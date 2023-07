¿Pensando en un cambio de look?: Este es el truco definitivo para saber si te favorece más el corte de pelo largo o corto

Cambiar el look de vez en cuando es necesario, para no aburrirnos de vernos siempre igual y probar por si nos estamos perdiendo el peinado de nuestra vida. Sin embargo, lo cierto es que también da un poco de miedo enfrentarse a un desastre capilar y tener que vernos poco favorecidas durante unos meses.

Si nunca has probado a dejar atrás tu melena, pero te pica el gusanillo de probarlo una vez en la vida, puedes confirmar si va a ser un acierto o un error absoluto y te vamos a explicar cómo, antes de que des el paso definitivo.

La clave infalible de John Frieda

La usuaria de Instagram @gonzalezmariandre nos revela que lo único que necesitas para encontrar tu corte perfecto es una regla que tengas por casa. El truco es poner la regla justo por debajo de tu oreja, si la medida es menor de 5,7 cm te favorece el pelo corto, y si es mayor lo tuyo entonces es el pelo largo.

Esta clave ha sido descubierta por el británico John Frieda, reconocido como uno de los grandes maestros de la peluquería internacional. Después de pasar toda una vida dedicada al mundo de la imagen y ver todo tipo de casos, Frieda ha encontrado esta técnica que se centra en medir las proporciones de tus facciones.

Si tenías ganas de hacerte el cambio y has visto que no estás dentro de esta norma, no te desanimes, puedes probarlo de todas maneras y convertirte en la excepción. Además, no existe solo un corte para librarte de la melena, sino que puedes ver distintos estilos y dar con el que te siente mejor.

Algunas ideas que te dejamos son, el corte bob simple o con flequillo, como el reciente cambio de la cantante Aitana, o el 'french bob' con un corte desde las orejas con cierto movimiento. También puedes arriesgar un poco menos y acudir a un 'sharp bob', con una media melena por debajo de los hombros o a un 'curly bob' si tienes el pelo rizado.

Si vas a lanzarte a la piscina con todas las consecuencias también puedes probar un 'mullet', con un flequillo y corte a capas irregular que da un estilo super desenfado y en tendencia.

Aitana con corte 'bob' con flequillo @aitanax

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.