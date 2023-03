Chiara Ferragni estrena nuevo bikini e incendia otra vez Instagram

La 'influencer' italiana Chiara Ferragni fue pionera en el mundo de la creación de contenido y, a día de hoy, cuenta con más de 29 millones de seguidores en Instagram. Como no podría ser de otro modo, todo el mundo está pendiente de los looks que la 'instagramer' comparte en sus redes, pues siempre consiguen hacerse un hueco entre las tendencias más comentadas. Esta temporada, Chiara Ferragni no ha esperado al verano para sacar del armario su colección de bikinis, y ha posado con uno que promete convertirse en un fenómeno viral.

La 'influencer' ha compartido con sus seguidores de Instagram varias imágenes y vídeos de su experiencia en Sudáfrica, donde la italiana está disfrutando de safaris, paisajes increíbles y baños en piscinas naturales. Entre los vídeos que Chiara ha compartido, hay uno en el que se puede ver un bikini de la nueva colección de su propia marca, Chiara Ferragni Brand, que saldrá a la venta la próxima semana.

Este bikini tiene todos los elementos más en tendencia en la moda de baño para esta temporada. Cuenta con un tejido brillante en un precioso color rosa palo. Además, este conjunto tiene unas favorecedoras tiras que se enrollan alrededor del torso, una tendencia que ya llenó la sección de baño en los veranos anteriores. El detalle final, que hace este bikini tan especial, es un corazón de metal en la zona central del pecho, que incluye en su interior el diseño de ojo que caracteriza a la marca de Ferragni.

Polémica en sus comentarios

Como siempre que la 'influencer' comparte imágenes con sus seguidores, la polémica ha llenado los comentarios. Algunos usuarios han criticado el físico de la italiana, aunque también muchos otros han defendido a Chiara, asegurando que no hay justificación para comentar sobre el cuerpo de nadie.

"¿Cuándo se dará cuenta la gente de que también hay mujeres que no tienen curvas Y QUE TAMBIÉN ESTÁ BIEN? El hecho de que no tenga curvas no significa que no esté saludable. Algunos cuerpos simplemente son así", comentaba una usuaria en la publicación de Ferragni.

