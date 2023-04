"¿Me he puesto bien la cinta adhesiva o tengo un pecho fuera?". Así comienza Sophia Amoruso su clase para enseñarte a fundar su propio negocio. Ella misma señala que hay miles de personas que dan clases sobre la materia online, pero aclara que la mayoría ni siquiera ha fundado su propia empresa. En cambio, ella es conocida mundialmente por crear una tienda en eBay store llamada Nasty Gal en la que vendía ropa vintage que guardaba en el maletero de un Volvo de 1987 hasta lograr 100.000.000 dólares de beneficios.

Ella es el epítome de la 'girlboss’, un término que, por cierto, no se encuentra ni mucho menos en su mejor momento. Tras haber lanzado un libro superventas y haber sido productora ejecutiva de una serie que cuenta su vida en Netflix, hace poco sus negocios fueron acusados de clasistas y fue acusada de que se aprovechaba de sus trabajadores. Además, su visión del feminismo no era transversal, por lo que en definitiva le ocurrió lo mismo que a Leandra Medine, de The Man Repeller: el privilegio blanco y el clasismo terminaron por abofetear al empoderamiento.

Pero Sophia ha aprendido de sus errores y ha creado un nuevo imperio enseñando lo que mejor hace: crear negocios. Por eso, hemos asistido a una de sus 'masterclasses' para tomar nota de todos sus tips y así hacértelos saber. Como ella misma dice, "Me ha costado miles de euros aprender lo que he aprendido, y quiero que lo hagas gratis", pero como sus clases ya no están disponibles, queremos hacer lo mismo por ti.

"Siempre recibo mensajes de gente diciéndome que no sabe si está lista para dejar su trabajo, pero señalan tener una idea. Se preguntan si son capaces, si necesitan ser expertos en la materia o si tienen que ser sus padres ricos. Pero ni tienes que ser rico ni tienes que tener la educación perfecta para hacerlo. Como no puedo responder a cada mensaje de forma individual con el nivel de consejos y asesoría necesarios, prefiero daros algunos tips para crear vuestro negocio", dice al comenzar.

Sophia Amoruso, CEO de Nasty Gal @sophiaamoruso/INSTAGRAM

Sophia descubrió una tarde solitaria que había chicas que ganaban dinero al comprar prendas por ocho euros que vendían por miles de euros en eBay. Ella siempre vestía ropa vintage, sabía dónde encontrarla y tan sólo necesitaba internet para poder hacer algo similar, así que dejó su trabajo. Comenzó a seguir a gente creativa y fue viendo las cosas que funcionaban y las que no. "Muchas veces quise abandonar la idea, pero lo que hice fue creer en mí y no invertí en mí misma con dinero, sino con mi tiempo y mi talento. Me caí y me levanté mil veces mientras las cosas iban funcionando y fue aprendiendo de lo que funcionaba, hasta que un día Nasty Gal lo petó. Lo hice sin inversores, ni préstamos, ni ahorros. ¡Hasta fui portada de Forbes! Me convirtieron en el ejemplo de mujer triunfadora. Era una presión inmensa y no había forma de estar a la altura de lo que la gente esperaba", explica.

Traza un plan

Recomienda haber trabajado antes para alguien o tener un ejemplo de liderazgo antes de crear tu negocio y por supuesto, tener un plan. "¿Sabes lo que pasa cuando llegas a algo sin tener un plan? Que es un desastre. Construí mi negocio y me dejé la espalda en ello. Estoy orgullosa de lo que hice, pero te recomiendo tener un plan", dice antes de compartir lo que considera necesario para crear un negocio.

"Muchos negocios se basan en encontrar una solución para un problema, aunque quizás eres masoquista como yo y no te gustan las rutas fáciles. Lo primero que has de tener, aunque suene obvio, es una idea. Todo el mundo tiene miedo de que a nadie le guste lo que ofrece. ¿Que quizás no eres el mejor? Yo no lo era hasta que mejoré. Todo experto empieza en algún lugar. Lo mejor es validar tu idea y la forma de hacerlo es poner tu idea fuera, apostar por tu MVP ('minimum viable product'). Sirve para tener 'feedback'. Puede ser un prototipo, un boceto, un papel describiendo tu idea… Por cierto: tu primera idea es siempre la peor. Si crees que es la mejor, vas a perder dinero. Tienes que testear el mercado y ver si a la gente le interesa. Pide a la gente que pruebe tu producto, que te diga lo que piensa, pregunta si su vida sería mejor si lo tuviera, si lo echarían de menos si se lo quitaran…", dice Sophia.

"No obtienes clientes vendiendo lo que quieres, sino lo que ellos quieren. Os puedo decir la de cosas que en Nasty Gal vendíamos cosas que jamás me habría puesto. Mi forma favorita de conseguir clientes es gratis. Ya has hablado con gente, tienes a gente interesada en tu idea y ahora tienes que seguir a gente emprendedora. El siguiente paso es seguir a quienes siguen. Averigua también quienes le siguen, comenta en sus posts, responde en sus historias… Simplemente, aparece. Nunca des por sentado que las cosas salen. Yo veo quién me da like, quién comenta, investigo a quiénes siguen, les recuerdo que doy clases de negocios… En lugar de gastar dinero en anuncios, lo que hago es recordarles mi negocio", dice.

Sophia Amoruso, CEO de Nasty Gal @sophiaamoruso/INSTAGRAM

'Money, money, money'

El siguiente paso es crear contenido. "Humaniza lo que haces, porque la gente sigue a la gente, ya no siguen a las marcas per se, porque ahora quieren saber su 'background' y su ética. Lo que quieres es que te den su email, porque es el sitio en el que puedes construir una relación 'one to one'. Envía newsletters y da un 'call to action'. Demuéstrales lo que puedes darles y quien eres", dice Amoruso, que recomienda que antes de dejarlo todo para seguir tu sueño, valores algo importante: el dinero.

"Si tu idea no genera dinero, no es un negocio: tan solo tienes un hobby caro. Luego crea una cuenta bancaria únicamente para tu negocio. Antes de lanzarte, asegúrate de que con tu idea puedes igualar o superar tu salario actual. Tienes que tener al menos seis meses de ahorros, porque si quieres dejar el trabajo, necesitas un colchón", asegura Sophia, que recomienda contratar a especialistas para cada parte del negocio, desde para crear un logo hasta para escribir los textos de las redes sociales de la empresa. Recomienda también contratar a un abogado. "Todo el mundo necesita uno. Si construyes algo de valor, necesitas protegerlo, y por eso tu negocio ha de ser una entidad diferente a ti misma. Pueden responder a asuntos económicos, crear contratos para tus colaboradores…", explica.

Y así es como comienza tu andadura. Precisamente ella acaba de fundar Trust Fund, y ya ha logrado inversiones de figuras como Marc Andreessen, Andrew Chen y Paris Hilton. Lo mejor de las lecciones de Sophia es que no invita a sus seguidores a dejarlo todo sin antes tener un colchón económico, un asunto que muchos emprendedores se olvidan de comentar en sus entrevistas y lecciones.

