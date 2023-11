Planes imprescindibles para noviembre para hacer con amigas, sola o en pareja

El otoño ha comenzado de manera oficial. La borrasca Ciarán ha marcado el inicio del mes de noviembre pero ni los vientos ni las lluvias nos impiden aprovechar nuestro tiempo libre, ¿o no? Por suerte, existen muchísimos planes 'indoor' con los que disfrutar de nuestro ocio, ya sea con un buen concierto, una buena comida, la apertura de una nueva tienda o un tratamiento relajante. Todos ellos para hacer sola, con amigas o en pareja. ¿Tomas nota?

Un concierto para sentirte 'cómplice'

Este otoño acaba de arrancar la décima edición de Cómplices Vibra Mahou, que lleva poniendo ritmo a las principales salas del país desde 2014 con conciertos-colaboración entre grandes artistas y que, este 2023, está triunfando hasta el punto de colgar el 'sold out' en varios de sus espectáculos.

Los encuentros musicales que marcan la agenda de planes este mes de noviembre son de lo más especiales: el próximo 7 de noviembre Viva Suecia se une con Candela Gómez en un show que tiene lugar en Teatro Barceló (Madrid); mientras que Carolina Durante y Amaral nos harán saltar en el Teatro Eslava de la capital el próximo 14 de noviembre; pero no podemos olvidarnos del broche de oro de la programación de conciertos, con Juicy Bae y Albany, en Uñas Chung Lee. Las entradas pueden adquirirse con el Bono Cultural Joven por un precio de 20 euros en Wegow. ¿Te los vas a perder?

Cartel de Cómplices de Vibra Mahou Cortesía

Un nuevo estudio 'fit' pionero en España: de alta intensidad y bajo impacto

Las chicas más 'fitness' de la capital están de enhorabuena, ya que acaba de aterrizar en Madrid una propuesta totalmente pionera en España: Solid Studio (C. de Barceló, 15), un método que introduce una nueva perspectiva del Pilates Reformer, ofreciendo un entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto. "En sesiones de 50 minutos ya se experimentan cambios visibles, en todo el cuerpo y en pocas clases", tal y como cuentan desde el centro.

Este nuevo concepto difiere significativamente del pilates tradicional y se centra "en el entrenamiento funcional en la máquina reformer, consiguiendo ejecutar ejercicios en distintas posiciones. Además, se puede elegir entre cuatro clases: Upper Body, Lower Body, Core&Back y Cardio Sculp", todo ello acompañado de entrenadores motivadores, música bien alta y una atmósfera de luces tenues. El centro tiene horario de mañana (de 8.00h a 11.00h), mediodía (de 14.00h a 16.000h) y los sábados y domingos (de 10.00h a 12.00h). ¿Te pones a prueba?

Solid Studio Madrid Solid Studio

Un masaje de 'naturaleza salvaje'

Un plan relajante siempre se convierte en la mejor opción. Si nos trasladamos hasta La Moraleja, encontramos Amazônia Massage Culture (C.C. El Encinar. C. del Camino del Cura, 10. Alcobendas9, un centro de bienestar inspirado en la conexión con la naturaleza más salvaje y auténtica del Amazonas.

Este centro ubicado en Madrid pertenece a la emprendedora Alejandra Forero, profesional en el sector 'beauty' con más de diez años de experiencia. Desde el mismo se definen como "un santuario de salud donde se realizan tratamientos relajantes, descontracturantes, reductores, de belleza…". Todos ellos basados en la sabiduría ancestral combinada con técnicas modernas que enlazan lo mágico, lo místico y los beneficios de los productos naturales provenientes de este pulmón verde del mundo. Entre todas las opciones que encontramos, su producto estrella es el Ritual Amazônia, "una experiencia de 80 minutos que comienza con una meditación para conectar con nuestro ser interior; seguido de una exfoliación y un masaje energético", nos cuentan, así como Lipodrenaje Colombian Detox, un drenaje linfático, seguido de una técnica colombiana de marcaje abdominal que busca conseguir el cuerpo femenino con forma de reloj de arena. Y para disfrutar en pareja también disponen de una cabina para dos.

Masaje Cortesía de Amazonia Group

Una nueva 'pop-up' de Shein, en Sevilla

Shein, el gigante textil desembarca por primera vez en Sevilla con una 'pop-store' que no nos podemos perder. Del 10 al 15 de noviembre, esta nueva tienda estará situada en la Avenida de las Razas, en horario de 11.00h a 21.00h y busca ofrecer una experiencia de compra muy distinta.

Para esta ocasión, tal y como informan desde la marca, Sevilla y Andalucía han sido la inspiración principal. El espacio contará con varias actividades durante los seis días que estará en Sevilla. Por un lado, el Tapas Bar, será un espacio donde se podrán tomar bebidas de forma relajada; mientras que para conocer los productos más virales de la línea de belleza SHEGLAM habrá una maquilladora profesional que asesorará en el 'beauty corner' Ponte Guapx. Asimismo, el espacio también contará con zona de juegos donde poder conseguir regalos SHEIN y DJ durante todos los días de la 'pop-up store'.

Shein abre su pop-up store en Sevilla Cortesía

Una experiencia personal (y gastronómica) en el cielo de Madrid

Dani García se ha consolidado como uno de los chefs con más nombre del panorama gastronómico actual, y este mes de noviembre quiere regalar a los madrileños una experiencia única basada en la cercanía para conocer sus pasiones culinarias en vivo.

Los días 7 y 8 de noviembre a las 20:30h, la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid acogerá este exclusivo plan de la mano de Dani García e Ismael Paul, chef ejecutivo de Dani Brasserie. Juntos ofrecerán en la barra central del restaurante un menú especial de diez pases que incluirá las elaboraciones más icónicas de su trayectoria y otras delicias diseñadas especialmente para la ocasión. Cuenta con un total de 21 plazas disponibles, que se pueden reservar en el teléfono o en la web del restaurante por un precio de 235 euros por persona.

El chef Dani García crea su experiencia más personal en Madrid Cortesía de Dani Brasserie

Moda, fútbol, música y fiesta: Voodoo Club w/ Matinal

El estudio creativo centrado en la cultura 'post-football' con comunidad propia, Matinal FC, llega a los madrileños el jueves 2 de noviembre con una propuesta única e imprescindible en la que convergen moda, fútbol, la mejor música y, sobre todo, fiesta. Mucha fiesta.

El evento de Matinal en colaboración con Voodoo contará con el show y las sesiones de Dj Huno, Mena G y Voodoo Sound System, que harán vibrar la Sala Sirocco de la capital. Las entradas están disponibles en la taquilla (12 euros con consumición) o en la web de Universe.

VoodooClub & Matinal FC Cortesía de Matina FC

El 'place to be' de la capital con sabor a otoño

Sabores mediterráneos con toques latinos, diseño nórdico y un ambiente 'cool' y cosmopolita, así es Her (calle Hermosilla, 4), el nuevo 'place to be' de la capital que ha logrado posicionarse, en muy poco tiempo, como uno de los restaurantes de moda del momento. Cuenta con una propuesta de inspiración italiana y mexicana que se disfruta en un espacio luminoso, con grandes ventanales de lo más fotografiable.

En la carta destacan platos otoñales como hummus de remolacha, mil hojas de berenjena de búfala, ceviche ligero de corvina, pizza de pesto y alcachofas de temporada o postres estacionales.

Her, Madrid Cortesía

La 'flamenco exprience' del momento

Con el fin de desafiar el flamenco tradicional surge Jaleos Jondos, el nuevo espectáculo de flamenco contemporáneo producido por LETSGO, que reúne un conjunto de artistas icónicos, liderados por Daniele Finzi (director de espectáculos del Cirque du Soleil) y con la dirección y producción musical del ganador de varios Grammy Latino Javier Limón (Lágrimas Negras), así como con una coreografía de José Maldonado.

El espectáculo presenta al espectador un viaje que alcanza más de tres siglos de evolución, conectando cultura y patrimonio desde la misma esencia hasta la vanguardia del flamenco. Además, el recorrido se completa a través de una experiencia gastronómica singular: un menú degustación inspirado en el relato interno y en los elementos más significativos del flamenco.

En el espectáculo destacan gran Carmela Greco, en su papel de matriarca y artistas de la talla de Saul Quirós y Montse Cortés al cante y Antonio Sánchez a la guitarra. Las entradas están disponibles en la web de Jaleos Jondos desde 48,60 euros.

Jaleos Jondos Miguel Jaume Parera

Un plan en familia

El exitoso espectáculo basado en la aclamada película escrita por Mike White y protagonizada por Jack Black, School of Rock, celebra su vigésimo aniversario y durante diez años fue la comedia musical más vista de la historia. Se puede disfrutar en el Espacio Ibercaja Delicias, y es el único en la capital que cuenta con una banda de niños y niñas tocando en directo. Las entradas están disponibles en la web del musical desde 19,90 euros.

Escena de School of Rock Nacho Arias

Una cata de pasteles

Pepina Pastel lanza su familia de productos para Navidad, a partir del 14 de noviembre y desde su web con envío a toda la Península el obrador valenciano pondrá a la venta una gran familia de productos enfocados a estas fechas tan especiales.

Dulces de Pepina Pastel Cortesía

Un nuevo lanzamiento musical

Durante la última década, Be.lanuit se ha hecho un nombre en Ibiza, tanto como DJ, productor y creador de su propia marca de moda. En dichas disciplinas irradia una bohemia profundamente arraigada. "Un espíritu que se remonta a la filosofía en la que se basaba originalmente la escena ibicenca. Desde este espacio creativo, pleno de un hedonismo soleado y conmovedor, da a luz su primer álbum de autor, que revela un amplio talento para la composición y un completo dominio de un downtempo jazzero tan baleárico como, por ello, libre y valiente".

'Hippie Picasso', grabado entre Madrid, Ibiza, Copenhague y Gante (Eslovenia), publica trabajos de artistas de la mayúscula talla de Be Svendsen, Jacob Gurevitsch, Islandman, Concha Buika, Ruf Dug, Gerd Janson, Willie Graff, Dj Pippi y Superpitcher, entre otros.

Primer álbum de Be.lanuit, 'Hippie Picasso' Cortesía

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.