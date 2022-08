10 delitos que no he cometido porque aún me queda algo de sentido común

¿Quién no ha tenido alguna vez un impulsito mental? ¿Un pensamiento fugaz? ¿Quién no tiene en su mochila delitos sin cometer? Tirando de humor (si no ¿qué nos queda) hago repaso de algunos de los míos.

Aquí van diez, que no son todos, pero sí son los más recientes.

1. La máquina de café de la redacción sigue intacta, no la he apaleado a pesar de:

a) El brebaje laxante que ofrece en lugar de café.

b) La forma aleatoria en la que añade o no azúcar a los pedidos independientemente de lo que tú hayas marcado y...

c) la de veces que se estropea ella sola de forma voluntaria.

2. No he insultado ni agredido JAMÁS a ningún conductor de patinete que se me ha cruzado en plena calle, por delante del coche, sin seguir absolutamente ninguna norma de seguridad vial. Tengo todos los insultos en la barriga, junto al café de la máquina.

3. No he matado a ninguna de las personas que afirman que la 4ª temporada de Stranger Things es la última y definitiva.

4. Fuí extremadamente respetuosa con el departamento de quejas de la compañía del gas de casa de mis padres cuando me dijeron que ellos (mis padres) entre los días 3 y 5 de los meses impares debían llamar a la empresa y cantar la lectura del contador, a pesar de que tienen contratada la lectura a domicilio.

5. Tampoco increpé a la persona que me llamó hasta en cuatro ocasiones para ver si me interesaba un presupuesto 200 euros superior al precio que yo le había dicho que estaba pagando actualmente.

6. Ni mis amigas ni yo misma agredimos al camarero que nos tomó nota de la reserva para comer en el chiringuito de una playa malagueña atestada de gente y que negó que tuviéramos reserva cuando llegamos muertas de hambre a la hora que él nos había indicado.

7. No he abandonado a mi amiga K a su suerte nunca, a pesar de que lo busca con insistencia y he tenido ocasiones justificadas para hacerlo.

8. No he tirado el frigorífico por la ventana del apartamento de alquiler (con las consabidas consecuencias que puede acarrear este hecho), a pesar de que en las baldas de abajo no enfríaba y en las de arriba solo congelaba.

9. Tampoco le he tirado a la cabeza ni una sola de las latas de cerveza que se han congelado dentro de ese frigorífico al dueño del apartamento que afirmaba que la nevera "funciona estupendamente".

10. Ninguno de los niños y niñas (entre mil y un millón) que había en la playa del punto número 6 sufrieron ningún percance a manos de mis amigas ni de las mías.

