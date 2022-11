Montse Roura, de 'Ella y el Abanico': "Nos han metido en la cabeza que la menopausia es el camino a la vejez, pero es mentira"

Según MedlinePlus, la enciclopedia médica online de referencia, la menopausia es "el momento de la vida de una mujer en el que sus periodos (menstruación) cesan", sin embargo, la menopausia es mucho más. El cuerpo de la mujer (y todo lo relacionado con él) siempre se ha tratado como algo menor y sin importancia, lo que ha ocasionado grandes lagunas de información en lo que a él se refiere.

Pese a ser más del 50% de la población, no se habla de la salud específica de las mujeres: la regla sigue siendo uno de los grandes tabúes de la sociedad (quien nunca ha pedido un tampón o compresa en el instituto como si fuera contrabando) y, cuando te llega la menopausia, te ven como a una mujer marchita, despojada de su juventud.

Cuando Montse Roura, fotógrafa trotamundos, llegó a esta etapa de su vida se encontró con un gran mar de desconocimiento delante de ella, lo que le llevo a averiguar todos los porqués de la menopausia e investigar más a fondo un tema con el que se había encontrado de bruces.

Con toda la información que recopiló, nació Ella y el Abanico hace 12 años, con el objetivo de contribuir a hacer más fácil el camino hacia una de las etapas más largas en la vida de las mujeres: la menopausia, una etapa en la que sigue siendo necesaria más información y todavía siguen habiendo tabúes, dudas y estereotipos.

¿Qué es exactamente 'Ella y el Abanico'?'Ella y el Abanico' surgió por mi propia menopausia. Yo particularmente tenía un supermercado de síntomas y en aquel momento surgió el estudio que la terapia hormonal sustitutiva producía cáncer y estaba vetado, así que me dieron soja y ¡hala! Nadie me contó nada más. Como soy muy inquieta empecé a investigar y como mis amigas me preguntaban, decidí hacer el primer 'Salón de la Menopausia'. Por otro lado, TVE me invitó como experta en el Día Mundial de la Menopausia en el programa Miradas 2. Como en aquel entonces tenía una web, decidí ampliarla y hablar de la Menopausia. Actualmente, tenemos más de 12 millones de mujeres que nos siguen, esto es síntoma de que queremos estar informadas.

¿Podemos seguir hablando de tabúes en la menopausia?Lo que hace falta es más y mejor información. Centrarnos en tabúes no tiene sentido, hay que ser prácticos. El único tabú que puede haber es que nos han metido en la cabeza es que la menopausia es el camino a la vejez, pero esto es mentira, lo más tardío en España es sobre los 52 años, no son viejas, ha cambiado mucho la sociedad. Por otro lado, las mujeres están teniendo cada vez más una menopausia precoz a los 45 años por factores de estrés o contaminación. Los hombres llegan a viejos y no tienen menopausia, por lo tanto, la vejez es un camino de la vida.

Ahora tenéis un nuevo proyecto llamado 'Conversaciones Akalorad@s'Sí, lo hemos hecho para seguir en esta línea de hablar y visibilizar más la menopausia, pero sobre todo para que los políticos se enteren de que existe, porque tenemos tendencia a pensar que la menopausia es normal, la regla es normal y nos olvidamos que ambas pueden tener consecuencias y efectos invalidantes. Las mujeres somos el 52% de la población y la visión de la salud sigue siendo masculina. Muchas veces sufrimos mucho tanto por la regla como por la menopausia y son necesarias las bajas de salud.

¿En qué consisten estas conversaciones?Son entrevistas con mujeres conocidas en donde se ve que cada una ha vivido la menopausia de forma completamente distinta, no hay una sola menopausia. Es importante saber esto, ya que no hay información sobre el tema y en el mundo solo existe un único instituto que estudia la menstruación. Estas conversaciones también ponen en relieve lo abandonada que está la sexualidad de la mujer en la menopausia. Por ejemplo, hace años salió una pastilla para la líbido masculina, ¿pero nosotras qué? Es como si nuestro deseo sexual no fuera importante. En las conversaciones se habla de todo esto. Aunque comenzamos haciéndolas por Zoom, ahora hemos empezado a hacerlas de forma presencial por la cantidad de preguntas que recibíamos y han sido todo un éxito.

¿Cuáles son las preguntas que más se repiten?Bueno, la líbido removió el patio, pero una de las preguntas que suelen hacerme mucho es si se pueden quedar embarazadas y esto es muy importante. Tienen que pasar 12 meses para que podamos tener relaciones y no quedarnos embarazadas y si tienes una menopausia precoz, se suele dar más tiempo. Yo estuve unos 3 años en premenopausia y a los 11 meses me volvió a venir y tuve que volver a esperar un año más. Aunque el riesgo no es tan grande, imagínate un embarazo en ese momento. Otras preguntas muy recurrentes son sobre la sequedad vaginal, la atrofia, terapia hormonal sí o no...

En cuanto al público, ¿son todo mujeres o comienza a ir algún hombre?Empieza a ir algún hombre. De hecho, en la próxima charla hay apuntado unos 10 hombres y es todo un éxito. De 90 personas, 10 son hombres, algo más del 10 % de los asistentes. Los que van se interesan mucho, pero esto somos nosotras quien los tenemos que traer. En la menopausia, la mujer se comienza a preocupar de ella cuando le llega y esto es erróneo y ellos ya ni te cuento, llegan a negar incluso la andropausia. De hecho, los próximos capítulos de Conversaciones Akalorad@s los haremos con hombres. Si ellos no vienen, vamos nosotras.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.