Zara sigue creciendo y lanza 'Zara Hair', la primera colección de productos de cuidado para el pelo

El imperio de Zara es imparable. La firma de Inditex, no solo es una de las marcas de moda más famosas del planeta, sino que en su catálogo los productos de belleza adquieren cada vez más importancia (y presencia en el tocador de las mujeres más exigentes).

Hace casi dos décadas desde que la 'niña bonita' de Inditex se aventuró en el lanzamiento de sus primeras fragancias con un éxito absoluto reflejado en las ventas. En 2021, además, la estrategia en el mundo 'beauty' siguió en alza tras presentar productos de maquillaje que causaron furor entre las seguidoras más fieles de la tienda. Y, ahora, en pleno 2024, vuelve a sorprender con 'Zara Hair', una colección de artículos capilares que ha sido diseñada y dirigida por el peluquero favorito de Marta Ortega: Guido Palau.

¿Qué es 'Zara Hair'?

'Zara Hair' surge como una nueva categoría de belleza de la marca tras el lanzamiento de la primera cápsula a finales de 2023 con 'Glitter in Gold', centrada en las fiestas navideñas. Tras el éxito de esta línea, Zara Hair vuelve con 'Everyday Basics': una gama de seis productos que incluye laca, spray texturizador en seco, espuma voluminizadora, un bálsamo capilar, un activador de rizos y un spray para el secado.

"Vengo del mundo de la moda y el estilo es muy importante para mí", dice Guido. "Queríamos empezar la incursión de Zara en el mundo del cuidado del cabello presentando seis productos con los que se pueden crear la mayoría de estilos. No importa si quieres conseguir volumen, fijación, rizo, textura o brillo: estos productos son los pilares básicos de cualquier estilista", añade.

El estilista británico tiene una estrecha relación con Zara desde hace más de 20 años y en esta nueva colección, tal y como informan desde Inditex, encontraremos "productos de tendencia con los que se podrá conseguir una gran variedad de looks", aunque de momento el adelanto está compuesto por los seis productos detallados.

Productos de la colección Zara Hair Zara

La laca ligera, por un lado, es un "imprescindible" el neceser de Guido, mientras que el bálsamo capilar ayuda a combatir el encrespamiento y proporciona un acabado brillante al look final. Asimismo, el spray texturizador en seco "aporta volumen a las raíces", mientras que el activador de rizos está indicado para cabellos 'curly' que necesiten una buena definición. Finalmente, el spray para secado y la espuma voluminizadora "hacen justicia a sus nombres", cuentan desde Zara.

A esta cápsula se suma una nueva fragancia, obra de Jérôme Epinette, conocido por trabajar con ingredientes naturales y por la creación de fragancias nicho. Todo ello con un 'packaging' colorido de Baron & Baron.

Desde el equipo creativo reconocen que "son los productos básicos que cualquier persona necesita para crear su estilo. Es una gama fácil de utilizar y estupenda para jugar con la cantidad de producto o usar varios al mismo tiempo. No quería productos demasiado fuertes, pegajosos o con demasiada fijación. Todos los productos funcionan igual: puedes utilizar más o menos cantidad. No son intimidantes. Son para personas reales que quieren darle algo de dimensión a su cabello". Sin embargo, no será hasta primavera cuando todos los productos estén disponibles.

