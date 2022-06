Cinco lugares 'wellness' para cerrar los ojos y desconectar de una vez por todas

El día a día es sinónimo de estrés. Llevamos un ritmo frenético de vida en el que queremos llegar a todo pero no siempre es posible. Nos cuesta pararnos, decir "no" y, sobre todo, reservarnos un tiempo para desconectar de verdad. Sin embargo, parar de vez en cuando se vuelve necesario para resetear nuestra salud física y, por supuesto, mental. Por suerte, existen distintas experiencias 'wellness' y espacios creados en exclusiva para esto. Aquí una selección de cinco lugares que suponen todo un oasis para encontrarte contigo misma y olvidarte de todo lo demás (aunque sea por un ratito). ¿A qué esperas? ¡Te lo mereces!

1. El Ritual del Sol, en La Nucía

En pleno paisaje mediterráneo, y a solo 9 kilómetros de Benidorm y de Altea, encontramos La Nucía, una pequeña localidad con poco más de 18.000 habitantes que está llamada a convertirse en el destino de moda de 2022. Este municipio alicantino ya es un referente en arquitectura y sostenibilidad gracias a los nuevos edificios vanguardistas que acumulan premios y menciones internacionales, como es el caso de los dos Architizer concecidos a Lab_Nucía, un espacio de 'coworking' teñido de amarillo que es considerado uno de los mejores edificios de oficinas del mundo. A este horizonte se han sumado dos nuevas aperturas que también apuestan por dicha localidad: La Nucía Palms y La Nucía Hills, dos hoteles de Barceló pensados para el bienestar.

En primero de ellos, La Nucía Palms es un destino creado para el descanso, con una cálida arquitectura de color pastel y con un tratamiento 'wellness' creado para ofrecer un momento de evasión que, al mismo tiempo, prepara la piel para el sol (al que ahora tanto nos vamos a exponer).

Esta experiencia, llamada 'Ritual del Sol', que se puede disfrutar en una íntima sala de masaje dentro del spa del alojamiento, ofrece un 'peeling' corporal nutritivo, pensado para que las partículas naturales exfoliantes liberen la piel de células muertas y de impurezas, y al mismo tiempo dejen la piel hidratada mientras activa la formación de nuevas células, dejando así la piel lista para el sol.

El ritual continúa con un masaje de texturas realizada con cítricos (a escoger entre ámbar o miel y naranja), que estimula la circulación sanguínea, es antioxidante y anti radicales libres, protege la capa de colágeno y activa la regeneración celular, dejando la piel suave, sana y luminosa. Su duración es de 60 minutos y cuenta con un precio de 99 euros.

Zona de spa de La Nucía Palms Cortesía de Barceló

2. Asia Gardens Hotel & Thai Spa, en Benidorm

Probablemente hayas escuchado su nombre en más de una ocasión, pero si no es así grábatelo en la memoria. Siguiendo por las tierras alicantinas encontramos Asia Gardens Hotel & Thai Spa surge como un espacio de más de 40 hectáreas de naturaleza tropical en medio de Alicante. Se trata de todo un oasis mediterráneo creado para ofrecer descanso, calma y bienestar.

Sus jardines exóticos te sumergen en aromas y sonidos de la naturaleza de lo más agradables, como flores de loto, peces koi y el sonido de las cascadas. Cuenta con diversas piscinas, tres de ellas climatizadas, así como con spa con tratamientos asiáticos.

Todos los clientes del hotel, además, cuentan con un programa 'wellness' ofrecido por cortesía del espacio para practicar yoga, tiachi, chi kung, estiramientos u otro tipo de rituales como la Ceremonia Fuente de los Deseos. También cuenta con una ruta botánica para conocer las plantas del enclave y talleres de cocina asiática. Una experiencia 360º para desconectar. Se pueden reservar los tratamientos en la web del establecimiento.

Una de las zonas exteriores del Asia Gardens Hotel & Thai Spa Cortesía de Asia Gardens Hotel & Spa

3. Can Bordoy Grand House & Garden, en Palma

Un oasis de paz en el centro histórico de Palma existe, y responde al nombre de la boutique spa de Can Bordoy Grand House & Garden. En este espacio el culto al bienestar junto con la búsqueda de la armonía se palman. Está ubicado en una casa familiar antigua, construida por muros del siglo XII y cuenta con un jardín privado que aísla al visitante de todo ruido.

En el interior del histórico edificio se ubica el spa, que cuenta con tecnología alemana y tratamientos pensados bajo una filosofía sostenible y saludable, como masajes, tratamientos corporales y faciales, rituales o incluso una suite spa privada. En todos ellos priman los productos vegetales, orgánicos y veganos de la marca suiza Swiss Perfection y Scen. Durante el verano, además , el hotel ofrece la posibilidad de que sus huéspedes puedan realizarse dichos tratamientos en la pérgola privada del jardín. Se pueden consultar precios y tratamientos en la web de Can Bordoy Grand House & Garden.

Pérgola de masaje privada en Can Bordoy Grand House & Garden Cortesía de Can Bordoy Grand House & Garden

4. Una terapia holística única, en Amare Beach Hotel en Marbella

Las terapias holísticas reparan cuerpo y mente. En Amare Beach Hotel de Marbella se encuentra Christine Heckel, la única 'coach' en España del prestigioso Instituto Peter Hess, especializado en masajes de sonidos y este tipo de terapias. Siendo alta ejecutiva, su cuerpo empezó a padecer los efectos del estrés. La propia especialista cuenta que se introdujo en este apasionante mundo cuando buscaba su propio bienestar y que, de repente, se convirtió en su pasión, pues "ayuda a que la gente encuentre su propia paz interior" es lo que la hace feliz.

Amare Beach Hotel es un establecimiento para adultos ubicado en primera línea del mar con un sofisticado 'rooftop' con vistas al Mediterráneo. Más allá de las instalaciones del propio hotel, en su oferta de servicios encontramos la 'Terapia con Cuencos Tibetanos', que realiza la propia Christine durante 75 minutos y que tiene origen en la India, donde se realiza desde hace más de 5.000 años. ¿En qué consiste? "Se basa en la capacidad de sanación que tienen las ondas vibratorias sobre el estado físico del cuerpo y sobre las emociones, gracias al efecto regenerativo que provocan ciertos sonidos sobre las células, contribuyendo a restaurar el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, y generando una paz interior absolutamente sanadora", explican desde el hotel.

Para entenderlo tan solo hay que pararse a pensar en que al igual que hay sonidos que causean estrés, los que producen estos cuencos tibetanos expulsan esa toxicidad y devuelven la armonía. Se realiza con distintos cuencos que, combinando su tamaño se obtiene una melodía que se varía dependiendo de las necesidades de cada persona. Su precio es de 125 euros por persona y se puede reservar solo o junto con el alojamiento en la web del mismo.

Sala de masaje y tratamiento del Amare Beach Hotel de Marbella Cortesía de Amare Beach Hotel Marbella

5. Hammam Al Ándalus, en Palma

Tras dos meses de reforma y mejora de instalaciones, Hammam Al Ándalus Palma abre sus puertas con una imagen renovada en Palma de Mallorca. En el número 20 de la calle Costa i Llobera, se encuentra este espacio de 200m2 divididos en diferentes salas que han sido transformadas para ofrecer descanso al viajero.

Como así ocurre con el resto de espacios de Hammam Al Ándalus, la ubicación cuenta con vestuarios, sala de relax decorada con una bóveda de madera y piscinas de baño frío individual. Siguiendo el recorrido, se llega hasta la sala de vapor y la sala caliente.

Algunos de los tratamientos más demandados son 'Emerge', que es un baño árabe con recorrido libre por temas de agua templada que cuenta con una duración de 50 minutos y tiene un precio de 50 euros; 'Midra', creado como un viaje de agua con un Kessa tradicional sobre cama de piedra caliente aplicado con guante de fibra de algodón y pasta de jabón natural, seguido de un masaje, y que tiene una duración de 30 minutos y un precio entre 93 y 102 euros, dependiendo del tipo de masaje; o el 'Servicio Estacional', que es un baño árabe de 80 minutos y un masaje de primavera de 40, con un precio de 74 euros.