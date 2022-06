Los desodorantes en crema más naturales (¡y duraderos!) son de Kriim: te contamos por qué nos encantan

La rutina beauty de cada mañana va mucho más allá de la facial. Después de la ducha, la crema corporal, el perfume y el desodorante son tres pasos que rara vez, salvo despistes, fallan, pues no hay nada como olvidarlos para sentir que olemos mal. A veces, ¡pura paranoia! Otras veces, y más desde que las altas temperaturas se han asentado, una realidad que nos espanta: sí, sabemos que es natural, pero preferimos no tener que recordárnoslo. Por eso, la mayoría preferimos buscar soluciones para sudar poco... ¡y no desprender ningún aroma que no sea el escogido! Y en esta materia, la elección del desodorante es la más importante.

Hay que apostar por aquellos que, además de la neutralización del olor, sean buenos para una piel tan delicada como la de las axilas, pues, ¡cuántas veces hemos tenido que lidiar con el escozor que produce la irritación tras usar un aerosol más cerca de la cuenta! Quizá, por ello, las opciones en crema cada vez cuentan con más adeptos, y más aún cuando se trata de propuestas naturales que solo incluyen ingredientes respetuosos con nuestro cuerpo. Y de eso en Kriim saben mucho.

Quizá hayas oído hablar de ellos y de sus champús y acondicionadores sólidos, los favoritos ya de muchas. O porque, como nosotras, has tenido la oportunidad de probar sus desodorantes en crema. De ellos, te podemos asegurar que ayudan a captura la humedad, el mal olor y evitan la proliferación de bacterias y hongos causantes del mal olor respetando en todo momento la barrera dérmica. Además, no contiene perfumes, alcoholes, aluminios ni ningún otro ingrediente antitranspirante y apuestan por la filosofía zero waste que tanto nos gusta. Dos aromas, mandarina y menta, ¿sabes cuál te conviene?

Los dos aromas disponibles. Kriim/20deCompras

Para aplicarlos, y en sendos casos se hace de la misma forma, desde Kriim recomiendan aplicar una pequeña cantidad sobre las yemas de los dedos y frotar para fundir el producto hasta conseguir una textura suave, pues, como apuntan algunos usuarios estos desodorantes son "espesos" y hay que derretirlos un poquito antes para aplicar la cantidad deseada. Después, solo hay que extender sobre las axilas totalmente limpias y secas con los dedos hasta que se absorba, asegurando de este modo que cumplirá el cometido deseado.

¿Cuál escojo?

De textura muy similar y con el mismo uso, la elección, sinceramente, depende del aroma que más te convenza... ¡o del listado de ingredientes que prefieras! El de mandarina, por ejemplo, comparte la mayoría (¡salvo los aceites esenciales!) con el de carbón: desde el almidón de maíz y el bicarbonato de sodio, hasta el éster de ácido cítrico, que ayuda a inhibir la descomposición enzimática del sudor y evita la formación de malos olores; mientras que el de carbón activo. El otro, como cabe esperar, añade a su lista el carbón activado, que destaca por su enorme capacidad para absorber la humedad y controlar el olor.

De los aceites de ambos cabe destacar que son un potente antimicrobiano, lo que impide la proliferación de las bacterias y los hongos causantes del mal olor. Pero, mientras el de mandarina apuesta por Litsea Cubeba, mandarina y naranja, el de carbón por la menta y el poleo menta.

