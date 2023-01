Estos son los 'eyeliners' que querrás llevar este año a todas partes: el paso a paso para hacerlos

Los ojos son el espejo del alma, pero también nuestro gran aliado a la hora de maquillarnos para potenciar la belleza o exteriorizar nuestra personalidad. Ya sea por la forma, el grosor, la posición o el color, el delineado dice mucho de nosotras mismas. Si nos gusta hacerlo muy finito, somos más comedidas; ¿verde? No nos importa ser el centro de atención; si es totalmente recto, nos gusta ir a la última y así muchos ejemplos más.

Al igual que con la ropa, en materia 'beauty' también cambian las tendencias y vuelven algunas técnicas rescatadas del pasado que hace unos años habíamos jurado nunca volver a llevar (como el perfilador de labios oscuro) pero que ahora a las nuevas generaciones les encanta. Las pasarelas se han hecho eco de esto y nos traen lo último que abunda en redes como TikTok e Instagram.

Los 'eyeliners' van a ser fundamentales este año y, para que no te quedes atrás, hemos reunido los delineados que más vamos a ver y que triunfarán tanto dentro como fuera de las pasarelas, todos explicados por la maquilladora Eva Escolano para que podamos copiarlos.

1. Flotante

Gaurav Gupta HC SS23 IMAXTREE

Aunque en el 2022 pasó sin pena ni gloria pese a su popularidad en el 20-21, este año viene pisando fuerte. Su estilo aporta mucha personalidad y carácter, mientras que crea un look con mucha fuerza sin esforzarnos a penas nada. Las pasarelas apuestan por su versión más larga, aunque los veremos en todo tipo de longitudes.

"Estamos viendo los 'eyeliners' por todas partes, pero este año vamos a ir a más, como los flotantes, una línea sobre el párpado superior muy elegante que permite diferenciarnos, pero es para gente muy atrevida", nos explica Escolano. Para conseguirlos, no hace falta más que tener seguridad en el trazo que marquemos y que siga la forma de la cuenca del ojo.

2. 'Eyeliner' joya

Halpern SS23 IMAXTREE

El 'brilli brilli' ya no es solo para los festivales. El próximo verano lo llevaremos en nuestras noches más especiales y divertidas como un accesorio más de nuestro look, experimentando con las formas y los colores de las distintas joyas para crear un maquillaje único.

"Es cierto que para este tipo de delineados se necesita cierta técnica y suelen ser con mucho color y alargados. Normalmente, lo primero que hacemos es dibujar el 'eyeliner' que nos guste y luego encima ir pegando las piedrecitas", comenta la maquilladora. Un truco es utilizar pegamento de pestañas donde vayamos a poner cada joya para asegurarnos de que no se despegue.

3. Estilo retro

Negris LeBrum SS23 IMAXTREE

Los looks sacados de los años 60 y 70 llevan un par de temporadas colándose en nuestro armario, ya sean los pantalones de campana (que ahora llamamos flare), los zuecos o las minifaldas. En el maquillaje también está ocurriendo lo mismo y si bien el 'eyeliner' flotante ya lo habíamos visto por todas partes, ahora las pestañas al estilo Twiggy serán un básico en muchos looks.

"El 'eyeliner' rabillo va a ser una gran tendencia, prescindiendo del lagrimal y solo maquillando el final del ojo con una línea recta que podemos dividir o hacer en varios trazos. Esta técnica es perfecta para los párpados encapotados, ya que deja los ojos más abiertos y limpios", añade Eva Escolano.

4. A todo color

Germanier SS23 IMAXTREE

El 2023 va a ser el momento en el que juguemos y experimentemos con el color. En estos últimos años nos hemos dado cuenta de que el negro nos limita ante un mundo tan lleno de posibilidades como tonos existen en la rueda cromática. Aunque veremos a los delineadores de pincel o rotulador en diferentes colores, los lápices serán nuestros mejores amigos en estos casos.

"El color es una de las grandes tendencias de la temporada y lo vamos a ver en toda clase de 'eyeliners' y formas, por lo que apostar por él es un acierto", comenta la experta. Si no eres muy mañosa en esto de los delineados, una buena opción es optar por un lápiz de un color vistoso y delinear solo la zona del lagrimal, dejando un look muy original, pero sencillo y minimalista.

5. El tamaño sí importa

Viktor & Rolf SS23 IMAXTREE

Esta temporada el más es más en el maquillaje, sobre todo en los ojos. Los 'eyeliners' no serán discretos, puesto que, como ya hemos visto, se llenan de color y juegan con las formas. En el caso del tamaño no iba a ser diferente y nos encontraremos con una longitud más que considerable, llegando casi al final de la ceja.

"Estos los hemos visto mucho en moda: 'eyeliners' que son superlargos y grandes, no solo hacia arriba, sino que también la tendencia va en dibujarlos hacia abajo. Es verdad que son para momentos más atrevidos y a pesar de pensar que no va a favorecer, la verdad es que pueden quedar bastante bien", añade Escolano. Al ser un delineado tan grande, un consejo para que no quede descompensado es delinear también el párpado inferior, de forma que el ojo queda enmarcado.

6. Vuelta a los 90

AC9 SS23 IMAXTREE

El grunge, el estilo musical nacido en los 90, vuelve a hacerse relevante mediante su estética. Al igual que pasó en la década del 2010, los ahumados intensos y la línea de agua inferior bien marcada estarán de nuevo entre nosotros.

"Maquillar la línea de agua siempre favorece y además podemos acompañarlo de una sombra, ya que siempre ayuda a completar un buen look", sugiere la experta. Para conseguirlo, solo necesitamos un lápiz de ojos 'waterproof' y rellenar la zona con cuidado de no irritarla para que no se nos escape alguna lágrima involuntaria.

