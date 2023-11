Los diseñadores que eligen las 'royals' para ser las mejores vestidas

Cada vez que una 'royal' hace acto de presencia en público, ya sea dentro o fuera de España, todos los ojos se posan en ellas y en sus estilismos impecables en la mayoría de ocasiones. Vestidos de invitadas o conjuntos de diario, detrás de ellos siempre hay unas manos expertas que diseñan y confeccionan esas prendas.

Repasamos quienes son los nombres en los que más confían la reina Letizia, la princesa Sofía de Habsburgo, Kate Middleton o la princesa Carolina de Mónaco, entre otros miembros destacados de la realeza.

Matelier por Andrea Mateache

La mejor forma de empezar a destacar los diseñadores favoritos de las 'royals' es hacerlo por una firma española con su propio atelier y diseños a medida con los estampados más especiales como denominador común. Tamara Falcó o la princesa Sofía de Habsburgo son algunas de las 'royals' que han confiado en Andrea Mateache para vestirse.

Vestidos, faldas, tops o capas, son algunas de las prendas que puedes personalizar en el atelier o a través de la web para asegurarte tu 'total look Matelier' que te hará parecer miembro de la realeza por menos de 300 euros.

Stella McCartney

La reina Letizia en el 50 cumpleaños del rey Guillermo de Holanda y un vestido capa en rojo, la princesa Carolina de Mónaco con este mismo diseño combinado con impecables guantes blancos durante el Día Nacional de Mónaco o la princesa Charlene de Mónaco en 2018 durante la entrega de los premios Laureus World Sports con un vestido blanco asimétrico imperial. Ellas son algunas de las mujeres de la realeza internacional que no han podido resistirse a los diseños de Stella McCartney a lo largo de los años.

Letizia, la reina de la fiesta de cumpleaños de Guillermo de Holanda con un espectacular vestido rojo. ARCHIVO

Alexander McQueen

La devoción de Kate Middleton hacia los diseños de Alexander McQueen no es un secreto. La casa de moda británica no solo también se hicieron cargo de gran parte de los estilismos que lución en su segunda gira internacional por Polonia y Alemania junto a sus hijos. Abrigos, vestidos y faldas, todo bajo el sello McQueen.

Los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, se besan en el balcón del Palacio de Buckingham, tras la celebración de su enlace en la abadía de Westminster, en Londres. REUTERS

Dolce & Gabbana

Kitty Spencer, hija mayor de Charles Spencer, noveno conde Spencer y sobrina de Lady Di, es una de esas 'royals' modernas con aspiraciones de influencer que no se corta a la hora de demostrar lealtad a ciertos diseñadores como es el caso de Dolce & Gabbana. Desde que se convirtiera en imagen de la casa de moda italiana, no la vemos con otras prendas (al menos no en su perfil de Instagram), y luce así siempre impecable al estilo 'madonna italiana'.

Zara

La segunda sorpresa de la lista. Si bien Zara no es técnicamente un diseñador como tal, las 'royals' de todo el mundo confían en la marca cabecera de Inditex y su equipo de diseño para vestir en vacaciones y planes casuales. ¿Las mayores fans de estas prendas asequibles? La reina Letizia y sus hijas, que apuestan por vestidos frescos y camiseros para pasear por Mallorca e incluso para actos oficiales señalados en la agenda de Casa Real.

La Reina Letizia y la Princesa Leonor con vestidos de Zara por Mallorca. Europa Press Entertainment

Off-White

Virgil Abloh es el diseñador que se encuentra tras esta firma de 'streetwear' cuyas señas de identidad son la cultura del hip-hop y las calles de Chicago. Esencia que se mantiene tras el fallecimiento en 2021 del talento creativo que volcó en la firma su esencia más personal, tratando de crear ropa para las necesidades del consumidor joven. Eso sí, con un toque de distinción digno de llevar por las élites, como Victoria Federica quien en su carrera como influencer ya ha lucido diseños de la casa en más de una ocasión y ha acudido como invitada de honor a eventos de la misma.

Victoria Federica en un evento de Off-White @vicmabor/INSTAGRAM

Acne Studios

Una marca joven, tan solo 27 años de trayectoria, con Jonny Johansson. Interesado por la fotografía y la arquitectura, plasma todo esto en una firma que ha conquistado a la GenZ con apellidos de nobleza como Pauline Ducruet, hija de Estefanía de Mónaco.

Sus diseños de líneas minimalistas y sus colores sobrios son el reflejo perfecto de la idea de moda que se tiene en Suecia y sus países vecinos, una estética tan de moda como atractiva que no ha dejado indiferente ni siquiera a los miembros de las familias reales como podíamos ver en el perfil de Ducret luciendo esta americana en marrón frío con pañuelo 'tie-dye' al cuello.

Pauline Ducruet, hija de Estefanía de Mónaco Instagram

