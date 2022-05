Cejas: microblanding, laminado, micropigmentación ¿qué es cada cosa y para quién?

Ya era hora de que las cejas tuviesen su época dorada. Atrás quedaron los extremos: super finas y super grandes. Ahora, por fin, las cejas potencian nuestra mejor versión de una forma limpia, ordenada y no exagerada con técnicas como el microblading, la micropigmentación o el laminado. Si hace diez años la depilación laser se quedó en nuestras vidas a base de quitar pelos, ahora es el microblading quien se queda para ponérlos. Una técnica que ya no hace diferencias de edad ni cultura pues se ha democratizado mejorando la mirada de todas.

Las medidas que se tienen en cuenta para realizar un diseño dependen al 100% de las facciones de cada rostro. “No todos tenemos los mismos rasgos. Por ejemplo, si es un rostro alargado favorecerán unas cejas más rectas, a un rostro redondo con un arco un poco más marcado, para un rostro cuadrado sería una ceja algo más angulosa explica la especialista en cejas Magaly Yosi desde Le Salon Nails.

Las cejas son el complemento perfecto para dar forma al rostro. Alessandro Viero/Imaxtree

Microblading o micropigmentación:

Aunque suenen igual no es lo mismo. Ambos se recomiendan a mujeres con poca ceja, zonas despobladas, cejas gruesas pero con pelo fino que no tienen profundidad y para quienes quieren realzar la forma natural.

El microblading se hace pelo a pelo con micro cortes a nivel superficial de la primera capa de la piel. La micropigmentación es un tatuaje que llega hasta la segunda capa de la piel y no queda pelo a pelo sino con un efecto maquillaje. “Por lo que, el resultado a largo plazo no es igual. El microblading dura, aproximadamente, de 6 a 12 meses (es más económico) y la micropigmentación, aproximadamente, de 2 a 3 años”, explica Verónica Castro, directora de Vanitas Espai.

Y si no me gusta ¿qué?

¿Y qué pasa si no me gusta una vez me lo han hecho? En ambos casos una vez realizado el diseño se pueden variar detalles dependiendo el gusto de cada cliente. En la primera cita realiza el diseño y tras un mes el especialista observa cómo el tinte ha evolucionado en la ceja. La segunda cita es el momento de pedir aumentos y retoques que perfeccionen los detalles y el volumen. “Es importante hacer el retoque en el mismo sitio y especialista que el diseño, pues los tintes varían”, aclaran desde Le Salon Nails.

Laminado de cejas:

No sustituye al microblading o micropigmentación. “Es una técnica semipermanente que solo afecta al pelo y no pigmenta. Se realiza en varios pasos con productos que reblandecen y alisan químicamente creando un efecto de ceja 'peinada' hacia arriba”, aclara Ludmila Zeru, experta en diseño de cejas que nos habla de el tinte con henna como otra tendencia para su creación de cejas en el centro estético Be Cool. No afecta a la densidad de la ceja si no a su forma

Cuidados en casa

Desde casa también podemos mejorar el aspecto de nuestras cejas con sueros para fortalecer y mejorar el crecimiento, fijadores transparentes o con algo de color para mayor cobertura y los clásicos lápices.

SUERO DE CRECIMIENTO Optibrow Cortesía

Optibrow es el primer sérum dermatológico para mejorar las cejas hecho de ingredientes naturales clínicamente probados para mejorar el aspecto de tus cejas. Apotcare, 39 EUR

GEL FIJADOR CON COLOR, de Freshly Cortesía

Perfect Volumising Eyebrow Gel define, rellena y peina con activos naturales para que también crezcan más fuertes, densas y nutridas. No contiene siliconas, aceites minerales, parafinas, ni parabenos para conseguir un mayor cuidado del folículo piloso.

Freshly Cosmetics, 15 €.

SERUM FORTALECEDOr DE PESTAÑAS Y CEJAS Cortesía

Long Eyelashes Nutrition Plus, es un serum fortalecedor que promueve el crecimiento de las cejas de forma efectiva gracias a su innovador complejo de bioactivos 100% naturales para que las cejas luzcan más tupidas y pobladas. Massada, 57,55 €.

Activador de pestañas y cejas Cortesía

Xpert Lashes & brows enriquecida con aminoácidos vegetales, ácido hialurónico y vitaminas B5, B7 y E que promueve un mayor grosor y elasticidad del pelo de la ceja. Singuladerm, 28,40 €.

Lápiz de cejas Browgal Cortesía

Es una ma#rca dedicada exclusivamente a las cejas creada por Tonya Crooks, más conocida como 'la chica de las cejas' de Hollywood por haber creado las de Megan Fox, Gwyneth Paltrow, Britney Spears, Eva Mendes, Tilda Swinton, Halle Berry o Julia Roberts. Sus lápices sirven para crear profundidad y rellenar zonas despobladas. The browgal, 23,50 €.