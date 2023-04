Los cortes de pelo en tendencia para esta primavera que triunfan entre las famosas

Las tendencias capilares cambian con gran velocidad. Las alfombras rojas, las pasarelas, el 'street style' y, sobre todo, las redes sociales son fuentes de inspiración para aquellas que buscan un cambio de look para esta primavera. Parece ser que este 2023 es el año de los cambios radicales y muchas 'celebrities' se han animado a pasar por el peluquero para cambiar su estilo y buscar el corte que más les favorece.

Y es que el buen tiempo nos impulsa a todas a renovar nuestro look, ya sea con un nuevo color, un pelo más corto o un flequillo que dé personalidad a nuestro cabello. Desde los cortes más arriesgados hasta las apuestas más seguras, cualquier pequeño cambio puede darnos un plus de confianza y de energía para darlo todo en esta nueva estación del año. Si buscas inspiración, échale un ojo a estos 10 looks de las 'celebrities' que se van a convertir en tendencia de la pimavera/verano 2023.

El 'bob' con ondas cortas de Zendaya

Zendaya en un photocall Instagram / @zendaya

Zendaya fue una de las primeras en abandonar su melena larga y rizada para apostar por el corte del momento: un 'bob' italiano cargado de movimiento y estilazo. Con melena de raya a un lado y volumen desde la raíz, lo que más llama la atención son las suaves ondas estilo 'old Hollywood' con las que nos ha deslumbrado en las últimas alfombras rojas. Si buscas un cambio de look con volumen y personalidad, no descartes inspirarte en el nuevo look de la actriz.

Julia Roberts y su flequillo con cabello ondulado

Julia Roberts y su nuevo corte de pelo EFE

Julia Roberts, cuyo estilo usual consistía en un peinado de un solo largo, nos ha inspirado con una espectacular transformación: un flequillo recto y largo combinado con unas capas largas peinadas con ondas despeinadas. Además, la actriz ha retocado el color de su cabello, revelando un vibrante tinte marrón rojizo. Un cambio de look de lo más primaveral.

El corte 'bob' de Hailey Bieber

El mini bob de Hailey Bieber Instagram / @haileybieber

Si tienes el pelo fino y quieres darle un toque fresco a la melena, el mini bob que Hailey ha estrenado, con corte recto, por encima de la clavícula y sin capas, es ideal para ti. La modelo suele peinar su cabello corto con unas ondas muy sutiles y una raya central. Lo mejor de este tipo de longitud es que es muy rápido de ondular, consiguiendo una onda suave de manera rápida con un solo giro de muñeca.

El corte mariposa de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney en el festival de Berlinale, en febrero de 2023 D.Charriau (iStock)

Probablemente, es el corte de pelo más de moda de 2023. Este estilo es un corte capeado, con capas que giran hacia el rostro para un efecto 'contouring'. Además, incluye un flequillo muy abierto, muy grande y muy espeso. El estilo de Sydney Sweeney tiene locas a las chicas en TikTok y, además, es ideal para chicas con poco pelo o cabello muy fino. Esto se debe a que aporta volumen, densidad y movimiento sin esfuerzo.

El 'shaggy' por encima del hombro de Jenna Ortega

Jenna Ortega en los Globos de Oro, 2023 Getty Images

Si te apetece sumarte al club de las chicas con pelo corto pero quieres mantener un estilo fresco, con volumen y actual, un corte 'shaggy' como el de Jenna Ortega es tu solución. Es un estilo muy versátil que se caracteriza principalmente por ser un corte a capas bien definidas que además de darle más movimiento al cabello, definen y marcan los rasgos de la cara.

El rizo natural de Selena Gomez

Selena Gómez con su pelo rizado natural Instagram / @selenagomez

Aunque la actriz ya no lleva este peinado, definitivamente lo echa de menos. En febrero de este año, Selena publicó en Instagram una foto de cuando llevaba el pelo más largo, rizado y salvaje y preguntó a sus fans qué opinaban sobre volver a ese look. Nuestra respuesta es un sí rotundo. La cantante llevaba un corte a capas muy sutil, que realzaba su rizo natural y que solía peinar con una raya al lado.

El atrivo 'mixie' de Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski para Pop Magazine Instagram / @gouutcz

Si tienes ánimos para un cambio radical, apúntate el nuevo corte de Emily Ratajkowski. La modelo ha decidido dar un giro de 180º a su cabello con un corte mixie, o lo que es lo mismo, un corte clásico pixie pero con mechones más largos en la parte trasera, que bien recuerda al rompedor mullet. Este híbrido potencia las facciones del rostro, da un toque más desenfadado y casual.

El 'long bob' de Chiara Ferragni

Chiara Ferragni en San Remo Instagram / @chiaraferragni

A principios de este año, la influencer italiana abandonó su característica melena larga rubia para unirse al corte más en tendencia del verano: el 'bob'. Eso sí, lo hizo en una versión más larga de lo que la llevan otras como Zendaya o Hailey Bieber, con una media melena a la altura de los hombros que suele llevar ligeramente ondulada. Es el corte ideal si quieres un cambio que no se arriesgue demasiado.

El flequillo largo de Kendall Jenner

Kendall Jenner en la fiesta de Vanity Fair Robert Smith (Getty Images)

Cortarse flequillo es un cambio discreto que no cambia tu estilo pero te permite jugar con los rasgos de tu cara para sacarles el máximo partido. El ejemplo de Kendall Jenner es ideal para las que quieren probar sin pasarse, pues emplea muy pocos mechones de pelo y se corta de una forma desfilada que se puede adaptar al rostro de cada persona.

