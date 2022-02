Esta es la máscara que debes usar según tu tipo de pestañas

Un maquillaje jamás estará completo sin la máscara de pestañas. Ya sea para un look completamente natural o full glam, la guinda del pastel está en unas pestañas definidas, largas y con volumen. Una buena máscara puede levantarlas y abrir la mirada, pero, como ya hemos podido comprobar, no todas nos dan el mismo resultado.

Muchas veces compramos una máscara que nos promete un efecto de pestañas postizas y, una vez puesta, obtenemos un resultado totalmente decepcionante. El problema, en la mayoría de los casos, no es la máscara, sino que no hemos escogido la adecuada para nosotras.

No todas las pestañas son iguales, mientras que unas son cortas, las otras son rectas o con muy poca densidad, por lo que debemos decantarnos por una máscara de pestañas según nuestras necesidades.

Si tienes las pestañas finas...

Al igual que el pelo, nuestras pestañas también pueden ser finas. En este caso, lo mejor es optar por un 'primer' que las de cuerpo y potencie el efecto de la máscara que vayamos a poner a continuación.

Con el primer con color They'Re Real! de Benefit conseguimos acentuar la longitud y la separación de las pestañas a la vez que le damos más cuerpo. Por otro lado, al tener un tono marrón, podemos usarlo solo para conseguir un 'look' natural y acentuar las pestañas sin que parezca que llevamos maquillaje. PVP: 29,99 €.

'Primer' con color 'They'Re Real!'. BENEFIT COSMETICS

Si tienes las pestañas cortas...

En este caso, necesitaremos una máscara de pestañas que las alargue con cepillos de cerdas de silicona cortas para conseguir impregnar y peinar todas y cada una de las pestañas y obtener el efecto deseado. Por otro lado, también habría que buscar una fórmula que ayude a conseguir una mayor longitud.

La máscara Big By Definition de Sephora Collection consigue capturar todos los tamaños de pestañas con cada fibra de su cepillo, por lo que resulta ideal para aplicar sobre las cortas o las inferiores. Además, formulada con ceras de origen vegetal, la textura ligera y elástica proporciona un beneficio suavizante y acondicionador desde la raíz hasta las puntas. PVP: 12,99 €.

Máscara de pestañas 'Big By Definition'. SEPHORA COLLECTION

Si tienes las pestañas rectas...

Una de las características de las pestañas rectas es que, pese a ser largas o voluminosas de forma natural, no lucen como deberían, ya que no se ven por completo.

Aunque un rizador de pestañas será nuestro mejor amigo, necesitamos una máscara que no solo las rice, sino que también aguante el rizo. Para ello, los aplicadores curvados son una buena opción. Para que el rizo no se caiga, también debemos fijarnos en la fórmula, por lo que hay que elegir una que aporte elasticidad a las pestañas, que se adhiera bien a estas y no aporte mucho peso.

La máscara Better Than Sex de Too Faced separa, recubre y riza cada pestaña con una fórmula intensamente negra para lograr una apariencia voluptuosa. Gracias al extracto de árbol de acacia de Senegal, nutre y espesa las pestañas a la vez que bloquea los rizos en su lugar. PVP: 23,99 €.

Máscara de pestañas 'Better Than Sex'. TOO FACED

Si tienes las pestañas espesas...

Estas pestañas lo único que necesitan es peinarlas y un poco de definición y color para conseguir el perseguido 'clean look', tendencia en el maquillaje para esta temporada. Para ello debemos decantarnos por una máscara de cerdas sintéticas y cortas para peinarlas y depositar el producto justo sobre las pestañas.

Una máscara perfecta para ellas es la Maneater de Tarte, cuyo cepillo moldeado con más de 500 cerdas que alcanzan, cubren y rizan hasta las pestañas más pequeñas. Además, su fórmula está potenciada con jojoba y cera de carnaúba, que refuerzan las pestañas y las protegen. PVP: 25,99 €.