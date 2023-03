"He trabajado siempre para hombres y he sido la única mujer al frente de una compañía de coches durante diez años"

Laura Ros Verhoeven, directora general de Volkswagen España reflexiona sobre la figura de la mujer en el sector del automóvil, los nuevos retos del motor para el 2023 y cómo la conciliación no es solo cosa de mujeres. Durante diez años, Laura ha sido la única mujer al frente de una compañía de coches en España, una primera vez que abre camino a las demás, como ella misma explica: "El objetivo de nuestra compañía es precisamente mostrar a las mujeres que este es un sector en el que desarrollar su carrera y aprovechamos cualquier situación para lanzar el mensaje".

¿Qué retos has superado, como mujer, hasta llegar al frente de una marca de automóviles?He trabajado siempre para hombres, pero afortunadamente estoy en una empresa en la que se nos mide por resultados y tengo los mismos desafíos que mis compañeros del comité ejecutivo. Mi puesto como directora general es fruto del conocimiento de la empresa desde dentro, tras pasar por diferentes puestos de responsabilidad y negocio: marketing, postventa, planificación… Y es esta rotación y visión la que me ha llevado hasta aquí. Llegué al mundo del motor casi por casualidad: nada más licenciarme en Dirección y Administración de Empresas surgió la oportunidad de hacer prácticas en los cuarteles generales de Nissan Europa en Ámsterdam. Pensé: ¡qué sector más bonito y cuántos recursos! Al cabo de tres años, volví al grupo Volkswagen en Barcelona como product manager del modelo Polo. ¡Todo un sueño! Mi primer coche precisamente había sido un Volkswagen Polo; y, después de veinticinco años, ¡aquí sigo…!

¿Eres la única mujer al frente de una casa de automóviles?Durante diez años lo he sido, aunque antes estuvo Magda Salarich en Citroën y ahora hay una mujer en Lexus. Poco a poco, irán apareciendo más… El sector entra en un momento muy interesante en el que no solo se habla de coches, sino que se habla de movilidad, y aquí las mujeres tenemos mucho que decir. El objetivo de nuestra compañía es precisamente mostrar a las mujeres que este es un sector en el que desarrollar su carrera y aprovechamos cualquier situación para lanzar el mensaje. Y dentro de los objetivos de la compañía están, sin duda, mejorar los ratios de mujer en puestos de dirección.

¿Cuántas mujeres directivas hay en la compañía?En el comité ejecutivo somos tres: Eva Vicente, directora de comunicación, y Ana Sánchez, nuestra CEO, que anima a las mujeres a trabajar y estudiar en materias de ciencias y matemáticas para estar en nuestra compañía. Desde 2015 hemos subido diez puntos en el porcentaje femenino en puestos intermedios, estando actualmente en el 30% de mujeres, y el objetivo es llegar al 45% para el 2025.



Para lograrlo, contamos con un pull de embajadoras que dan charlas en las universidades donde captamos a nuestras profesionales. En las entrevistas también aseguramos que haya una entrevistadora mujer, y que, a igualdad de talento, sean las mujeres las que entren a formar parte de la compañía: en los planes de sucesión de posiciones de dirección, un 55% de candidatos son ya mujeres. Un mérito atribuible a nuestro CEO Paco Pérez Botello, pues mejorar la cuota de género no es un objetivo aislado de recursos humanos, sino de la compañía en su conjunto y tiene que venir respaldado por el CEO y toda la organización. Los directores han de hacerse responsables del objetivo…



La mitad de nuestros clientes son mujeres y la otra mitad tiene influencia femenina en el proceso de compra. Tenemos que tener un equipo lo más representativo posible del público al que queremos servir, llegar, emocionar y comunicar.

¿Qué previsiones hay en tu hoja de ruta de 2023?Venimos de unos años muy complicados a nivel de suministro. La producción no ha podido seguir el ritmo de las ventas, pero ahora estamos al final del problema y anticipamos que este año va a normalizarse la disponibilidad de coches.



Nuestro propósito a nivel estratégico es una movilidad más sostenible y digital para las futuras generaciones. En 2016 logramos el hito de ser la primera marca en comprometerse a ser CO₂ neutral para 2050. Y tenemos una ofensiva muy fuerte, con una inversión, para los próximos cinco años, de catorce mil millones de euros para sostenibilidad y cuatro mil millones para digitalización Este 2023 es un año importante, porque lanzamos el ID BUZZ, un coche eléctrico que genera sonrisas; en primavera renovaremos el ID 3, el primer vehículo cero huella en toda la cadena de suministro; y lanzaremos el ID 7, nuestra berlina para el cliente más corporativo.

Laura Ros Verhoeven, directora general de Volkswagen Cedida

¿Cómo se logra un vehículo no contaminante en toda la cadena de suministros?Fue un reto que conseguimos alcanzar obligando a nuestros proveedores de baterías a firmar un acuerdo, según el cual se comprometían a utilizar solo energía verde. Además, en nuestra fábrica de Alemania utilizamos energías renovables 100% y la planta de reciclaje de baterías -donde se recicla más del 90 % de los componentes y las baterías-, usa también renovables. A su vez, promovemos la recarga de los coches con energía renovable, pues no es suficiente que nosotros desde la fabricación seamos limpios, ya que en todo el ciclo de vida del vehículo deben controlarse las emisiones de CO₂. Por eso, contamos con Ioniti, una red de carga rápida que se alimenta de energía renovable. De esta manera evitamos o reducimos efectos no deseados; y donde no llegamos, lo compensamos con proyectos medioambientales en todo el mundo.

Nuestros clientes ya no esperan solo diseño, calidad y prestaciones: quieren poder interactuar mientras conducen…

¿En cuanto a la digitalización, qué más nos falta por ver?Conducir y utilizar un móvil son cosas completamente incompatibles, pero nuestros clientes ya no esperan solo diseño, calidad y prestaciones: quieren poder interactuar mientras conducen, con la misma facilidad que interactúan con su móvil mientras caminan. El siguiente gran salto es el control de voz a través del vehículo para hacer llamadas, ir al podcast favorito, poner una canción…, y así transformar la electromovilidad a través de la centralita que gestiona todas las capacidades del vehículo. Y, por supuesto, con modelos atractivos y de calidad que generen emociones mucho más allá de conducir un coche. Ahora apostamos por productos tecnológicos avanzados con corazón y personalidad, casi es como tener una mascota y no un coche. Por ejemplo: mi coche, un ID BUZZ, me sonríe cuando me acerco a él y se le encienden todas las luces como una mascota que se pone contenta cuando su amo llega para sacarle de paseo.

¿Cómo ha cambiado la imagen de la mujer en la publicidad de la compañía?En Comunicación nos gusta mucho contar historias en las que el conductor de nuestros coches es el protagonista del relato, no el vehículo. Nunca hemos reforzado los estereotipos de género en esas historias, reflejando la realidad de la sociedad en cada momento. Cuando ha tocado hablar de divorcio, se ha hecho; y en este aspecto la mujer siempre ha tenido un papel similar al del hombre.

Ahora estoy disfrutando de la maternidad más que nunca, porque me he quitado el peso de la conciliación

Laura Ros Verhoeven, directora general de Volkswagen Cedida

A nivel personal, ¿cómo se concilia una familia con un puesto de tanta responsabilidad, viajes y horarios largos?Ahora estoy disfrutando de la maternidad más que nunca, porque me he quitado el peso de la conciliación: un puesto de responsabilidad exige mucha dedicación en término de horarios y viajes. Hace diez años, cuando me preguntaban cómo conseguía conciliar, la respuesta siempre era: con muchísima planificación y ayuda en casa, evidentemente. Y con una carga mental de quizás no estar en el sitio donde debería… Ahora que mis hijos han crecido y que he visto cómo ha sucedido, diría que mi trabajo ya está hecho. Estoy muy orgullosa de mi hijo de diecinueve años y mi hija de diecisiete: son buenas personas, con buenos valores e independencia para volar. Mi mensaje es que las mujeres dejemos de preocuparnos por cosas que aún no han sucedido, tenemos que querer a nuestros hijos y el tiempo que se esté con ellos, que sea de calidad. Y hay que darles herramientas, sin culpabilizarnos de que todo lo que le pase sea culpa tuya. No me atrevo a decir que soy su referente, pues pertenecen a una generación Zeta que piensan que estamos locos por las horas que le dedicamos al trabajo. Tienen una perspectiva de la vida y del equilibrio entre vida/trabajo que yo creo que es respetable y muy sana.

¿Cómo concilian tus compañeros?Las cosas han cambiado y están cambiando para bien. Yo veo cómo colegas hombres de una generación por detrás participan de la crianza de los hijos y las responsabilidades en el hogar. Cuando hablamos de conciliación en la compañía, no solo nos dirigimos a las mujeres - seríamos muy cínicos si lo hiciéramos así-, sino que hablamos a todos. Los hombres tienen que asumir su cuota en la responsabilidad de la educación de sus hijos y en todas las actividades que conlleva tener una familia. Nosotros damos herramientas para ello: ahora ofrecemos dos días de labor presencial y tres de teletrabajo con muchísima flexibilidad. Más de la que yo tuve hace veinticinco años para administrar mi tiempo. Y valoramos los resultados con base en la flexibilidad de poder gestionar el tiempo, tanto si tienes hijos como si tienes un hobby.



