Laura García, campeona de 'break dance' de España: "Cuando comencé a bailar escuchaba cosas como 'se ha clasificado porque es una chica'"

El 'break dance' en España tiene nombre de mujer: Laura García. Aunque todavía no ha cumplido 30 años, se ha convertido en una de las figuras más importantes del 'breaking' de nuestro país ganando competiciones internacionales tan prestigiosas como la Red Bull BC One Cypher Spain y convirtiéndose en la mejor bailarina de 'breaking' de 2019 y 2021.

La 'bgirl', como se llama a las bailarinas de break dance, también quedó primera en la Madrid Urban 2021, ganó 'Las Tres Batallas' de la Federación Española de Baile Deportivo celebrado en 2022 y es subcampeona en el Campeonato de Europa WDSF con el equipo español, entre otros muchos galardones.

Sin embargo, debido a una lesión, no pudo participar en el Extreme Barcelona, uno de los eventos más importantes de breaking en España. Actualmente, se está recuperando y entrenando para dar lo mejor de sí y representarnos en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde por primera vez el break dance será deporte olímpico.

En muy poco tiempo te has convertido en una de las figuras del 'breaking' más importantes de España, ganando premios como el Red Bull BC One, además de representar a España fuera de nuestras fronteras, ¿pero cómo nació tu amor por este estilo de baile? ¿Qué es lo que más te atrajo de él?Lo primero que me atrajo fue cómo el cuerpo es capaz de hacer esos movimientos y cuando lo practiqué por primera vez, empecé a conocer esa parte de mí que podía hacer esas mismas cosas y evolucionar. También que podía expresarme de otra manera más artística y mi parte física, como cuáles son los límites del cuerpo y hasta donde puedo llegar haciendo movimientos que ni te imaginas. Lo más bonito que tiene este baile es que detrás tiene una cultura que lo respalda, que es la cultura hip hop y a mí me encantan todas sus vertientes. El 'breaking' lo que me da es conocer otros países, otras culturas, otra gente... y que esa gente también forme parte de mi familia. Llevo ya 15 años bailando y ya son parte de mi recorrido. Eso es lo que más quiero del 'breaking', compartir esa experiencia con los demás y que podamos aprender tanto ellos de mí como yo de ellos.

Se suele hablar del ballet como uno de los bailes que más disciplina requieren, pero también el break dance tiene un alto nivel de exigencia.En el 'breaking' hay un nivel físico que tienes que mantener y es muy duro. Son posturas, son golpes, son caídas, el volver a empezar... Esto mentalmente a otra persona puede llevarla a dejarlo. Es exigente y tiene que tener una disciplina del día a día, de ir a entrenar, de ir a los campeonatos, de no conseguir los resultados que querías y seguir intentándolo una y otra vez, porque es tu pasión y quieres seguir mejorando.



De nacer en el Bronx en una cultura marginal, ha pasado a ser una de las disciplinas artísticas más queridas de la cultura urbana y ahora se ha convertido en deporte olímpico. ¿Cómo has recibido esta noticia?Al principio me impactó mucho, porque nosotros somos muy callejeros, el baile se originó en las calles, en las fiestas y llevarlo a un formato más deportivo fue un poco chocante, porque no veía que el 'breaking' tuviera cabida en ese aspecto, pero poco a poco lo hemos ido integrando y la verdad que es una oportunidad única y estar en las olimpiadas sería un sueño para todos, una gran oportunidad tanto a nivel profesional como personal.

Este baile también surgió como un acto de rebeldía y protesta en los años 70, además de ser un estilo que ha escandalizado a padres y abuelos hasta hace muy poco. ¿Piensas que esta presencia en los Juegos Olímpicos busca la forma de 'domesticarlo' un poco?Creo que la gente lo va a conocer desde otro punto de vista, porque al estar en las olimpiadas tiene otro tipo de reconocimiento, pero sí que es cierto que si nos vamos a los 80 cuando la gente lo bailaba en las discotecas, la gente se ha quedado con esa imagen del break. Por lo que cuando lo vean en las olimpiadas no se van a creer en lo que se ha convertido, porque es totalmente distinto a lo que se hacía antes. Quiero pensar en positivo y pensar que la gente va a cambiar un poco la manera de vernos

Este baile sigue siendo mayoritariamente masculino, aunque ahora esto está cambiando

¿Cuáles son las principales diferencias del estilo de los 80 al actual?En los orígenes era un baile que se estaba creando y muchos movimientos han evolucionado. Lo que una persona creó hace tiempo como un movimiento solitario, ahora se ha convertido en un combo de movimientos. Creo que en movimientos ha evolucionado mucho, pero también tenemos una base y que gracias a los pioneros la seguimos utilizando, pero sí que es verdad que en cuanto estilo, la ropa e incluso la música han evolucionado, aunque seguimos manteniendo nuestras raíces.

Entre algunos de los movimientos de esa época tenemos en la cabeza la imagen de los hombres agarrándose el paquete y es que este baile siempre ha estado asociado a ellos. ¿Te has sentido alguna vez discriminada por bailar breaking siendo mujer?

Desde mi experiencia, en algunos tipos de comentarios sí que te hacen sentir violenta. Este baile sigue siendo mayoritariamente masculino, aunque ahora esto está cambiando. Ahora hay más chicas que bailan 'breaking' y se está equilibrando la balanza. Cuando al principio empecé a bailar sí que escuchaba esos comentarios machistas de "es que ha pasado a las clasificatorias porque es una chica", pero en mi entorno, donde yo vivo en Granada, siempre me han tratado como si fuese una más, daba igual el género. Esos comentarios los he escuchado más cuando iba a competir, pero tampoco les prestaba mucha atención. Esto es desde mi experiencia, no sé lo que han vivido otras chicas y si lo han vivido diferente. Ya sabemos que algunos chicos y chicas también tienen esos comentarios machistas que al si estás dentro de una disciplina como esta pueden surgir, y la verdad que no son acodes con nuestra cultura ni nuestra forma de vida.



Tú haces 'breaking' con hombres y mujeres sin distinción, sin embargo, en los Juegos Olímpicos y en algunas competiciones separan por género.

En el ámbito que conocemos más deportivo, sí que separan por género, pero las competiciones normales son mixtas. Este baile comenzó sin importar el género, porque iban a las fiestas o iban a bailar a la calle y hacían competiciones. Ahí lo único que importaba era tu estilo y de cómo te mueves. Entonces, ¿qué más da que haya competiciones mixtas? Este baile tiene un aspecto muy subjetivo, te tiene que gustar la forma, el cómo se mueve de esa persona, sin importar el género. Sí que es verdad que ahora me pongo en una posición que gracias a esas competiciones en las que se han separado a las 'Bgirls' de los 'Bboys' han surgido muchas chicas que bailan 'breaking', ya que han tenido una referencia femenina que eso les ha llevado a decir, "mira a esa chica, yo también puedo". Este es uno de los puntos a favor que le veo a las competiciones por género, porque estamos equilibrando la balanza y estamos viendo a chicas jóvenes que son buenísimas.

Tú misma te has convertido en un referente para estas nuevas generaciones de chicas, pero, ¿cuáles fueron los tuyos?Cuando empecé a bailar en Granada había un par de chicas que eran buenísimas, pero me solía fijar más en las 'bgirls' de fuera de España. Pero también en chicos, no me fijaba solo en una persona, sino en un conjunto. A mí me gustaban más los estilos de Estados Unidos, que tienen mucha actitud y eso ha marcado mucho mi forma de bailar.

Durante tu carrera has ganado muchos premios, pero en el Extreme de Barcelona no pudiste competir debido a una lesión. ¿Qué supuso esto para ti?Llevo tres meses arrastrando lesiones y la verdad es que necesitaba un descanso, porque mi cuerpo me estaba diciendo que parase. Al estar compitiendo todo el rato, mentalmente te satura mucho, porque ves los resultados y no son los que tú quieres y hay muchos altos bajos. Necesitaba estar tranquila y dejar descansar a mi cuerpo y recuperarme de mis lesiones para volver con más fuerza. Hacemos posturas muy locas y el cuerpo no está preparado para eso.

Ahora mismo estoy estudiando la carrera de fisioterapia, estoy también trabajando como quiromasajista y antes también trabajaba en un gimnasio

¿Y ahora cómo te estás preparando para recuperarte de estas lesiones y poder presentarte en plena forma para ir a los Juegos Olímpicos de París el año que viene?Físicamente, estoy haciendo mucho ejercicio, porque entiendo que mi cuerpo es mi herramienta y necesito que dure muchos años. Me he comprometido este año a cuidarme muchísimo más, porque es un momento importante y quiero estar al 200% por si tengo la oportunidad de llegar a las olimpiadas. Tengo mi rutina de nutrición para comer lo más sano posible y también el ir al fisioterapeuta.



¿Qué es lo que puede esperar una persona al ver las competiciones de 'break dance' en las olimpiadas?La verdad es que es un poco difícil para la gente que no entiende de 'breaking' y cuando lo vean en las olimpiadas pueden sentirse un poco abrumada y preguntarse por qué ha ganado una persona si le ha gustado más otra. Nosotros hacemos un 'free style', no sabemos la música que nos va a poner el DJ y bailamos con lo que nos pongan y fluir con ello. También hay un aspecto técnico, si los movimientos son limpios, si tienen dificultad para realizarlos... Luego también tiene el alma que tú le pongas, que es el estilo, la forma de moverte y la fluidez. Todos esos aspectos son puntuables y claves a la hora de bailar.

Entonces lo que realmente se valora es tu personalidad a la hora de bailar, la creatividad... Cosas que son muy tuyas, a diferencia de una coreografía que te puede preparar un entrenador.Claro, por eso, aunque hay aspectos objetivos, como es el que te caigas, sí que es verdad que la creatividad es muy diferente para una persona u otra. También la personalidad, la presencia que le das a ese movimiento... Son aspectos que se basan mucho en la subjetividad y que tienen que valorar de una manera u otra. A un juez le puede gustar más el aspecto técnico y a otro el aspecto creativo. Sin embargo, la mayoría de los jueces están entrenados para que lo valoren todo en su conjunto y que sepan de todo.



¿Qué esperas de este nuevo camino para el 'breaking' al conseguir llegar a un mundo tan elitista como son los Juegos Olímpicos?Espero que vengan generaciones nuevas para que el 'breaking' pueda seguir evolucionando y creciendo. Al llevarlo a un mundo tan profesional, la gente se va a fijar más y pueda conocerlo. También espero que a nivel profesional se den más oportunidades, ya se están dando patrocinios y muchos trabajos nuevos para que puedas vivir del baile y no tener que combinarlos con otros que no tienen nada que ver. Poder vivir de lo que te gusta y hacerlo tu forma de vida sería un punto muy a favor de esta nueva vertiente. Ahora mismo estoy estudiando la carrera de fisioterapia, estoy también trabajando como quiromasajista y antes también trabajaba en un gimnasio, pero cuando me puse a estudiar ya no podía compaginarlo todo. Ahora, aparte de estudiar, trabajar y de bailar, me tengo que preparar para este nuevo rumbo, que si me puedo clasificar sería muy duro. Este año va a ser intenso a nivel físico y mental porque tengo que entrenar muchísimo y tengo que quitarle tiempo a lo demás. Ya no tengo ni vida social, me faltan horas en el día para hacerlo todo.



