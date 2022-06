El CBD se conoce como el 'cannabis' que no coloca. Especialmente durante estos últimos años probablemente tú también has escuchado (y en más de una ocasión) estas siglas del 'cannabidiol'. Las dudas sobre este ingrediente son normales, pues hay quien se piensa que no es legal mientras que hay otros que no conocen sus efectos (que no son alucinógenos). También durante este tiempo de auge de la sustancia hay una conclusión a la que han llegado todos los expertos: el CBD ayuda a mejorar nuestro descanso. Esto, sin duda, es una gran noticia para todos aquellos a los que nos cuesta horrores conciliar el sueño o simplemente para esas personas que llevan tal ritmo frenético de vida que no descansan como deberían. Te suena de lo que hablo, ¿verdad? Pues bien, con el fin de resolver todo tipo de dudas y conocer todo lo que debemos saber sobre el CBD hemos hablado con dos grandes expertos en materia.

¿Qué es el CBD?

Empecemos por el principio. Y tal y como nos explica el doctor Jesús A. Fernández-Tresguerres, "es una sustancia procedente de la planta Cannabis sativa L. con múltiples beneficios terapéuticos, pero que no tiene ningún efecto ni psicoactivo ni narcótico". Entonces, confirmamos: el CBD es totalmente legal pero, ojo, siempre que contenga una cantidad de THC menor al límite autorizado (0,3%). "Por eso es importante confiar en fabricantes de fiar, por ejemplo el aceite de CBD de Phexia marca con la que colaboro, contiene una cantidad de THC menor al 0,05%".

¿El CBD ayuda a mejorar el descanso? ¿Y promueve el sueño?

A pesar de que hay muchos que piensan que se trata de un mito, la realidad es que sí, el CBD cuenta con propiedades que promueven el descaso y que incluso ayudan a conciliar el sueño. Tal y como explicar el doctor Tresguerres, este ingrediente "como inductor del sueño tiene un efecto muy importante reduciendo el tiempo de latencia desde que nos vamos a la cama hasta que nos dormimos y además mejora las características del sueño con lo cual cuando nos levantamos por la mañana nos encontramos mucho más descansados". En lo que coincide Adán de Salas Quiroga, doctor de Neurobiología 10 años de investigación biomédica con cannabinoides que colabora con Cannabiben (de venta en Máyla Pharma) y quien asegura que "miles de usuarios de CBD en multitud de países alrededor del mundo utilizan CBD para favorecer el sueño, principalmente gracias a sus propiedades ansiolíticas (disminuye la ansiedad) y analgésicas (disminuye el dolor)".

Pero entonces, ¿por qué promueve el sueño? Esto se debe a que el CBD, a diferencia del THC, no tiene un efecto narcoléptico (de inducción del sueño). Sin embargo, "el CBD ha mostrado un importante potencial terapéutico en diferentes trastornos de sueño", asegura Quiroga.

"Es importante señalar que, como he comentado antes, hay muchos contextos fisiopatológicos que presentan ciertos síntomas que afectan negativamente la calidad del sueño y la calidad de vida en general. Algún ejemplo sería el de pacientes de trastorno de ansiedad crónica, otros contextos neuropsiquiátricos como depresión, esquizofrenia, adicción, enfermedades neurodegenerativas, etc. También, aquellos que sufren de dolor crónico, ya sea neuropático, fibromialgia, o derivado de una enfermedad, como cáncer, VIH, etc". En todos estos contextos, y debido a las propiedades del CBD, su uso es considerada una gran herramienta de apoyo por los expertos.

¿Qué diferencia el CBD del cannabis?

Según explica Quiroga, "una de las mayores diferencias entre preparaciones de CBD aislado, o extractos completos de cannabis, es que estos últimos suelen contener cannabinoides como el THC, principal responsable de los efectos psicotrópicos de la planta, y por tanto pueden alterar nuestra percepción y estado de conciencia. En cambio, los extractos de CBD aislado carecen por completo de los característicos efectos psicoestimulantes del cannabis, pero pueden tener efectos beneficiosos sobre nuestro organismo dadas las propiedades del CBD".

¿Cómo se debe aplicar si es de uso tópico?

2La forma de uso común en los ensayos clínicos y la más efectiva es la vía sublingual (1 min bajo la lengua), pero por temas de regulación no está permitida en España como en otros países", detalla Tresguerres. Pero si queremos utilizarlo sobre la piel, es muy efectivo si tenemos un dolor localizado pero también ofrece una potetente acción inflamatoria.

¿Qué efectos tiene el CBD?

Se usa fundamentalmente en 4 áreas distintas:

Como regulador del sueño.

Como ansiolítico, es decir, para reducir la ansiedad y romover el bien estar. Esto ocurre porque, tal y como explica Tresguerres, "su acción se ejecuta a través del receptor de la serotonina aumentando su contenido a nivel cerebral".

Como antiinflamatorio, ya que reduce cualquier inflamación en cualquier zona del organismo que nos planteemos.

Como reductor del dolor crónico o neuropático. Estos son, según el experto, "muy difíciles de controlar en muchas ocasiones con los fármacos habituales. Todo esto en ausencia de efectos secundarios".

¿Qué otros beneficios puede aportarnos este ingrediente?

A parte de los beneficios que se han mencionado antes, el CBD cuenta también con propiedades relajantes, calmantes "y además es capaz de aumentar la capacidad de adaptarse a factores ambientales y evitar el daño causado por los mismos", añade Tresguerres. También tiene propiedades antioxidantes y es un fabuloso regenerador celular, ya que "inhibe la pérdida de colágeno y previene el envejecimiento prematuro de la piel". Por esta razón, también este ingrediente se encuentra en diferentes productos cosméticos.