Cómo declarar tu amor (y por qué ellos lo hacen diferente)

Las películas nos enseñan profesiones en las que quizás jamás habíamos pensado ('Olvídate de mí', por ejemplo, nos hizo tener en mente que hay quien se encarga de poner nombre a los colores de tinte capilar), y eso fue precisamente lo que me ocurrió al ver 'Her'. Pese a que su temática es apasionante (un nombre que se enamora de su asistente virtual), lo que me llamó la atención es que su protagonista se dedica a escribir tarjetas de felicitación para otras personas.

Entonces me pregunté qué se aprende (si es que se hace) cuando se escriben textos personalizados de amor acerca de la forma en la que experimentamos y expresamos el amor. Han pasado años hasta que por fin he podido resolver la duda, y lo he logrado al conocer a Marina Greco, responsable desde hace diez años de Lagrimones, una empresa dedicada a escribir textos emotivos personalizados: votos matrimoniales, ceremonias, declaraciones de amor y pedida…

Pese a los WhatsApps, necesitamos poner palabras a lo que sentimos de manera formal

"Se aprenden infinidad de cosas. En primer lugar, que el amor clásico, que parece que tanto cuesta encontrar entre las generaciones de Tinder y Bumble, sigue existiendo. Seguimos queriéndonos, celebrando y cuidándonos intensamente. En el fondo, todos buscamos la ternura. Otra cosa que he aprendido es que a pesar de todos los WhatsApps que nos escribimos a diario, hay una necesidad humana de poner palabras a lo que sentimos de manera formal, ya sea en unos votos de boda o en una carta de amor", responde.

"Es una forma de resaltar esos sentimientos sobre el resto. Llevamos siglos haciéndolo, pero creo que ahora, con tanta hiperconectividad, la necesidad es incluso mayor. De hecho, también en la novela he utilizado este recurso: Jero, el protagonista masculino, le escribe una carta a Elena, ya que he aprendido con creces no sólo que se utilizan, sino que funcionan", añade. Aprovechando mi charla con Greco, autora de El horizonte que nos prometimos, le pregunto, tras haberse colado en más de 250 historias de amor gracias a su trabajo, cuáles son las claves para hacer una declaración 10.

Los secretos de la declaración perfecta

Lo primero para ella es una firme apuesta por la personalización, dar contexto y explicar por qué esas palabras son importantes en ese momento. "Lo mejor es evitar recursos de otras personas: siempre es más bonito un 'te quiero' sincero, aunque no lo acompañe mucha poesía, que utilizar citas o frases de terceros. Es importante hablar de los hitos como pareja, de los momentos clave que han llevado a escribir esa carta y, sobre todo, hablar del futuro, pues no hay nada más bonito que planear un futuro con alguien", asegura.

"Desde aquí, invito a todas las personas que se quieren a hacer un ejercicio muy sencillo que practico con todas mis parejas de novios cuando, al final de la entrevista, les pregunto por qué él y por qué ella. La magia aflora y muchas veces se emocionan explicando los motivos por los que quieren a la otra persona. Sin duda, ese es un buen punto de partida para cualquier declaración de amor", indica.

Cómo declarar tu amor MARIE ETCHEGOYEN/NETFLIX

El 'love bombing' es un término de los que han nacido de la mano de las aplicaciones para ligar, pero que se desenvuelve a la perfección a las afueras del universo digital. Se trata de dar muestras exageradas de amor que nos empujan a pensar que la otra persona está sintiendo mucho y muy pronto. Se vincula al narcisismo porque suele ser una de las formas en las que las personas con un trastorno de personalidad narcisista establecen una conexión con potenciales parejas. Teniendo esto en cuenta, ¿qué cosas están prohibidas en una declaración o son demasiado exageradas, pudiendo incluso caer en el 'love bombing'?

Marina Greco considera que una declaración de amor ha de ser única. "Uno no puede estar cada semana enviando cartas de amor, pues no solo perdería efectividad y magia, sino que estaríamos hablando de un 'love bombing' en toda regla. Otra de las líneas rojas es la insistencia: si ya has enviado una carta y no ha causado interés real, déjalo, incluso si la respuesta que recibes es amable", recomienda.

Cómo declarar tu amor con nota Andrés Castaño | Netflix

Comenta que, por el contrario, en una declaración correspondida, escrita en un momento determinado de la relación -ya sea al inicio, el día de la pedida, el día del nacimiento del primer hijo o incluso tras la primera crisis - nada es demasiado.

Amor sin intimidad

Las redes sociales se han convertido ahora en un escenario exhibicionista del amor, un terreno en el que la privacidad pierde su significado y en el que la intimidad es el nuevo objeto de consumo. Desde personas que graban su pedida de mano como si de una película se tratara (intentando hacernos creer que ha sido una sorpresa, pese a que la manicura de ella es idéntica a la piedra del anillo de pedida) hasta quienes graban sus declaraciones de amor más personales como si de una película se tratara, parece que hemos perdido la vergüenza a la hora de mostrar nuestro lado más íntimo.

"Vivimos en una sociedad en la que si no publicas en redes, las cosas no han ocurrido. Puedo entender que, bajo esa presión de explicar y demostrar qué sentimos y qué vivimos en cada momento, mostremos la pedida o el 'gender reveal'. Personalmente, no es mi estilo, pero lo respeto", indica Greco.

Los hombres se implican de forma diferente

Explica que aunque la mayoría de clientes que se ponen en contacto con Lagrimones son mujeres, en realidad, uno de los aprendizajes que le ha dado su trabajo ha sido entender cómo aman los hombres. "Diría que los hombres, cuando se implican, lo hacen mucho más que nosotras. Siento que muchas veces, para las novias, soy una proveedora nupcial más, y aunque su nivel de exigencia es, por supuesto, brutal, siento que estoy al nivel del resto de proveedores: todo tiene que salir perfecto", confiesa.

Los hombres confían ciegamente y valoran que otra mujer les ayude

"En cambio, los hombres confían ciegamente, valoran muchísimo que otra mujer les ayude y se permiten compartir contigo su sensibilidad, que estoy segura de que no es algo que ocurra cada día. Se nota cómo quieren hacer feliz a su pareja, cómo están dispuestos a dejar atrás su rol de masculinidad clásica para aportar al máximo y que yo tenga los ingredientes para elaborar el discurso perfecto para ella", asegura la autora de El horizonte que nos prometimos.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.