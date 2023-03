¿Y si resulta que James Bond es feminista?

La escritora británica Kim Sherwood, es la primera mujer en recibir el encargo de escribir una nueva trilogía sobre el agente 007, creado por Ian Fleming. Así que narra por primera vez la historia del agente especial desde el punto de vista de una mujer. Descubre las claves del nuevo universo Bond en 'Doble o nada' (Roca), primer libro de la trilogía.

Vincular el feminismo con James Bond es una mezcla tan complicada como atractiva, y del mismo modo que la Alta Cocina sabe aunar ingredientes aparentemente antagónicos, la literatura siempre sabe ofrecernos recetas innovadoras. Eso es lo que ha ocurrido con 'Doble o nada', la novela en la que Kim Sherwood narra la historia de James Bond por primera vez desde el punto de vista de una mujer al descentralizar al icónico agente.

La autora se encarga de desvincular así el universo de esa mirada sexista que especialmente el cine ha ofrecido gracias a personajes como Johanna Harwood o la icónica Miss Moneypenny, que ahora dirige la sección Doble 0 con sede en Regent's Park. "Creo que esta es una parte natural de la evolución de Bond. Es cierto que es un personaje icónico, pero no es un personaje plano, sino complejo y humano, con vulnerabilidades y con un mundo ficticio que le apoya. El mundo de Bond es tan complejo, profundo y capaz de cambiar como el real. Es algo que además, vemos en las películas. Cada era responde al tiempo en el que se produce ese personaje. Cada Bond es diferente y hay una capacidad de evolución real", explica Sherwood.

¿Qué papel ocupan las mujeres en la vida del agente secreto? "Creo que son una parte integral de su vida, son el centro del personaje. He intentado modernizar a Bond pensando en todas las pérdidas que ha sufrido. Él pierde a sus padres de pequeño, la primera mujer de la que se enamora muere, su mujer es asesinada tras un día de matrimonio… Vive una pérdida tras otra, y eso establece el motivo por el que tiene cierto tipo de relaciones con las mujeres. Tiene una especie de dificultad para tener relaciones duraderas porque hay un elemento que se ha roto, pero aún así, esas mujeres son fundamentales. Son mujeres con las que se atreve a ser vulnerable. Algunos de los momentos más bonitos de las novelas de Ian Fleming son entre Bond y Domino, cuando hablan de sus vidas en 'Operación Trueno' Hablamos de un momento entre Bond y una mujer que es casi como su salvación. En 'Solo se vive dos veces' hay un momento similar. Las mujeres son con quienes se atreve a ser vulnerable, pero a su vez la pérdida de las mujeres más importantes de su vida es el motivo por el que Bond es una figura trágica en múltiples sentidos…", asegura Kim Sherwood.

Kim Sherwood, autora de 'Doble o nada' Rosie Sherwood

Nuevos personajes

En la novela aparecen Johanna Harwood (003), Sid Bashir (009) y Joseph Dryden (004) son personajes muy diferentes a 007 con sus propias historias y relaciones. Harwood es franco-argelina, Bashir pertenece a una minoría étnica y Dryden es de ascendencia jamaicana, el primer agente 00 abiertamente homosexual y con discapacidad. "Los Fleming me pidieron que trajera a nuevos espías al mundo de los 00, un mundo inclusivo que permitiera a los lectores verse incluidos en la historia. Cuando era pequeña, yo me imaginaba jugando a James Bond, pero como chica Bond yo quería rescatar, no ser rescatada. Me gustaría que esta fuera la oportunidad de que sean otras personas que no sean necesariamente como James Bond quienes puedan imaginarse siendo el héroe para reflejar un mundo más moderno. Así abriremos la puerta para que otros puedan verse como héroes", explica la autora, que siempre ha sido fan de James Bond y confiesa estar emocionada al poder aportar su punto de vista y una perspectiva feminista como fan de toda la vida de las novelas de Ian Fleming,

"Espero que todos los personajes femeninos que he escrito sean tan complejos y tengan tantas capas como los masculinos. Creo que Ian Fleming escribió algunos personajes femeninos interesantes por la cantidad de capas que tenían, y aunque no han llegado a la gran pantalla, he trabajado sobre esos cimientos. He tenido la suerte de crecer en los 90, cuando teníamos a Buffy Cazavampiros y en Star Trek había heroínas en las que fijarme. Todo eso me planteó la oportunidad de ofrecer nuevas heroínas que pueden ser complejas, interesantes y tanto o más capaces que los héroes masculinos de la historia", dice Kim Sherwood.

Por más que la labor de Phoebe Waller-Bridge como mirada femenina (y feminista) en el guion de la última película de James Bond haya dejado tras de sí los divertidos chascarrillos clásicos de la actriz y guionista, y aunque esta vez es Craig David el que más enseña (las mujeres, por fin, apenas lo hacen), esta novela es la que quizás, con suerte, cambie el devenir de Bond y tenga no solo licencia para matar, sino para ser feminista.

