Un único cosmético para nutrir la piel y reparar cicatrices: Aceite corporal y también facial todo en uno

Incorporar aceites a tus rutinas de belleza, tanto faciales como corporales, puede ser el secreto mejor guardado de aquellos que logran una hidratación profunda y obtienen excelentes resultados en sus cuidados de la piel y rutinas corporales. Los aceites faciales son ideales para mantener la piel bien hidratada, previniendo la pérdida de agua y proporcionando a los tejidos antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos esenciales como Omega 3, Omega 6 y Omega 9. Por otro lado, la elección de un buen aceite corporal también contribuye a hidratar la piel después de la ducha, difuminar estrías, prevenir cicatrices o ayudar en su curación, ocultar los signos de envejecimiento cutáneo e incluso actuar como aftersun en verano.

En resumen, el aceite es perfecto para cualquier rutina, ya sea facial, corporal o, incluso, del cabello, porque actúa a modo de barrera y, por eso, es el mayor hidratante de todos los cosméticos, es más eficaz que cualquier otro sérum o crema hidratante. Además, como hemos dicho, combate los signos de la edad, regenera, cicatriza y nos protege de los agentes externos. Lo mejor es que muchos sirven a la vez para la cara, el pelo, para el cuerpo y las uñas, por lo que con un único producto que compremos podremos aplicarlo a las diferentes rutinas beauty que llevamos a cabo en el día a día. En el pelo, por cierto, el mero hecho de aplicarlo hace que se le devuelva el brillo y se suavice, como si hubieses utilizado la mejor mascarilla hidratante.

El mejor aceite 'low cost'

Uno de estos ejemplos para aplicar en cualquier parte del cuerpo, que se ha convertido en uno de los secretos beauty de las mejores rutinas, es el de la marca Bio-Oil que, además, ¡es muy asequible! Se trata de uno de los mejores cosméticos del mercado low cost que puedes conseguir en Amazon por poco dinero. Es un aceite cien por cien natural, que fue creado en 1987 por el químico Dieter Bejer, y se ha convertido en el líder para hidratar la piel y tratar las cicatrices y estrías. Lo que igual no conocías es todos los beneficios que tiene: nutre profundamente hasta el punto de que lo puedes utilizar como una loción hidratante a diario, difumina las estrías (aunque estas no desaparecen, el aceite ayuda a mejorar su aspecto y a evitar que se formen, por eso, es un must entre mujeres embarazadas). Por otro lado, acelera el proceso de curación de una cicatriz para que desaparezca más rápido o mejore su aspecto.

No podemos olvidarnos de que Bio-Oil es también conocido por su acción despigmentante a través de la vitamina A. Esto quiere decir que unifica el tono de la piel y consigue reducir manchas. También lucha contra los signos del envejecimiento, actúa como protector solar y en el rostro también puede actuar de prebase, ya que no solo conseguirás un extra de luminosidad y un efecto glow que te encantará, sino también te ayudará a fijar mejor el maquillaje si te lo aplicas antes de empezar a maquillarte.

Especial cicatrices

Y, si lo que quieres es centrarte más en profundidad en las cicatrices, este tratamiento antimanchas de la misma marca es lo que buscas. Formulado cien por cien con ingredientes naturales de origen vegetal, este aceite mejorará la apariencia de la piel y previene las estrías. La diferencia es que contiene aún más ingredientes naturales que el anterior: tiene tres aceites de base, soja, girasol y cártamo. Por otro lado, cuatro aceites especializados, granada, chía, inca inchi y jojoba. Otros dos aceites vitamínicos, el aceite de germen de trigo con vitamina E y Rosa Mosqueta con vitamina A. Por último, posee aceites esenciales como manzanilla, lavanda, romero, caléndula y pachuli.

Perfecto para piel, uñas y cabello

Por último, te recomendamos el aceite de jojoba cien por cien orgánico de Bionoble, puro y sin refinar, que te ayudará a tener unas uñas más fuertes y un pelo más brillante, entre otros muchos beneficios. Es ideal para nutrir las uñas y cutículas y reparar así la fragilidad, para acondicionar el cabello, suavizar las imperfecciones e, incluso, para controlar el acné.

