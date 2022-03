El labial rojo más bonito de los Oscar 2022 es el que llevó Nicole Kidman, y sabemos de cuál se trata

La alfombra roja de los Premios Oscar 2022 ha estado protagonizada por looks de ensueño y, por supuesto, en cuestión de belleza las propuestas han estado a la altura de la cita. El maquillaje de Nicole Kidman, protagonizado por un labial rojo precioso, es uno de los más elegantes, versátiles y fáciles de recrear. Y, sí, hemos averiguado del pintalabios que la actriz ha llevado en la 'red carpet'.

A pesar de los aciertos y errores que la alfombra roja de los Premios Oscar 2022 nos ha dejado, Nicole Kidman, sin duda, es una de las actrices mejor vestidas y maquilladas de esta edición.

La estadounidense ha lucido un precioso moño bajo con mechones delanteros con el que consigue potenciar la forma de su rostro y su mandíbula marcada. Y, por otro lado, de cara al 'make-up', Kidman ha apostado por una propuesta elegante e infalible: un labial rojo clásico en acabado mate que favorece tanto su tono de piel claro como otros más oscuros.

El labial rojo de Nicole Kidman en los Premios Oscar 2022 Instagram / @nicolekidman

La maquilladora Kyra Pachenko ha sido quien se encargó de los looks de Nicole Kidman en la nominada película Being The Ricardos, pero también ha sido la responsable del maquillaje de la actriz para la gala de los Oscar.

Para la cita, la maquilladora utilizó productos de Pat McGrath, entre los que destacan una sombra de ojos en tonos rosa y el labial rojo que tanto está dando de qué hablar. En concreto se trata del tono Elson 3 del MatteTrance de la firma. Pero, ¿qué tiene este pintalabios para sentar tan bien?

Hablamos de un labial mate muy ligero que está formulado para que al mismo tiempo aporte una alta pigmentación, lo que permite alta intensidad de color (dejando los labios totalmente cubiertos y opacos), así como una textura ligera.

El labial rojo de Nicole Kidman en los Premios Oscar 2022 D.R.

Para aplicarlo de manera correcta, tal y como ha explicado la maquilladora Kyra Pachenko, primero se debe delinear los labios con un lápiz a tono y, después, aplicar el labial de forma directa o bien con pincel para una mayor precisión. Es apto para todo tipo de tonos de piel y se vende de manera exclusiva en Sephora a un precio de 37,99€.

Descubre los mejores y peores looks de belleza vistos en la alfombra roja de los Premios Oscar 2022. ¿Cuál es tu favorito?