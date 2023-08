El peinado fácil que Victoria Federica le ha copiado a su prima, la infanta Sofía

Dentro de la monarquía de España destacan tres nombres: Leonor, Sofía y Victoria Federica. Las tres primas son las chicas de moda de las que no se para de hablar este verano, y es que mientras la princesa acaba de entrar en la academia militar, tanto la infanta como la hija de Jaime de Marichalar no paran de acaparar titulares con sus looks.

Durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, la infanta Sofía (que ya se ha declarado amante del fútbol) nos sorprendió con un estilismo coordinado con el de la reina Letizia en el que no podía faltar el rojo, con una bufanda que hacía un guiño a la selección española durante la final en Australia.

Por su parte, Victoria Federica asiste a festivales por las costas más exclusivos de nuestra geografía, que podemos encontrar tanto en Ibiza como Málaga. Ha sido en esta última donde nos ha sorprendido con su último look, donde nos demuestra que comparte algo más que el apellido con la pequeña de la familia real.

El peinado más fácil para este verano

Durante este verano, la 'influencer' ha acudido a algunos de los conciertos más esperados del festival Starlite de Marbella, acompañada de sus mejores amigos, como María García de Jaime. Este fin de semana ninguna de las dos quisieron perderse el concierto del maestro de la guitarra española, Vicente Amigo, posando con un peinado que nos resultó bastante familiar.

Victoria Federica, Alejandra Prat, Sandra Garcia-Sanjuan y Maria G. de Jaime en Starlite Occident Starlite Occident

Para esta ocasión, Victoria Federica se decantó por un look 'boho', compuesto por un body ajustado negro sin mangas y escote cuadrado que acompañó con unos pantalones de rayas verticales en blanco y azul marino. Sin embargo, los elementos más importantes del conjunto fueron los accesorios, con un maxicollar en color turquesa que potenciaban su bronceado.

En cuanto a su peinado, la 'influencer' siguió con la estética 'hippie' recurriendo a las 'baby braids', una de las grandes tendencias del verano pasado que la 'royal' ha rescatado. La hija de Jaime de Marichalar decidió llevarla a un lado, en lugar de en el flequillo o detrás de la oreja, como no paraba de lucir María Pombo.

Quien tampoco pudo resistirse a este look fue la infanta Sofía, que en su viaje a Figueras en julio del 2022 nos sorprendió con dobles trenzas para apartar el pelo de su rostro con un peinado muy divertido, original y juvenil.

La infanta Sofía con 'baby braids' en Figueras, 2022 Europa Press

Cómo hacer las 'baby braids' o trenzas bebé

Se trata de uno de los recogidos más fáciles y rápidos que podemos hacernos este verano, ya que con muy poquito esfuerzo podemos conseguir un peinado de 10 tanto para ir a la playa como para quedar con las amigas.

Para conseguirlo solo necesitamos recoger un pequeño mechón de pelo en el lugar que queramos que descanse nuestra trenza y empezamos a tejerla de la forma tradicional. Para finalizar la aseguramos con una mini goma y listo, ya tenemos nuestro look. Puedes dejarla con una sencilla como ha hecho Victoria Federica o acompañarla de más, al estilo de la infanta Sofía. Si quieres darle un toque más divertido, no dudes en añadirle cuentas o gomitas de colores.

