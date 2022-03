La celebridad y empresaria cuenta con un poderoso equipo compuesto solo por mujeres que se encargan de que sus negocios y su estilo de vida estén siempre en plena forma. ¿Preparada para ‘keep up’ con el equipo de Kim Kardashian?

Una chica... ¿sin talento?

La primera vez que Kim Kardashian apareció en la revista ‘Forbes’ fue en 2011, y el motivo no habría emocionado a Jeff Bezos (aunque sí a Mark Zuckerberg): la revista la incluyó en sus páginas a causa de los millones de seguidores que tenía. Tuvieron que pasar cinco años para que Kim se convirtiera en la portada de la publicación gracias a su saber hacer dentro de la industria de los juegos móviles. Hoy, forma parte del listado de multimillonarios que la revista preparara anualmente, un logro que Kim Kardashian celebró en sus redes sociales con absoluta ironía. “No está mal para una chica sin talento alguno”.

Hay a quien todavía le pesa la frase que a continuación viene: lo cierto es que es innegable que las Kardashian son unas de las mujeres más poderosas del mundo. Pero hoy no hemos venido a decir obviedades. Nuestro cometido tampoco es repasar los (casi) incontables negocios que han hecho de Kim una de las mujeres más ricas del planeta, sino resaltar cómo las Kardashian han hecho con su imperio lo mismo que con su vida: convirtiendo a los hombres en los personajes secundarios de una existencia en la que las mujeres son las ‘girl bosses’ y las absolutas protagonistas. Que no cunda el pánico: tampoco nos disponemos a repasar los logros de cada una de las Kardashian y de las Jenner, sino que nuestro objetivo hoy es descubrir quiénes son las mujeres que se encuentran tras el imperio de Kim Kardashian. La empresaria confía en un equipo compuesto por renombradas profesionales de todos los ámbitos en las que delega aquellos aspectos de su vida y de su profesión en los que necesita una mano extra. Desde publicistas hasta entrenadoras personales, prepárate para descubrir el equipo de Kim Kardashian, un auténtico ‘girls club only’.

Su publicista: Tracy Romulus

Tras despedir a su publicista Ina Treciokas, y a Stephanie Sheper, jefa de operaciones (CCO) de todos los productos relacionados con la marca Kardashian West, Kim no tuvo que buscar demasiado lejos para encontrar a la mujer capaz de cumplir con un ambicioso cometido: que sus firmas se convirtieran en marcas de referencia. El que hoy Kim sea multimillonaria demuestra que Tracy Romulus ha cumplido con creces las expectativas…

El nombre de Tracy Romulus, su actual publicista, suena hoy más que nunca a causa de Kanye West, que en su interminable batería de acusaciones públicas llevadas a cabo en Instagram, ha señalado a Tracy Romulus como una de las responsables de estar manipulando a su exesposa. Resulta llamativo que Tracy haya sido el foco de su ira, pues no solo ha sido la publicista de su marca de moda, Yeezy, sino que ahora es la chief marketing officer de las marcas de belleza y moda de Kim, KKW y Skims. Por si fuera poco, el marido de Tracy ha trabajado con Justin Bieber, Cardi B y aquí viene la siguiente sorpresa, con el propio Kanye. Kim ha asegurado que Romulus es “una de las personas más trabajadoras” que conoce, y ha indicado en Twitter que comparte con ella su ética laboral y sus objetivos.

Su abogada: Laura Wasser

Teniendo en cuenta que Kim Kardashian puede contar con el equipo legal que se le antoje, sin olvidarnos de su formación en la abogacía y por supuesto, sin dejar atrás su estrecha relación con el mundo de la ley a causa de su padre, Robert Kardashian, el que haya elegido a Laura Wasser como la encargada de llevar su divorcio es una señal evidente de que la abogada es una figura imprescindible dentro del mundo VIP de la ley. El personaje al que da vida Laura Dern en ‘Historia de un matrimonio’ se inspira en ella, que cobra 950 dólares la hora y que se ha encargado de los divorcios de algunas de las figuras más relevantes de Hollywood. Entre algunas de las separaciones más mediáticas que ha batallado se encuentran la de Britney Spears y Kevin Federline, Johnny Depp y Amber Heard, Angelina Jolie y Brad Pitt y Jennifer Garner y Ben Affleck. Hija de Dennis Wasser, un prestigioso abogado de divorcios de Hollywood, la abogada conoce bien la vida sentimental de Kim Kardashian, pues en 2011 se encargó también del divorcio de la celebridad con Kris Humphries. El propio Ben Affleck ha ensalzado su capacidad de “fomentar la empatía en lugar de la enemistad”, y teniendo en cuenta lo delicadas que se encuentran en actualidad las cosas con Kanye West, queda claro que un poco de empatía no le vendrá mal a la expareja…

Laura comparte con Kim la capacidad de combinar la ley con otros negocios, pues ha hecho del mundo de los divorcios un imperio que va más allá de sus increíbles honorarios. No solo cuenta con su propio libro, el aclamado manual sobre el divorcio It Doesn’t Have to Be That Way, sino también el podcast All' s Fair y la aplicación It’s Over Easy. “Sin abogados. Sin visitas al juzgado. Sin peleas. It's Over Easy es la plataforma de divorcios online que te guiará por todos los aspectos de tu caso”, indica la app. Como era de esperar, las estrellas de Hollywood prefieren contar con abogados, con visitas al juzgado y con peleas que con aplicaciones, pero suponemos que la intención de acercar sus servicios al resto de los mortales es lo que cuenta…

Su entrenadora: Melissa Alcantara

Ella es la responsable de que Kim Kardashian tenga la mejor silueta de su vida. La primera vez que vimos a la trainer fue en ‘Keeping up with the Kardashian’, donde Kim le explicaba a sus hermanas haber descubierto en Instagram a una mujer a la que admiraba. Al ver su asombroso cambio físico, Kim no dudó en contar con sus servicios, y desde entonces la empresaria llega a entrenar dos veces al día junto a Alcantara. Entrena con ella cada día a las seis de la mañana y es la responsable de que haya aprendido las bondades del ejercicio de fuerza, esencial para quemar grasa.

Melissa, que antes de entrenar a Kim Kardashian fue camarera en Brooklyn, no cree en las dietas milagrosas y asegura que la clave para conseguir el cuerpo soñado radica en tener objetivos claros y cómo no, en tener (la maldita) constancia. Si algo une a muchas de las mujeres que trabajan con Kim es que sus mundos profesionales se componen de diversos negocios, y Melissa encaja en esta fórmula al haber sacado su propio libro, ‘Fit Gurl: The Total-Body Turnaround Program’ (su prólogo, cómo no, lo firma la propia Kim Kardashian) y al contar con su propia aplicación, FITGURLMELAPP. “Entrenamos a las seis de la mañana cada día antes de que los niños se despierten. Me siento mucho mejor y con mucha más energía para continuar el día tras haber entrenado. A veces estoy algo dormida por las mañanas y me cuesta seguir, pero Melissa nunca se queja. Comparte mis objetivos y siempre me ayuda a lograrlos. Melissa me ha enseñado a entrenar de una forma completamente diferente en el gimnasio. Seguimos haciendo algo de cardio, pero me ha enseñado a transformar mi cuerpo levantando peso sin tenerle miedo”, escribe Kim.

Su chef: Marina Cunnigham

Marina Cunningham es la chef privada de Kim Kardashian desde el año 2017. Dos años después de comenzar a cuidar su alimentación de su mano, Kim dio sus primeros pasos en su camino hacia la alimentación vegana, pues descubrió que era clave para cuidar su psoriasis. Muchas de las deliciosas recetas veganas de Cunningham están disponibles en la web de estilo de vida de Kourtney Kardashian, Poosh. Una vez a la semana, Marina le prepara tus tacos preferidos, realizados con productos de Beyond Meat y comino, ajo en polvo, chile, queso cheddar sin lactosa, crema agria, tomate y cebolla.

Su tutora: Jessica Jackson Sloan

Jessica Jackson Sloan ha sido la encargada de guiar a Kim Kardashian en su andadura legal. “Estudia 20 horas a la semana y es una mujer increíblemente organizada”, ha dicho de ella Sloan, a la que conoció a través del hijo del yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Kim acababa de descubrir el caso de Alice Marie Johnson, que fue sentenciada a prisión de por vida sin libertad condicional en 1996 por un delito de drogas sin violencia, y se embarcó en una batalla legal para sacarla de la cárcel. Lo logró. Por aquel entonces, Jessica Jackson Sloan estaba trabajando con la administración Trump en las reformas presidiarias justo cuando la historia de Alice llamó su atención. Jared le avisó de que ya había alguien trabajando en el caso… Ese alguien era, cómo no, Kim Kardashian. “Me dijo que llamaba a todas horas por la noche, que estaba consiguiendo cartas de apoyo y que estaba siendo realmente persistente, que es lo que se necesita para prosperar en este trabajo. Supe inmediatamente que tenía que conocerla”, ha asegurado. El trabajo de ambas ya ha quedado reflejado en el documental ‘Kim Kardashian West: The Justice Project’.

Sus fotógrafas de confianza: Donna Trope y Vanessa Beecroft

Aunque trabaja con diferentes nombres, dos de sus preferidas son indudablemente Donna Trope (arriba) y la artista Vanessa Beecroft, en las que ha confiado para dar forma a diversas campañas de Skims. La italiana se encargó de realizar 20 esculturas (previamente mostradas en la Galería Lia Rumma, de Milán) para la boda de Kim y West, con quien ha colaborado al diseñar el Yeezy Tour y al haber dirigido Runaway, el clip de 30 minutos del rapero y diseñador. Por su parte, Donna Trope lleva tiempo haciendo las campañas de maquillaje de Kim y en Skims ha firmado varias de sus campañas, incluyendo aquella en la que Kate Moss posa como modelo de la firma.

Así la fotografía Vanessa para Skims

De la patria: Sita Abellán

Por último, ¿cómo no íbamos a hablar de Sita Abellán? La modelo ha inmortalizado a Kim en varios editoriales de moda, y el año pasado se encargó de fotografiar a la empresaria en otro de sus lanzamientos para Skims. Kardashian ha explicado en un vídeo que Sita tuvo que someterse a cuarentena para poder hacer las fotografías. “Me encanta poder trabajar con diferentes creativas para que me enseñen formas diferentes de hacer las cosas”, confiesa Kim. “Quería atreverme a salirme de las normas y a hacer algo más divertido, y por eso pensé que no había nadie mejor para hacerlo que con Sita”, concluye.