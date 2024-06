Rihanna cambia de look y enseña su pelo al natural: "Derrocha fuerza, personalidad y seguridad en sí misma"

Rubia, morena, pelirroja, con larga melena lisa, con flequillo o sin él... Rihanna es, sin duda, una de las artistas que más ha cambiado de look en cuanto a pelo se refiere desde que llegó a la vida pública. Sin embargo, es cierto que, hasta ahora, no había enseñado su melena tal y como es: corta y rizada.

La barbadense vuelve a protagonizar titulares de revistas especializadas en tendencias y belleza a raíz de mostrar su pelo natural. El motivo de este nuevo cambio de look ha sido el del lanzamiento de Fenty, la marca 'beauty' de la cantante, que acaba de estrenar su primera línea de productos capilares, Fenty Hair.

"Fenty Hair está de vuelta y es hora de que por fin tengas la experiencia capilar que estabas esperando", escribió Rihanna en sus redes sociales para adelantar este lanzamiento. "Ya sabéis lo mucho que me importa cambiar de peinado. He tenido casi todas las texturas, colores, longitudes, desde trenzas hasta natural- así que estoy lanzando una línea flexible de productos no solo para cada necesidad de cabello, sino que cada producto está diseñado para fortalecer y reparar todo tipo de cabello, ¡que es lo que realmente necesitamos! Es hora de jugar y fortalecerlo", añadió.

El vídeo con el que acompañó este texto en Instagram estaba protagonizado por ella misma luciendo un 'pixie cut' liso y rubio. Sin embargo, en el evento de presentación de la esta nueva gama capilar, que tuvo lugar este lunes en Los Ángeles, Rihanna ha aparecido con el pelo totalmente rizado, en su estado más natural.

El 'pixie cut' de Rihanna que "alarga los rasgos"

El corte 'pixie' es uno de los más repetidos desde hace varios años. Lo han llevado 'celebrities' como Scarlet Johansson, Miley Cyrus, Zendaya, Elsa Pataky, Emma Stone o Halle Berry, entre muchísimas otras, se han apuntado a este peinado. Y, en pleno 2024, Rihanna lo ha querido rescatar para cuidar su pelo y sus rizos.

Según explica Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair, en Granada y creadora de la línea CCH by Campos Curlyhair: "Es un pixie muy cortito y con mucha definición del rizo. El volumen se lleva a la parte superior, lo que verticaliza la imagen y ayuda a alargar los rasgos. Con este corte, Rihanna vuelve a demostrar que no le teme a nada: derrocha fuerza, personalidad y seguridad en sí misma, ya que todo su rostro queda al descubierto, no tiene nada que ocultar, ¡y está fabulosa!".

Además, la artista ha confiado en el color rubio, que ya ha lucido en otras ocasiones. Se trata de una coloración "con matices dorados, que realza la calidez de su piel. Eso sí, debemos tener claro que realizar un trabajo de color así en un patrón de rizo tan marcado es complicado, porque los rizos son muy delicados, por lo que debemos ponernos siempre en manos de expertos", explica la experta.

"Por otra parte, la definición de los rizos, es espectacular", destaca. Para un rizo mejorado, la experta recomienda "aplicar Leave In Pura Hidratación de CCH y definir usando la técnica 'finger coil', con mechones muy finos, y nuestro aceite seco Oleum CCH, para que el cabello quede más suelto pero bien definido. Respecto al mantenimiento, si queremos llevarlo así de corto, habrá que visitar el salón una vez al mes o, como mucho, mes y medio".

Otros aceites para cuidar los rizos

Existen diferentes marcas con productos especializar para el cuidado del 'curly hair', pero si nos centramos en los aceites, como así aconseja Conchi Arias, una buena selección sería:

El Tratamiento Moroccanoil, con aceite de argán y vitaminas que potencian el brillo. Se trata de un producto versátil, todo en uno, que acondiciona, desenreda y acelera el tiempo de secado. Al mismo tiempo, deja el pelo suave, liso, con óptimo manejabilidad y controla el encrespamiento, por lo que es clave para los rizos. Se aplica en cabello húmedo o seco. Su precio, de 100 ml, es de 18,04 €.

Aceite Tratamiento de Moroccanoil D.R.

Dentro de la gama de Olaplex, muy recurrida en el método 'curly', el nº7, que hace referencia al Bonding Oil, es un tratamiento nutritivo para cabellos dañados. En este sentido, puede hacer mucho por el rizo, aportando hidratación y volumen, suavidad y sin engrasar. Además, también se puede utilizar como protector térmico. Lo encontramos en la tienda de cosmética de autor Pure Niche Lab a un precio de 29,50 €.

Bonding Oil de Olaplex D.R.

El Oléo-Relax de Kérastase es otro de los productos que las chicas de pelo rizado deben tener en el radar. A la venta en Sephora, es un aceite específicamente pensado para cabello seco, grueso y rebelde. Está enriquecido con tres aceites esenciales de propiedades reconocidas, se aplica en el cabello húmedo antes de cepillarlo o como acabado. También controla el encrespamiento y protege el pelo de la humedad durante 24 horas y del calor hasta 230 grados. Su precio es de 52,99 €.

Aceite de Kérastase D.R.

Una alternativa económica, apta para el método 'curly' es el aceite capilar Hair Oil de Rulls. Formulado con aceite de girasol, que tiene propiedades antialopécicas, anticaspa, antibacterianas, antipruríticas (alivia los picores), antiencrespamiento e hidratantes; aceite de coco, que ayuda a luchar contra el encrespamiento y a devolverle a nuestros rizos brillo y suavidad; aceite de ricino, para acelerar el crecimiento del pelo y protegerlo contra daños externos. Disponible, totalmente rebajado a 6,90 € (antes 18,90 €).

Hair Oil de Rulls D.R.

