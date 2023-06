El filtro de TikTok que NO debes usar para maquillar tus cejas

Las redes sociales han venido a revolucionar cómo nos maquillamos. Gracias a plataformas como YouTube ya podemos pintarnos como lo haría un maquillador profesional al haber aprendido con los miles de tutoriales, o también apuntarnos a las últimas tendencias 'beauty' que vemos en los vídeos de TikTok.

En este sentido, la tecnología ha hecho nuestra vida mucho más fácil y glamourosa, sin embargo, no todo lo que vemos vale. Si bien la técnica para hacernos el 'eyeliner' usando solo el dedo es maravillosa, hay otras que pueden crear todo un desastre 'beauty', sobre todo cuando tiene que ver con la depilación de cejas.

Si un truco para pintarnos los labios nos sale mal, lo podemos borrar y listo, pero si un consejo para diseñar las cejas resulta ser un fracaso... Digamos que tendremos que pedir teletrabajar durante al menos dos semanas.

Uno de los filtros más virales es un mapeado de cejas que, con una serie de guías, prometen dejar una mirada más abierta, bonita y con un 'foxy eye' sin cirugía. Aunque muchas personas se han aventurado a probarlo y subir los resultados a su cuenta, no todo el mundo es igual y los resultados no son los esperados.

"Los filtros, tanto de TikTok como de Instagram, cumplen diferentes funciones, pero nunca sustituirán la mano de un profesional. Somos nosotros, los expertos, los indicados para preparar y 'leer' el rostro y proceder con aquella técnica que más favorezca a cada uno de ellos" señala Anabel Gornés, arquitecta de cejas y experta en 'microblading'.

"Este filtro ayuda a tener una ligera idea de cuáles son las medidas de nuestra cara, pero no funciona a todos los rostros por igual. Cada rostro es único, por ello es necesario que el diseño de cejas sea 100% personalizado y realizado, siempre, por un profesional. No se puede intentar sustituir nuestra maestría con el Tíbori con medidas estándares realizadas por IA. La usuaria de TikTok @lavendergoodnight decidió afeitarse las cejas porque interpretó que este filtro también indicaba que lo que sobraba lo podía eliminar, cuando en realidad debería haber acudido a un experto para que le hiciese un diseño de cejas a medida", añade la creadora del método Gornés Architectual Brows.

La tendencia que odian las esteticistas

En los últimos años, los 'foxy eye' se han convertido en la obsesión de millones de mujeres en todo el mundo. Desde que Bella Hadid los popularizase con su mirada rasgada, los despachos de los médicos estéticos se llenaron.

No obstante, no todas quieren una opción tan permanente, por lo que recurren al maquillaje y al diseño de cejas para conseguirlo, pero no todo el mundo está de acuerdo con este método.

"Dentro de esta tendencia de retocar las cejas, hay una que, realmente, me sorprende muchísimo. Es la que conocemos como 'foxy eye', que consiste en afeitar la mitad de las cejas. Yo, como profesional, me niego rotundamente a hacerle algo así a mis clientes. Hay muchos diseños específicos para elevar la mirada que no tienen por qué obligarnos a sacrificar la mitad de nuestras cejas. De hecho, las malas depilaciones pueden llevar, además de a resultados estéticos y visuales desastrosos, a que perdamos su espesor", finaliza la experta.

Cómo tener las cejas perfectas de forma fácil y rápida

Si quieres lucir unas cejas ideales en tiempo récord, Anabel Gornés tiene los 4 pasos imprescindibles para lograr una mirada de infarto.

Coge el lápiz de maquillaje y colócalo en horizontal arriba del párpado móvil para saber cuanto mide tu ceja y marca el inicio y el final de la cola de la ceja. Peina las cejas hacia arriba para encontrar el ancho perfecto. Con el lápiz de maquillaje, ve rellenando los huecos para dar forma y espesor. Por último, utiliza un fijador para que estén perfectas todo el día.

