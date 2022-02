Perder las llaves del coche, y hacerlo en tu propia casa, es desesperante y humillante a partes iguales. Nos podemos consolar pensando que a todo el mundo le pasa y quien diga que no: miente. La verdad es que la mayoría de personas conoce la sensación de parada cardíaca que se siente cuando al meter la mano en el bolsillo, o en el bolso, no encontramos las llaves del coche o de casa. “Pero si las había dejado aquí, ¿dónde están? He perdido las llaves”, esta es una de las frases más repetidas en gente despistada.

Y es que, hoy en día entre bolsos, chaquetas, mochilas, bolsas de viaje o del gimnasio, son muchas las prendas y accesorios donde podemos extraviar las llaves. Esas horas que perdemos buscando las llaves por casa, podríamos destinarlas a cosas mejores, por eso, seguro que te gusta la idea de tener localizadas todas las que posees. Existen rastreadores capaces de decirnos dónde están las llaves pulsando solo un botón, gracias a sus pitidos o destellos.

El más vendido de Amazon

Con un transmisor y cuatro receptores, podrás encontrar tus llaves en casa rápidamente. Solamente tendrás que presionar los botones codificados por colores para localizar las llaves que quieras, el llavero emitirá un pitido y unos flashes para que lo encuentres fácilmente. Cada receptor tiene un color, con el que podrás tener controlados hasta cuatro juegos de llaves.

No es de extrañar que este buscador sea el más vendido de Amazon, ya que cuesta tan solo 20 euros e incluye hasta cuatro localizadores. Además, su alcance de transmisión es de hasta 30 metros y la radiofrecuencia puede penetrar a través de paredes, pisos, cojines, cuero, etc.

La mejor manera para tener controladas tus llaves. Amazon

Si te ha gustado la idea, hay muchos más modelos de buscadores de llaves. Hay, incluso, los que son geolocalizadores. También aquellos que se pueden pegar o los que cuyo diseño tienen más estilo, para fardar de llavero, a la vez que tienes controladas tus llaves. Prueba el que mejor se adapte a ti y tus necesidades y no vuelvas a pasar el calvario que conlleva extraviar las llaves sin salir de tu propia casa.

