Los ocho bálsamos que necesitas para hidratar los labios al máximo con el mínimo esfuerzo

La piel de nuestros labios es notablemente más fina que la del resto de nuestro cuerpo, si a esto le sumamos que carecen de glándulas sebáceas y que no producen vitamina E, tenemos como resultado una zona sensible que debe ser cuidada con productos específicos. Estos deben crear una barrera que restaure su defensa natural a la vez que alivie posibles grietas o irritaciones devolviéndole ese aspecto terso y saludable. ¿Sientes que tu bálsamo labial está cumpliendo con todo esto? De no ser así, puede que estés haciendo una mala elección de cosmético y para ayudarte tenemos ocho bálsamos infalibles y el cómo evitar elegir el equivocado.

Equivocarnos a la hora de elegir nuestro bálsamo labial puede provocar mayor deshidratación, sequedad y la aparición de grietas. Para que esto no suceda, algunas de las recomendaciones de los expertos en cosmética y cuidado de la piel son: evitar fórmulas con ingredientes derivados del petróleo, con efecto oclusivo, sin capacidad de absorción y fragancias irritantes.

A continuación encontrarás un listado de ocho labiales infalibles según la crítica.

'Lip Sleeping Mask' de Laneige. Viral en TikTok, son miles las usuarias que aclaman esta mascarilla compuesta por antioxidantes que nutren y regeneran los labios secos mientras duermes. A base de ácido hialurónico y minerales, deja una sensación de hidratación profunda a la mañana siguiente pero también puedes aplicarlo antes de tu labial a modo de base para un resultado perfeccionado y suave. (Precio: 24,99 €.)

Ocho bálsamos de labios infalibles Nuxe

'Very Rose Lip Balm' de Nuxe. Está formulado con ingredientes naturales como el aceite de rosa, la manteca de karité y la cera de abejas, todos ellos ofrecen un aspecto terso y elásticos sin sensación pegajosa. Su sutil brillo rosado es ideal para llevarlo solo y conseguir efecto buena cara al instante. (Precio: 15,45 €.)

Ocho bálsamos de labios infalibles Caudalie

El stick labial de Caudalí viene presentado en el tradicional formato en barra para una mayor comodidad a la hora de aplicarlo. Una fórmula con un 99% de ingredientes naturales, enriquecida con aceite de ricino, cera de abejas o manteca de karité, aseguran una hidratación prolongada en el tiempo. (Precio: 7,45 €.)

Ocho bálsamos de labios infalibles Kiehls

'Lip Balm #1' de Kiehl's es un bálsamo para labios recomendado para todo tipo de pieles pero sobre todo para aquellos labios que presenten grietas. Gracias al escualano es capaz de hacer que estas cicatricen devolviendo el aspecto saludable y un acabado suave. Recomienda aplicar generosamente y dejar que se absorba poco a poco el exceso. (Precio: 13€.)

Ocho bálsamos de labios infalibles Twelve Beauty

'Hyaluroil' de Twelve Beauty es un tratamiento que cura y protege a la vez. Una particularidad de este bálsamo es su aplicador en Roll-on que masajea los labios favoreciendo la penetración de los aceites orgánicos y el polvo de Konjac presente en su fórmula. (Precio: 36 €.)

Ocho bálsamos de labios infalibles MiiN

'Organic Oil Lip Essence' de One Thing es un generoso labial a base de aceite de jojoba y argán. Las propiedades antiinflamatorias de estos, así como su capacidad para calmar irritaciones, hace que no necesites reaplicarlo cada dos minutos, sino que consigas una hidratación y protección duradera, sin acabado pegajoso, aliviando la tirantez. (Precio: 9,95 €.)

Ocho bálsamos de labios infalibles Elizabeth Arden

'Eight Hour Cream' de Elizabeth Arden, en su formato reparador de labios presentado en un pequeño frasco de cristal y tapa es la solución para los que han probado todo y nada les ha funcionado. El 'best seller' de la casa adaptado para cuidar e hidratar en profundidad la piel de nuestros labios, incluye en su fórmula manteca de karité, cera de abejas y una larga lista de otros aceites naturales que fortalecen la delicada barrera lipídica de los labios. (Precio: 28 €.)

Ocho bálsamos de labios infalibles Primor

'Cicaplast labios' de La Roche-Posay es ese bálsamo capaz de proporcionar alivio inmediato en tus labios secos, agrietados o irritados. Crea una barrera protectora frente a las agresiones externas a la vez que restaura la piel. Una fórmula concentrada en Panthenol y MP-Lípidos, es la responsable de esta eficacia que posiciona al producto entre los mejores valorados de los portales de venta de cosmética y maquillaje. (Precio: 4,99€).

