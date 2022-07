Teresa Andrés por fin ha dado el 'sí quiero' con Ignacio Ayllón, tras más de once años de relación en una boda idílica a las afueras de Valencia. La 'influencer' y el profesor de Educación Infantil se han convertido en marido y mujer en una ceremonia idílica, donde la novia brillaba en todos los sentidos.

La creadora de contenido apuesta por la naturalidad en todos sus looks y el día de su boda no iba a ser diferente. Por ese motivo, Teresa no ha querido arriesgar y ha optado por tonos naturales y 'nude' con los que se siente más cómoda en su día a día, con un maquillaje efecto 'sun kissed' que vamos a querer llevar durante todo el verano.

Su maquilladora habitual, Mara Fervi, se ha decantado por un look en el que destacan el rostro iluminado, ojos ahumados y labios naturales y nos desvela el paso a paso para recrearlo desde casa.

El maquillaje de novia de Teresa Andrés DIOR BEAUTY

La importancia de una buena preparación

“Uno de los mejores trucos para que el rostro se mantenga intacto durante toda la celebración es preparar la piel antes de aplicar el maquillaje”, explica la maquilladora. Como ya sabemos, el 'primer' es uno de los elementos imprescindibles para que el maquillaje dure intacto durante todo el día, por lo que no puede faltar en un look nupcial.

Fervi ha utilizado en Teresa para hidratar su piel el sérum Capture Totale Super Potent de Dior Beauty, que contiene ácido hialurónico acetilado de última generación, dejando una tez hidratada y purificada y, en consecuencia, más jugosa y luminosa.

Una vez tengamos la piel lista, viene la base de maquillaje. Teresa siempre opta por looks naturales con efecto 'glow' para darle a la piel ese toque jugoso y por eso Fervi ha optado por usar Capture Totale Super Potent Serum Foundation 3N de Dior Beauty, “un tratamiento concentrado y enriquecido con pigmentos correctores que iguala el tono de la piel y hace que desprenda una luminosidad preciosa”. En este caso, productos como velos de maquillaje, BB Creams o CC Creams serán nuestras mayores alidadas.

Productos de maquillaje utilizados para el look de boda de Teresa Andrés DIOR BEAUTY

Efecto 'sun kissed', el protagonista del look

Lo que caracteriza el maquillaje de boda de Teresa Andrés es su efecto 'buena cara' gracias al 'bronzer', colorete y el iluminador, con una técnica que deja la piel como si estuviera "besada por el sol", por lo que han potenciado su bronceado natural.

Fervi ha utilizado en Teresa los polvos de sol Dior Forever Natural Bronze, y el colorete en polvo Dior Rouge Blush 028 Actrice para darle a las mejillas un efecto ligeramente ruborizado.

Además, se han marcado como contrapunto las zonas de luz para aportar vitalidad al rostro. En esta ocasión, sobre la conocida como zona ‘T’, la punta de la nariz o el párpado móvil con un iluminador, aplicándolo en movimientos circulares. El arco de las cejas, los pómulos, la punta de la nariz, el arco de cupido y el mentón son las zonas que recomienda la experta para conseguir una piel 'glow' como la de la 'influencer'.

El maquillaje de novia de Teresa Andrés DIOR BEAUTY

Mirada que potencia al resto del look

Un look luminoso combina a la perfección con unos ojos ahumados en tonos rosados, maquillados con la paleta de sombras Dior Backstage Eye Palette Tono 004 Rosewood Neutrals para alargar el efecto del maquillaje y potenciar la luz del rostro. “Como Teresa tiene los ojos verdes, hemos empleado tonos marrones con subtonos berenjenas y rosados para realzarlos. También hemos aplicado un tono dorado en el párpado móvil para lograr un brillo superior”, comenta la 'makeup artist'. Para enmarcar la mirada, han utilizado una máscara de pestañas.

Por último, para conseguir esas cejas perfectas, se ha aplicado la máscara de cejas Diorshow On Set Brow 032 Dark Brown. “De esta forma conseguimos unas cejas perfectamente peinadas y delineadas”, asegura Fervi. El resultado es una mirada intensa e hipnótica enmarcada por unas cejas elevadas y visiblemente más densas.

Labios naturales

El toque final lo han puesto unos labios discretos y jugosos con un ligero toque de color. Para ello Fervi ha aplicado el labial Dior Addict 100 Nude Look, una fórmula muy hidratante que deja los labios con un brillo sensacional. Un tono 'nude' que aporta luminosidad al rostro a la vez que mantiene los labios hidratados durante todo el día.

La 'influencer' ha dado con el look perfecto para cualquier ocasión, con una piel envidiable y un maquillaje que podemos modular según nuestras necesidades. Todo un acierto que vamos a llevar este verano para potenciar aún más nuestra belleza natural.

El maquillaje de novia de Teresa Andrés DIOR BEAUTY

El vestido

Tras una varios días esperando, por fin ha llegado el momento que todas estábamos esperando: ver el vestido de novia de Teresa Andrés. El estilo, el color y en general, la esencia de la prenda, era tal y como lo imaginábamos.

Siendo fiel a su energía única, la 'influencer' ha escogido un vestido de novia de Navascués, con el estilo clásico y atemporal característico de la firma. “El vestido de novia lo tengo claro desde que tengo uso de razón. Sabía que quería casarme como lo voy a hacer. Me preocupaba la idea de poder transmitir y hacer realidad lo que tenía en mi mente, pero lo hemos conseguido y estoy muy feliz”, comentaba la recién casada.

Con un corte clásico, el vestido cuenta con un escote corazón, manga larga y hombreras. Por otro lado, la falda es ajustada y la cola va aparte, haciendo que sea un diseño mucho más cómodo.

El vestido de novia de Teresa Andrés GTRES

El diseño está inspirado en Valencia, su tierra natal, ya que el pechero endurecido evoca a los vestidos de fallera. Sin embargo, la gran sorpresa está en el escote rinde homenaje a uno de los vestidos de Lady Di: el conocido Elvis que llevó por primera vez Diana en los British Fashion Awards de 1989.

Finalmente, el velo también tiene historia y forma parte de su "algo prestado" gracias a Antigüedades Me Encanta, un anticuario valenciano. Esta prenda perteneció a Barbara Hutton, una socialité aristócrata estadounidense que fue todo un icono de estilo en el siglo pasado y lo llevó en su boda con el príncipe georgiano Alexis Mdivani, en París en 1933.

