¿Por qué sube el colesterol con la llegada de la menopausia?

El colesterol elevado supone un grave problema para la salud que debe ser controlado para reducir el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, España en cifras 2023 del INE alerta de que el 15% de las mujeres sufre colesterol alto. Pero, lo más significativo, es que parece ser que con la menopausia, el colesterol se dispara con el aumento del riesgo para su salud cardiovascular. Y es que parece ser que además de la caída de los estrógenos que se produce en esta etapa, hay otros cambios que tienen un impacto directo en los niveles de colesterol.

Aunque no existe solo el colesterol malo, sino que también está el bueno, la mayor preocupación en la menopausia es que es el primero el que suele aumentar. Con el paso del tiempo, si no se toman medidas, el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular se incrementa. Además, desde la Fundación Española del Corazón (FEC), afirman que "cada ocho minutos muere una mujer en España por enfermedad cardiovascular".

Se producen cambios en el perfil lipídico

En algunos estudios que se han llevado a cabo sobre el aumento o no del colesterol en mujeres menopáusicas, se ha concluido que el climaterio se asocia a un aumento del colesterol que se encuentra en valores mayores a los deseables. Sin embargo, esto no es lo más preocupante. Desde la FEC alertan de que "se producen incrementos de entre un 10 y un 15% en los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) y triglicéridos, mientras que bajan levemente los niveles de colesterol HDL (colesterol bueno)".

Esto es un problema, pues desde la Sociedad Española de Medicina Interna (FESEMI) advierten de que "un colesterol-LDL elevado se asocia con un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular (fundamentalmente infarto de miocardio e ictus)". Y es que las mujeres tienen un mayor riesgo de morir por infarto agudo de miocardio y el ictus es la primera causa de muerte en ellas, así lo comparte la Sociedad Española de Neurología (SEN).

La detección temprana de estos cambios que se producen con la llegada de la menopausia es fundamental, aunque el doctor Luis Miguel Rincón, cardiólogo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, llama la atención sobre que “aunque el colesterol, en particular el colesterol LDL, es un factor de riesgo cardiovascular de una trascendencia clave en el desarrollo y progresión de estas enfermedades, tiene un carácter sigiloso, ya que unos niveles elevados (...) no van a generar síntomas”. Por eso, su diagnóstico temprano no siempre es posible.

Aumenta el porcentaje de grasa corporal

La FEC también comparte que durante la menopausia se produce una "redistribución de la grasa corporal, haciendo que se acumule mucha más en la zona abdominal". Esto lo señalan como un riesgo relacionado con problemas como el incremento del colesterol. Además, indica que el perímetro de la cintura nunca debería ser mayor a 88 cm.

Para mantener a raya el peso y, también, el colesterol, la dietista-nutricionista Elisabet Prieto recomienda realizar algunos pequeños cambios en la alimentación que protegen la salud cardiovascular: "los cereales integrales, las verduras, las legumbres y frutas y los frutos secos son la base de la dieta mediterránea. Todos ellos, alimentos clave para cuidar la salud cardiovascular junto con la práctica de actividad regular y un buen descanso e hidratación”, explica.

Por todo esto, el doctor Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón (FEC), añade que "hay que sensibilizar sobre los cambios metabólicos que se producen en la menopausia y acerca de la necesidad de realizar un mayor seguimiento". Solamente así, se podrán prevenir problemas como un infarto agudo de miocardio.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.