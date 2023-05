Este es el bálsamo con la que Scarlett Johansson ha cuidado su piel durante el rodaje de 'Asteroid City'

Parece que para Scarlett Johansson no pasan los años y es que la actriz se sigue viendo igual de joven que cuando protagonizó Scoop en 2006. Por aquel entonces acababa de cumplir 22 años y ahora, casi 2 décadas después, apenas ha cambiado. La semana pasada se pasó por el Festival de Cannes para acudir a la 'premiere' de su última película, Asteroid City, y nos dejó impresionados en la alfombra roja con un look de maquillaje que no vamos a querer parar de replicar esta temporada.

Aunque su labial rojo anaranjado fue el foco de atención, fue el brillo de su piel quien de verdad era el protagonista de su maquillaje. Junto a un colorete a juego con el vestido que llevaba, la luminosidad de su piel fue lo que acabó dando el toque de gracia, y es que no se veía el trazo del clásico iluminador en su pómulo, sino que la luz le venía de dentro.

La única forma de conseguir esto es gracias a una buena rutina facial de hidratación, sobre todo cuando la piel se ha tenido que exponer a condiciones extremas. Para grabar esta última película, Johansson tuvo que viajar hasta Chinchón, el pueblo madrileño que Wes Anderson convirtió en desierto. Entre el calor y las largas jornadas de rodaje, la actriz necesitó una potente crema hidratante para mantener su piel perfecta.

Tanto Scarlett como sus compañeros de rodaje confiaron en una marca española para cuidar su piel durante su estancia en Madrid, apostando por la conocida marca The Lab Room gracias a Julie Dartnell, ganadora de un Oscar y jefa de maquillaje y peluquería de Asteroid City. "Me encantan los productos. Me encantan las texturas y el aspecto de la aromaterapia de sus encantadores productos", afirma la galardonada.

Scarlett Johansson en 'Asteroid City', de Wes Anderson Focus Features

Cada uno de los actores tenía un neceser personalizado según las necesidades de su piel y en el de Scarlett Johansson no podía faltar el sérum para piel sensible Sensitive Skin Serum, la crema hidratante Bulgarian Rose Face Cream y el contorno de ojos Botanical Eye Contour.

Sin embargo, hay un producto que ha salvado la piel de todo el equipo de las condiciones extremas con las que han rodado: el bálsamo Wonderbalm. Según Inma Azorín, diseñadora de maquillaje y peluquería de la película, "Wonderbalm ha salvado la piel de nuestro elenco y equipo en nuestra película de los años 50 en Chinchon".

Bálsamo 'Wonderbalm', de The Lab Room Cortesía

Aunque cuando pensamos en un bálsamo siempre se nos viene a la cabeza un desmaquillante, lo cierto es que este producto es un auténtico todoterreno, ya que además de limpiar la piel, también la calma y funciona como hidratante.

Aplicando una pequeña cantidad en la piel y sin aclararlo, podremos darle un extra de hidratación al rostro. Sin embargo, ha sido clave para el rodaje gracias a su efecto reparador después del sol o el frío extremo. Al ponerlo sobre el rostro, se convierte en un aceite que hidrata, pero no engrasa, con una absorción bastante rápida.

Contiene más de 15 extractos botánicos, entre los que se incluye la manteca de mango, karité, argán y monoï, siendo todos no comedogénicos, por lo que incluso las pieles con tendencia acnéica pueden usarlo. Además, también sirve para hidratar el cabello y perfumarnos, debido a su fragancia floral con toques cítricos. Su precio es de 36 euros y podemos encontrarlo tanto en la página web como en distintos puntos de venta.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.