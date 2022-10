Aciertos y números en el Día de la Hispanidad

Nos situamos en el Día de la Hispanidad y nos centramos en sus asistentes. Poco o nada he leído ni escuchado, salvo a Anitta Ruiz en sus redes sociales, sobre lo increíblemente adecuada y guapa que iba la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant; sobre la falta de previsión de Cuca Gamarra, que no debió caminar por casa con el modelito puesto para ver 'cómo de mucho' se abría la 'raja de su falda' al caminar durante la recepción en el Palacio Real; o sobre la reaparición de Trinidad Jiménez con un dos piezas blanco impecable.

Claro, toda la atención ha debido recaer en el 'casi minuto' que hizo esperar Pedro Sánchez a los reyes ayer en los actos de celebración. Casi un minuto ¡Qué barbaridad!

Que sí, que hay unas normas y un protocolo… pero 50 segundos… eso es un semáforo en ámbar que respetas y no te saltas.

Diana Morant e Irene Montero en el Día de la Hispanidad GTRES

Dicen los y las que saben mucho de esto que ayer fue un día cargado de simbolismo, de señales… Que si la primera vez de Garzón, que si el color morado de Irene Montero, que si el poder judicial no apareció por ningún lado... Yo, desde la ignorancia más absoluta en análisis de desfiles de Fuerzas Armadas en el Día de la Hispanidad, me descubrí reflexionando sobre la ausencia de Leonor, la princesa de Asturias y futura reina de España. La eché de menos, dada la proyección que está teniendo de un tiempo a esta parte. Me hubiera gustado verla.

Como aquí hemos venido a opinar, se opina. Lo más destacable del día de ayer, amén de los más de 25 grados un 12 de octubre, es la amplia representación de todos los partidos políticos (no siempre ha sido así) y el ambiente de aparente cordialidad que se respiraba entre los 2500 invitados a la recepción.

Más cifras: 4.000 militares, 150 vehículos (incluyendo motos), 26 helicópteros y 58 aviones han participado en el desfile, presidido por los Reyes, don Felipe y doña Letizia, y la infanta Sofía. ¿Alguien da más? Bueno, espero que sí, confío en que mis compañeros de Heraldo de Aragón, en Zaragoza, lo hayan dado todo celebrando su día grande.