Kim Kardashian habla por primera vez de su relación con Pete Davidson

Ya es una mujer soltera a efectos legales y, aunque aún queda para que esté totalmente divorciada, Kim Kardashian se siente ahora capaz de hablar abiertamente de otros hombres con los que pudiera salir fuera de su matrimonio con Kanye West. Y como tiene una relación desde el año pasado con Pete Davidson, una influencer como ella estaba deseando poder hablar abiertamente de él sin sentirse cohibida por las posibles reacciones del rapero y padre de sus hijos.

La empresaria ha concedido una larga entrevista a Variety donde, entre otras cosas, ha hablado de la cultura del esfuerzo (algo que no ha sentado muy bien en Internet, comparándola con el personaje de la madre rica de Parásitos) y de la próxima serie de Hulu con su familia que está rodando. A Kim, de 41 años, le han preguntado si aparecerá el humorista de 28 años en ella y ella no ha dudado en sincerarse.

"No he rodado con él", confirmó de primeras a la revista. "Pero no me opongo a ello. Sencillamente es que un reality no es lo suyo. Pero si estuviésemos grabando en un evento y él estuviese allí, no le diría a las cámaras que se fueran. De hecho, creo que se podría grabar algo tremendamente emocionante... Aunque no sería para esta temporada", ha confesado Kimberly.

En The Kardashians, que así se llama su nuevo show para Hulu -el servicio de streaming ha encargado un total de 40 episodios en dos temporadas, aunque está abierta a más-, Kim ha confirmado que se podrá ver cómo se conocieron ella y Pete "y quién contactó a quién y cómo sucedió y todos los detalles que nuestros fans quieren saber".

"Estoy cien por cien abierta a hablar de nuestra relación, y obviamente lo hago", ha adelantado la empresaria sobre el apoyo y los consejos que buscará en sus hermanas y su madre en el programa, que se estrenará a mediados de abril en Disney+ (dueña de Hulu).