Jennifer Lopez sube una foto recién levantada y al natural con la que demuestra que por ella no pasan los años

Jennifer Lopez parece que ha encontrado la fuente de la juventud, y es que a sus 54 años, la actriz está mejor que nunca. Jlo no solo presume de un físico envidiable trabajado duramente en el gimnasio, sino que su rutina facial es una de las más buscadas en España gracias a los evidentes resultados.

Aunque la genética tiene algo que ver (su hermana es la prueba), lo cierto es que no lo es todo y en alguna ocasión ha compartido sus secretos de belleza, que consisten en dormir un mínimo de 7 horas, algo que forma parte sus 5 S: protección solar, sérums, suplementos, saludable (vivir bien) y sueño.

"No valoramos el sueño. Valoramos el esfuerzo y el trabajo duro y debo admitir que he estado atrapada en esa carrera de ratas por mucho tiempo. Sin embargo, he descubierto que dormir es el secreto de belleza más subestimado que existe. Dormir al menos de 7 a 9 horas cada noche, puede cambiar el juego de la vida", compartió Jennifer en su boletín On The JLo.

Con esta buena rutina de sueño, vida sana, 'skin care' y algún que otro tratamiento de belleza (no nos vamos a engañar), Jennifer Lopez ha conseguido detener el tiempo y no le importa mostrarlo sin filtros ni retoques en Instagram.

Recién levantada, todavía dentro de la cama y habiendo cometido uno de los mayores pecados 'beauty' (irse a dormir sin desmaquillarse). "¡Buenos días y feliz lunes! ¡¡Va a ser una gran semana!! Un poco de #MondayMotivation #Limitless #ThisIsMeNow", escribía en la publicación mientras hacía un poco de promoción de su nuevo proyecto, This Is Me... Now, el primer álbum de estudio en nueve años.

Como vemos, ni con el maquillaje hecho un borrón sobre sus ojos está mal. Mientras el resto de los mortales parecemos un mapache que se ha metido en una pelea callejera, JLo tiene un aspecto despreocupado y 'messy' que incluso le favorece.

La rutina rápida y sencilla de Jennifer Lopez para un efecto 'buena cara'

No obstante, esta no es la primera vez (ni será la última) que vemos a la cantante al natural. Gracias a su firma de cosméticos homónima, JLo, la intérprete de On the Floor ha subido vídeos donde ella misma se aplica la rutina facial de su marca, donde la vemos con una piel joven, luminosa y sin una gota de maquillaje.

En el vídeo cuenta que para conseguir ese 'Bronx goddess glow' (luminosidad de diosa del Bronx), su rutina es la siguiente. Primero empieza con el 'JLo Beauty Serum' para preparar su piel: "Esto es lo que hago cuando tengo prisa y quiero verme lo mejor posible". Luego, continúa con la crema hidratante 'That Blockbuster', la crema de ojos que se aplica tanto en la ojera como en los surcos nasogenianos y comisuras de los labios.

Finalmente, se aplica un bronceador líquido y con 'glow' las áreas de contorno, como la frente, pómulos y mandíbula y lo sigue con un iluminador en los puntos altos del rostro. El toque final lo da con un gloss, máscara de pestañas y unos aros dorados.

