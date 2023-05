El último look de Victoria Federica no deja a nadie indiferente: cejas rosas y 'cut-outs' en su estreno como modelo

Desde hace un par de años, hemos sido testigos de cómo Victoria Federica ha querido hacerse un hueco en el mundo de la moda como 'influencer'. A través de su cuenta de Instagram, ha ido enseñando su asistencia a desfiles de grandes firmas como Dior y Loewe o, también, como es invitada a las fiestas de los mejores diseñadores.

Aunque ha protagonizado alguna portada de revista, no sospechábamos que la sobrina del rey quisiera enfocar su carrera por ese camino, pero parece ser que no quiere cerrarse ninguna puerta. Hace unos días nos sorprendía con su nuevo fichaje para Multiópticas, en la que Victoria ha trabajado junto a Laura Escanes como modelo.

Esta primera incursión en el mundo del modelaje nos ha pillado por sorpresa. Ahora no solo la vemos en redes sociales o algún que otro artículo, sino que también nos la encontraremos posando en las fotos que adornan las marquesinas de los autobuses, como ella misma ha enseñado.

Ayer fue la presentación de esta nueva campaña y, por supuesto, no quiso perderse una de sus alfombras rojas más importantes hasta la fecha. Al ser un evento de día, la etiqueta no era formal, pero aun así se las ingenió para sorprendernos a todos en el 'photocall' con un look que no ha dejado a nadie indiferente.

Victoria Federica en un evento de Multiópticas JUAN NAHARRO

Victoria Federica se presentó con una de las tendencias que más le gusta la reina Letizia, y es que parece que el amor a los 'cut-outs' es cosa de familia. Al igual que hizo su tía, Victoria Federica ha lucido estos cortes a la altura de la cintura, pero en esta ocasión sobre un body de canalé negro y adornado con unas tiras de 'strass' que le dan ese toque fiestero.

Para hacerlo algo más informal, lo combinó con unos pantalones vaqueros cargo de tiro bajo con un cinturón de cadena para potenciar la cadera. Sus muñecas estaban rebosantes de pulseras de tela (no por menos este evento se había autodenominado "festival"), mientras que a su hombro se colgó un bolso de media luna de color coral.

No obstante, lo que más llamó la atención fue su look 'beauty', en el que apostó por una de las tendencias solo aptas para las más atrevidas. Mientras que su maquillaje era bastante natural y discreto, la hija de la infanta Elena pintó sus cejas de un tono rosa fucsia.

Victoria Federica y Rocío Laffón con las cejas rosas @rochilaffon/INSTAGRAM

Esta nueva tendencia creada hace unos meses por Tini, una cantante internacional, ha vuelto loca a muchas personas, consiguiendo tanto a fanáticos como a personas que las odian. Este tipo de cejas las hemos visto en artistas y 'tiktokers', pero jamás esperábamos verlas en alguna 'royal'.

Para conseguirlas podemos hacer dos cosas: decolorar las cejas y luego teñirlas de este color, o usar alguna máscara de pestañas como la The Color Mascara 371 de 3INA. Esta última opción es menos permanente y, si no nos queda bien podemos volver a la normalidad con solo desmaquillarlas.

The Color Mascara 371 de 3INA Cortesía

Famosas que se han apuntado a las cejas rosas

Como ya hemos adelantado antes, Victoria Federica no ha sido la única en lucir este look. Desde que Tini lo puso de moda, otras mujeres como Cristina Pedroche y Rosalía ya las han llevado, aunque su verdadero impacto ha sido en TikTok, donde incluso han creado un filtro para descubrir si nos favorecen. ¿Te atreverías con esta nueva tendencia?

Rosalía en los premios MTV Daniele Venturelli

