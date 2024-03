La relación entre la hipertensión y el insomnio que afecta a las mujeres

Descansar bien es vital. Sin embargo, la Sociedad Española de Neurología (SEN), explica que el "48% de la población adulta española no tiene un sueño de calidad". De hecho, es mucho más específica, afirmando que "solo un 33% de las mujeres españolas duermen, entre semana, al menos 7 horas".

La doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del grupo de estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la SEN, recomienda que "los adultos deben destinar al sueño entre 7 y 9 horas diarias".

Ahora bien, cuando hablamos de insomnio, nos referimos a un problema de salud que, si se cronifica, puede acabar teniendo un impacto importante en la calidad de vida de las pacientes. La Sociedad Española del Sueño (SES), tras una encuesta realizada, descubrió que el 23% de las mujeres sufrían algún síntoma de insomnio. Pero, lo más llamativo, es lo que ha descubierto un nuevo estudio de noviembre del 2023. Se trata de la relación entre el insomnio y la hipertensión.

El insomnio incrementa la presión arterial

En un estudio reciente, Sleeping Difficulties, Sleep Duration, and Risk of Hypertension in Women, en el que participaron 66.122 mujeres. Ninguna de ellas sufría de hipertensión cuando se inició el estudio, sin embargo, durante 16 años de seguimiento, quedó patente que aquellas mujeres que tenían dificultades para dormir y no llegaban a ese mínimo de 7 horas recomendadas, empezaron a sufrir de presión arterial alta, en comparación con las que descansaban 9 horas.

Además, en el estudio también se observó que las mujeres que tenían un trabajo nocturno, si dormían bien, no tenían problemas de hipertensión. Tampoco, hubo ninguna variación en aquellas mujeres que solían levantarse muy temprano por las mañanas. Lo que incrementaba el riesgo de hipertensión era, por tanto, la corta duración del sueño y las dificultades de descansar durante toda la noche sin despertarse.

Los porcentajes de mujeres que desarrollan hipertensión conviene, también, tenerlos presentes. Según la Sociedad Española de Cardiología (SEC), "entre el 30 y el 50% de las mujeres desarrolla hipertensión antes de los 60 años". Dada la relación entre el insomnio y la hipertensión, es importante analizar si es el sueño el responsable de que los valores de la presión arterial estén muy por encima de lo recomendado.

Las consecuencias de la hipertensión y el insomnio

El doctor Hernando Pérez, coordinador del Grupo de Sueño de la SEN, explica que "el insomnio (…) se ha asociado a una reducción en la calidad de vida, pero también al rendimiento diario, a déficits cognitivos y de memoria, a problemas de ansiedad y depresión, así como a problemas de hipertensión, diabetes, obesidad".

Por otra parte, la hipertensión en mujeres no está exenta de riesgos. De hecho, según un estudio, puede alterar el sueño, por lo que nos encontramos antes dos escenarios que se retroalimentan entre sí y que hay que empezar a solucionar velando por una buena higiene del sueño. La hipertensión provoca otros síntomas como dolor de cabeza y en el pecho, palpitaciones, sensación de sofocos "que a menudo se atribuyen a la menopausia", tal y como comparten desde el estudio mencionado.

Solemos subestimar lo positivo que es descansar bien y tener una buena higiene del sueño. Intentar ir siempre a la cama a la misma hora y sustituir las pantallas por un libro puede contribuir a mejorar el descanso. Sin embargo, ante problemas de insomnio graves que, además, se han cronificado, conviene acudir al médico sin demora para iniciar el tratamiento más adecuado que favorezca un buen descanso.

