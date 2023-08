La DGT avisa sobre un acto al volante que puede costar una multa de 3.000 euros

Muchos conductores no conciben la idea de ir circulando con su coche, en ciudad o por carretera, y no escuchar música. Algunos de ellos, además, lo hacen a un volumen muy alto.

Pero aunque pueda parecer algo inofensivo, pasarse con el volumen de la música no solo puede ser peligroso, sino que la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte que puede acarrear una multa.

El sonido se mide en decibelios (DB). Esta es la referencia clave para determinar si un coche con la música alta supone una potente contaminación acústica para los demás usuarios.

Cada ayuntamiento fija este límite según su ordenanza municipal, aunque los 87 decibelios son la referencia a partir de la cual los consistorios pueden desarrollar un proceso sancionador.

La DGT recomienda un volumen moderado, y que la música no produzca un efecto de sueño en el conductor, "no fomente una actitud agresiva o defensiva" y por supuesto no suponga una distracción.

Aunque son los ayuntamientos los que determinan los límites en decibelios y los rangos que determinan la cantidad a pagar, según la DGT en algunos casos, la sanción puede ascender hasta los 3.000 euros.