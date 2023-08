El producto de Mercadona que salvará tu piel de los daños del verano

¿Sientes la piel más dañada de lo normal? En verano es muy frecuente que esto suceda. La radiación solar a la que estamos expuestos, y la deshidratación provocada por el calor y la expulsión de sudor son los principales condicionantes. De ahí la importancia de beber mucha agua. Ya no solo para mantener nuestro organismo hidratado, sino también a nuestra piel. Pero, ¿y qué hay de las cremas hidratantes? Son fundamentales, y desde la cadena de supermercados de España, Mercadona, lo saben.

Salvar tu piel de los daños del verano no es tarea difícil. Con mantenerla lo más hidratada posible es suficiente. Para ello, debes beber mucha agua ante todo, ya que en verano todos perdemos mucho líquido por las sudoraciones que tenemos a raíz del calor.

Cuidar de tu piel en verano

Crema hidratante facial de Prada Cortesía

Sigue una rutina facial adecuada, de día y de noche, y donde productos como una crema facial regeneradora estén presentes. Verás qué buenos serán los resultados, y verás que es lo mejor que has podido hacer.

De entre toda la multitud de firmas de belleza y cosmética que hay, normales o de categoría de lujo, hay una en concreto a la venta en Supermercados Mercadona que es hidratante y a la vez regeneradora. Pero no solo tienen estos beneficios. Además de ello, tiene un alto poder antienvejecimiento y actúa como protectora frente a los agentes externos. ¿Quieres conocerla? Igual ya la has escuchado o la has probado, pero para quiénes no, te presentamos la crema facial de día de la línea "Regen Skin". (Precio: 7 euros).

Crema facial de día de la línea "Regen Skin" Mercadona

La línea "Regen Skin" incluye una amplia gama de productos entre los que podemos destacar el sérum retinol, el contorno de labios, y las cremas faciales de día y de noche. Ahora nos vamos a centrar exclusivamente en la crema facial de día. Se trata de una crema untuosa que se absorbe después de un largo masaje, pero la verdad es que los resultados que se obtienen son fabulosos, ya que la piel queda suave, sedosa y bien nutrida.

Además, otro punto a favor que tiene es que es apta para todo los tipos de pieles. Ahora bien, ¿cómo y cuándo debemos aplicarla? Su aplicación debe ser por las mañanas sobre la piel limpia, realizando un ligero masaje en el rostro, en el cuello y en el escote. Si eres constante, verás como tu piel adquiere otro aspecto mucho más sano.

Son muchos los beneficios que puedes obtener si eres rigurosa con tu cuidado facial. Al cabo del tiempo notarás muchos cambios, como la mayor luminosidad en el rostro, tu piel mucho más suave, una intensa hidratación, y una potente actuación frente al envejecimiento y agentes externos perjudiciales para la salud de tu piel. ¿Qué opinas? ¿Merece o no merece la pena?.

