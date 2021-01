¿Sabes cuánto tarda en desaparecer un neumático abandonado?

Las piezas y componentes relacionados con la automoción, por no hablar de los propios vehículos en sí mismos, pueden aumentar los niveles de contaminación y de residuos no ecológicos si no se gestiona su retirada de la circulación de manera correcta. Las baterías y los aceites, por ejemplo, son materiales altamente contaminantes que, además, pueden afectar directamente a la salud de las personas y otros seres vivos.

Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, empresas relacionadas con el tratamiento de residuos derivados de la conducción como TNU han aprovechado para informar a la población de los efectos nocivos de abandonar objetos como neumáticos sin llevarlos a un centro de tratamiento especializado para su retirada del mercado y de la circulación.

Por ejemplo: ¿Sabías que los neumáticos tardan en degradarse más de 1.000 años? Igualmente, otros objetos y partes de un vehículo fabricados en plástico o poliestireno expandido tardan más de 100 años en desaparecer. En el caso de las pilas, estas pueden tardar a degradarse más de 1.000 años y en el de las baterías de coche, se pueden liberar sustancias tóxicas como mercurio, litio, plomo, o cadmio.

Por esta misma razón es importante gestionar y desechar todos los componentes relacionados con los automóviles de manera correcta, llevando las piezas y vehículos a los centros autorizados y regulados para que puedan procesar adecuadamente estos objetos y, así, reducir la contaminación.

En los llamados desguaces, los vehículos pasan un proceso de selección que ayuda a dar una segunda vida útil a las piezas que todavía pueden aprovecharse. Igualmente, mediante el reciclaje de neumáticos se consigue darles una salida al mercado con seguridad y las condiciones de unas nuevas ruedas pero reduciendo la contaminación en más de un 50%.

Como explican desde TNU, el reciclaje de neumáticos (entre otros componentes) favorece la economía circular, ahorra energía y optimiza recursos, beneficiando a toda la sociedad y la naturaleza.