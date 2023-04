Todo lo que tienes que saber si quieres quitarte un tatuaje como Laura Escanes: riesgos, precios y tratamiento

Hace unos días, Laura Escanes utilizaba sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores. La 'influencer' está dispuesta a eliminar algunos de los tatuajes que adornan su cuerpo porque siente que ya no le representan. "Me da un poco de miedo que quede marca y quede peor", aseguraba la joven. Aunque no ha dicho cuáles son los tatuajes que se quiere borrar, los usuarios ya han especulado que podrían ser los que tienen que ver con su exmarido, Risto Mejide: desde la propia firma del publicista al título de un artículo que le dedicó al inicio de su relación.

En cualquier caso, lo cierto es que para poder eliminar estos diseños de manera definitiva, la propietaria de 'Blonde' ha de someterse a un tratamiento láser. El mismo que ya han utilizado otras referentes de estilo como Rocío Osorno, mostrando en sus redes sociales el proceso y la evolución de sus tatuajes hasta que queden completamente eliminados.

¿En qué consiste el proceso?

"Este tipo de láser emite una luz cuya energía es absorbida por el pigmento sin dañar la epidermis. En fracciones de segundo, un millón de veces más corto que los láseres normales y con una alta cantidad de potencia en cada pulso, hace que la energía produzca un efecto fotomecánico, fragmentando las moléculas de tinta que son eliminadas por unas células, denominadas macrófagos, haciendo desaparecer el tatuaje", explica el doctor Javier Pérez Diez, de Clínica Premium Marbella.

Estamos ante un tratamiento que, como cuenta el doctor, es preferible hacerlo en otoño e invierno porque produce cierta inflamación. Así que debe evitarse, en la medida de lo posible, la exposición a los rayos del sol, para que no se produzca una hiperpigmentación de la zona, tal y como sucede con otros tipos de láser, destinados a la eliminación del vello.

Precios estimados

Una mujer sometiéndose a un tratamiento láser. Freepik

La cantidad de sesiones láser que se necesitan para la eliminación de un tatuaje, al completo, depende de varios factores. Entre ellos, los colores, los tipos de tinta utilizados, la antigüedad del tatuaje, la extensión y la zona del cuerpo en la que se encuentra. Así, los precios aproximados para cada sesión están entre los 60 y los 180 euros, dependiendo de la valoración de cada caso y que la eliminación se produzca por completo dependerá, en gran parte, del profesional que realice la técnica.

Eliminar tatuajes: ¿duele?, ¿existen riesgos?

El doctor Javier Pérez Diez, de Clínica Premium Marbella explica que, tras la sesión, deben llevarse a cabo ciertos cuidados: "aplicarse la crema antiséptica y antiinflamatoria que indique el especialista, lavar la zona con jabón neutro y no tocar ni rascar las ampollas ni las costras". De no seguir estas recomendaciones, podrían producirse infecciones o heridas en la piel y sería imposible seguir con el tratamiento.

"Después de la sesión láser pueden aparecer ampollas que al secarse se convertirán en costras que se irán cayendo poco a poco, hasta que a los 10/12 días empieza a observarse un aclarado de la densidad del tatuaje", comenta el especialista. Respecto al dolor, no suele ser necesaria la anestesia local. En la mayoría de casos, basta con una crema anestésica tipo EMLA, con la que el dolor se reduce notablemente.

Los tatuajes que podría quitarse Laura Escanes

El tatuaje con la firma de Risto Mejide que Laura Escanes tiene en uno de sus glúteos. YouTube

En el caso concreto de Laura Escanes, no tendría que someterse a un tratamiento que requiriera muchas sesiones, pues cuenta con tatuajes de un tamaño mediano y pequeño. Los relacionados con Risto Mejide pasan por la firma del presentador, la cual tiene situada en una de sus nalgas, y la palabra 'Mía' que fue el título de la carta que su exmarido le dedicó cuando a penas empezaban su historia de amor y cuyo texto sirvió como banda sonora para un vídeo protagonizado por la propia Laura.

