Estos son los síntomas que alertan de que se acerca la menopausia

Algunas mujeres creen que la menopausia aparece un día, así sin más. Sin embargo, se trata más bien de una transición en la que, progresivamente, los ovarios van perdiendo su capacidad para liberar óvulos, por lo que la fertilidad se reduce a medida que va pasando el tiempo. Este periodo tiene un nombre y se le conoce como perimenopausia.

¿Qué es la perimenopausia?

Como explica el artículo Perimenopausia, "la perimenopausia es la fase de transición, más o menos larga, comprendida entre la actividad ovárica 'normal' y la menopausia". A pesar de que hay síntomas muy claros que alertan sobre su inicio, los expertos avisan de que presenta variaciones en las pacientes, lo que supone un gran reto para su diagnóstico.

La edad en la que la perimenopausia aparece no es siempre la misma. En ocasiones, lo hace a partir de los 40 años, pero hay casos en los que se retrasa hasta los 50 —más cerca de la menopausia.

Según la doctora Mariana Travieso, ginecóloga del Centro Médico Quirónsalud Digest, la "perimenopausia, también llamada premenopausia, (...) puede durar en promedio dos años". No obstante, esta es una estimación, ya que este tiempo puede dilatarse o reducirse dependiendo de cada mujer.

¿Cómo reconocerla?

Para reconocer la perimenopausia hay que tener en cuenta no solo su sintomatología, sino también la edad. Si los ciclos menstruales se acortan con más de 40 años, es fácil sospechar que la función de los ovarios está disminuyendo. No obstante, el artículo antes mencionado, también apunta que puede haber "fases de hipo e hiperactividad ovárica".

Sin embargo, pueden aparecer síntomas que se relacionan más con la menopausia: sofocos, insomnio, sequedad vaginal. Su intensidad puede ser diferente en cada mujer, pero lo que sí está claro es que "afectan de manera considerable a la calidad de vida de al menos un 20% de las mujeres", tal y como se concreta en la referencia anterior.

¿Puedo quedarme embarazada?

Aunque la perimenopausia o premenopausia aparezca debido a los desequilibrios de los estrógenos y progestágenos —de ahí que haya ciclos irregulares más largos o más cortos dependiendo del mes— y la fertilidad de la mujer disminuya, esto no quiere decir que el riesgo de embarazo no exista. Por lo tanto, conviene continuar tomando precauciones si no se desea tener un bebé.

Diferencias entre perimenopausia y menopausia precoz

En ocasiones, la perimenopausia puede confundirse con la menopausia precoz. Pero, como explica la doctora Mariana Travieso, "la menopausia precoz es la que ocurre antes de los 40 años" y la función ovárica se detiene por completo. Posiblemente, durante los dos años anteriores haya habido síntomas de la perimenopausia que se hayan pasado por alto.

Con la menopausia precoz, ya no hay menstruación y empieza una etapa en la que "se favorecerá un envejecimiento prematuro, con decalcificación ósea más frecuente", como indica la doctora. Por lo tanto, puede que haya que empezar con un tratamiento hormonal sustitutivo.

En definitiva, todas las mujeres pasan por la perimenopausia, pero algunos síntomas son tan leves que pueden pasar completamente desapercibidos. No obstante, si son muy molestos, la terapia hormonal será la opción que recomiende el médico para paliarlos y mejorar la calidad de vida en esta fase de transición hacia la menopausia.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.