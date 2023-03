El cambio de armario cuando llega el buen tiempo es algo que nos puede generar estrés porque hayan cambiado las tendencias, nuestra ropa esté estropeada o porque contábamos con unos básicos de fondo de armario que ya no nos valen este año. En cualquier caso, llenar nuestro armario no tiene por qué ser difícil ni estresante si sabemos cómo hacerlo.

Uno de los secretos para conseguir outfits versátiles y poder combinar toda tu ropa, y que parezca que tu vestidor es más grande, es acertar con los básicos de fondo de armario. De hecho, Asos tiene una sección que se llama "Neutros para todo el rato", que sigue un poco esta dinámica en la que la clave sería elegir las prendas que garantizan looks impolutos y fáciles de construir. Tener unos buenos básicos de fondo de armario no solo facilita la vida para vestirse cada día, sino que nos ayuda a ahorrar dinero y a no gastar de más en prendas que no vamos a poder lucir.

No obstante, al contrario de lo que muchas personas piensan, esto no quiere decir que implique una pérdida de estilo, ya que es este carácter personal es, precisamente, el que tenemos que aportar nosotros al combinar bien y de forma diferente nuestros básicos de fondo de armario. Así que, toma nota de esta lista de Asos porque es un ecommerce que te pone muy fácil renovar tu armario esta primavera (¡ningún producto supera los 36 euros!).

Vestido negro o blanco

Los vestidos negros y blancos (cuando llega la primavera o verano) es uno de los básicos de fondo de armario por excelencia porque se trata de una prenda cómoda, elegante, pero informal, que pega para todo y con absolutamente cualquier complemento. Da igual si quieres vestir con zapatillas una mañana o con zapatos de tacón o qué bolso o mochila quieras llevar al trabajo, porque con un vestido como este irás ideal. Lo mejor, su precio en Asos: menos de 36 euros.

Este vestido negro de Asos es "el fichaje perfecto para tu ropa a diario", según la marca. Asos

Camisa blanca

Otro de los esenciales de fondo de armario, y todavía más en primavera, es una camisa blanca. Su vigencia nunca pasa de moda como otras prendas con las que sí que pasa. Además, son muy versátiles porque puede aportar elegancia a cualquier look y pegan con todo. Este modelo tan bonito de Asos cuesta poco más de 32 euros, así que aprovecha.

Esta camisa blanca tiene el cuello de corte italiano. Asos

Cazadora vaquera

Os imagináis un armario en primavera, verano o, incluso, en otoño sin una cazadora vaquera. Es una de las prendas más básicas que siempre está bien renovar. De hecho, esta cazadora de Asos está arrasando ahora mismo en ventas y puede ser tuya también por 36 euros.

¡Esta chaqueta vaquera es de la marca Only! Asos

