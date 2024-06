La OCU elige esta crema antiedad como mejor reafirmante para mujeres de 60 años

A la hora de envejecer una de las cosas que más nos pueden preocupar es la aparición de arrugas en nuestra piel. Así que antes de que empiecen a aparecer o cuando ya son una realidad, una de las cosas que más tiempo nos puede llevar es encontrar la crema perfecta para combatir dichos signos de la edad y que a la vez nos hidrate.

En el mercado actual existen numerosas cremas hidratantes antiedad que prometen un montón de cosas pero, ¿Cuáles lo consiguen de verdad? Para salir de dudas la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España nos ayuda a encontrar la que mejor funciona teniendo en cuenta lo que promete la publicidad y el precio de la misma.

Año tras año, entre las cinco primeras cremas hidratantes antiedad de la OCU, hay una que nunca falla. Se trata de la Crema Cien Gold de Lidl, este año no está en primera posición pero, eso no quita para que no pueda encantarte tanto por su precio como por su efectividad. Es la combinación perfecta para conseguir una piel reafirmada en mujeres de 60 años.

Para llegar a una conclusión y elegir sus cremas favoritas, la OCU analiza en el laboratorio la profundidad de las arrugas y la hidratación antes y después de comenzar con la aplicación de la crema antiedad. Además, tiene en cuenta la tolerancia de la piel y la opinión de las usuarias.

Teniendo en cuenta todo esto la Crema Cien Gold de Lidl, no abandona las primeras posiciones de este especial listado de esta conocida organización sin ánimo de lucro de España.

Crema Cien Gold de Lidl, cuarta crema antiedad favorita de la OCU. D.R.

La mejor crema hidratante antiedad de venta en el supermercado

Esta crema hidratante antiedad está a la venta en los supermercados Lidl, es la más asequible de todo el ránking de la OCU con un precio de 5,99 euros.

De esta crema además, de su precio, destaca que no es una crema antiarrugas como tal, sino que es una crema hidratante con efecto de regeneración y renovación celular.

¿Cuál es su percepción sobre la efectividad de las medidas europeas de protección de los consumidores? Son altamente efectivas y protegen a los consumidores Son importantes, pero con margen de mejora Son poco efectivas e insuficientes

Ingredientes buenos, a pesar de su ajustado precio

La fórmula de la crema está cuidada y contiene ingredientes de muy buena calidad. Destaca el aceite de semilla de uva, que es uno de los mejores aceites antienvejecimiento que existen, ya que está cargado de antioxidantes que luchan contra los radicales libres.

Además, la crema antiedad Cien Gold de Lidl contiene otros ingredientes naturales como el extracto de perla, con el que se consigue retener la humedad de la piel y hidratar las zonas más secas. Si a esto le sumamos el ácido hialurónico y la manteca de karité que se encuentran en este cosmético vamos a conseguir una piel mucho más hidratada.

La vitamina E también está presente en esta crema antiedad lo que ayuda a combatir los radicales libres. Con el oro que están incluidos en la fórmula hará que tu cutis se vea más matizado o resaltado.

En definitiva, esta crema antiedad de Lidl se convierte en tu gran aliada si quieres dar a tu piel un aspecto hidratado. Desde luego por el precio que tiene no dudes en comprártela porque por la calidad que tiene, merece la pena.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.