Conviértete en un ángel de Victoria's Secret: Este es el truco de efecto 'buena cara' que usan Adriana Lima y Miranda Kerr

Si estás en el lado 'beauty' de TikTok, te habrás dado cuenta de la cantidad de vídeos que pululan últimamente sobre el maquillaje de las modelos de Victoria's Secret, una fiebre que ya ha llegado a España. Con la vuelta de la moda del 2010 la nueva temporada de otoño-invierno, era inevitable que las tendencias en belleza también regresasen.

Aunque en los últimos años esta firma se ha visto envuelta en tantas polémicas que se han visto obligados a hacer un cambio de imagen y estrategias completo para adaptarse a los nuevos tiempos, hace una década sus modelos levantaban pasiones, el desfile de sus ángeles era el más visto y todo el mundo quería el sujetador 'push-up' de la firma.

La adoración a Victoria's Secret no se quedaba solo en su lencería, tanto el maquillaje como el peinado que llevaban sobre la pasarela eran de los más pedidos en las peluquerías. Si has estado atenta, te habrás dado cuenta que desde hace un par de temporadas, esos 'blowouts' con tanto volumen se han convertido en una de las tendencias más fuertes en cuanto a estilo capilar y ahora le siguen los 'beauty looks' de las modelos.

El secreto (nunca mejor dicho) del maquillaje de las modelos de Victoria's Secret

Además de Charlotte Tilbury, Rose-Marie Swift fue una de las maquilladoras más icónicas que tuvo Victoria's Secret y que creó la marca de 'clean beauty' RMS Beauty con la que preparaba a las modelos antes de salir a desfilar. Con el auge de los tutoriales de TikTok para conseguir los maquillajes de los ángeles de la firma, Swift ha compartido algunos de sus trucos en la red social.

Si por algo se caracteriza el maquillaje de las modelos de Victoria's Secret es por ser muy natural, pero con un toque de glamour con el que consiguen verse radiantes, frescas y muy favorecidas. Para conseguir este efecto de 'buena cara', el colorete es imprescindible.

"Muchos piensan que (el colorete) era rosa, pero no lo era, en realidad era rojo. El rojo da ese toque de profundidad y se ve mucho más natural. Es como el color de tus mejillas cuando eras pequeña o cuando el sol te quema un poco. Cuando hacemos un desfile de lencería o trajes de baño queremos que se vea natural en lugar de un brochazo rosa, algo que es típico en otros desfiles de este tipo", confiesa Rose-Marie Swift.

La maquilladora nos anima a perderle miedo al rojo, ya que, según cuenta, "da el toque justo de sofisticación natural, lo que no se consigue con el rosa". El colorete rojo se hizo muy popular gracias a la tendencia 'tomato girl' y parece que se va a volver un imprescindible en nuestro neceser.

Coloretes rojos para un efecto 'buena cara'

Colorete en crema para labios y mejillas 'Lip2Cheek' de RMS Beauty Cortesía

Para maquillar a sus modelos, Swift usaba el colorete en crema para labios y mejillas Lip2Cheek de RMS Beauty (41,99 €). Una sombra en crema que es a la vez barra de labios y colorete que da color de forma natural gracias a sus pigmentos minerales, al tiempo que hidrata la piel y dejan un acabado natural y refrescante en la piel, como si no llevaras nada.

'The No-Rules Stick' en el tono 244 de 3INA Cortesía

Los productos 3 en 1 son una de las mejores opciones para un look rápido o para cuando nos vamos de viaje y por eso ya teníamos bajo nuestro radas el The No-Rules Stick en el tono 244 de 3INA (15,95 €). Se trata de un producto que funciona como sombra de ojos, labial y rubor para dar color, contornear e iluminar las mejillas, ojos y labios. Están enriquecidos con ácido hialurónico y se funden perfectamente con la piel.

Colorete en crema 'Cheeks out freestyle' de Fenty Beauty Cortesía

Entre los coloretes más virales de TikTok está el Cheeks out freestyle de Fenty Beauty (25,99 €). Aunque pueden parecer un tono demasiado vibrante, tiene una fórmula transparente y superponible que se derrite en la piel cuando se aplica con la yema de los dedos. Ideal para los días en que quieres refrescar tu cutis sin demasiado maquillaje.

