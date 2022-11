Noviembre es uno de los mejores meses del año para poner a punto nuestro neceser y para conseguir aquellos cosméticos por los que suspiramos, y es que este es el mes del Black Friday, en el que la mayoría de comercios se suman a una de las campañas más explosivas de rebajas. Aunque empezó poniendo el foco en los productos tecnológicos, ahora los tratamientos de belleza, los productos de maquillaje y cualquier capricho para cuidarse tienen mucho peso en esta jornada. No nos extraña cuando, aunque haya que hacer una inversión, merezca (¡y mucho!) la pena porque podemos ahorrar bastante dinero si traemos los deberes hechos para este Viernes Negro: wish list preparada y ojo rastreador de chollos activado.

Si cumplimos con esos dos requisitos, no se nos va a escapar ni una sola oportunidad. Y, si no puedes estar atenta, ¡que no cunda el pánico! En 20deCompras lo estamos por ti y rastreamos todos los ecommerce beauty para acercarte las mejores ofertas. Tanto si buscas una nueva paleta de sombras de cara a las fiestas de Navidad como si lo que necesitas es probar, por fin, ese tratamiento que llevas tiempo deseando, aquí encontrarás una selección de los mejores descuentos. Y ya te advertimos que hay marcas para todos los gustos, desde las coloridas y divertidas propuestas de Nyx hasta los tratamientos asequibles de L’Oreal. Mac, Clarins, Olaplex también están en esta lista de marcas top para comprar en este Viernes Negro.

Los mejores descuentos en belleza de este Black Friday

Nyx, con sus cosméticos de calidad a buen precio. Aunque no todo el catálogo de la marca está rebajado en Primor, hay productos que podemos encontrar con interesantes rebajas, como la base de maquillaje waterproof o la paleta de sombras Ultimate Shadow, una de las favoritas, con posibilidad de escogerla entre tres tonalidades, de los colores tierra a los más vitamina. ¿Nuestra recomendación? Bucea en su catálogo para descubrir las ofertas.

Khiels, con su Black Week y hasta un 30% de descuento. Si eres fan de la marca, todos sus productos tienen un 25% de descuento, incluso favoritos como el contorno de ojos hidratante de aguacate, por la celebración de su Black Week. Si, además, por compras superiores a 130 euros, obtendrás un 30% de descuento, lo que significa un precio descontado a partir de 97 euros.

Estée Lauder, para estar listos para Navidad. La propuesta black de la firma de cosmética en Primor está clara: aprovecha para adquirir tus regalos navideños. Así, además de rebajar productos como su popular sérum nocturno o sus cremas de tratamiento, ha activado promociones muy interesantes en los estuches regalo.

L’Oreal París en el Black Friday de Amazon recién inaugurado. La mayoría de productos de la marca tienen descuento en el ecommerce, así que da igual lo que busques: crema de día, de noche, antiarrugas... ¡tendrá descuento! Lo mismo ocurre si estás pensando en probar un tinte para un cambio radical o un volumen a tus pestañas de escándalo.

Olaplex, para cuidar de tu cabello. Esta marca, de referencia en lo que al cuidado del cabello ser refiere, está de oferta en Primor. Desde los primeros pasos del tratamiento, como el champú de mantenimiento número 4 hasta los últimos para un peinado perfecto, como la mascarilla nutritiva e hidratante número 8.

