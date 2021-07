No es una tostadora gigante, se trata de AMI, el nuevo coche de Citroën que te llega a casa como un paquete de Amazon

Citroën está dando mucho de que hablar y es que no es para menos. Hace pocos meses que sacó su nuevo vehículo y ya ha revolucionado todas las redes sociales. Hasta los propios copys de la campaña se «ríen» de su propio coche en los eslóganes: «Por muy raro que parezca, nuestro diseñador no ha sido despedido aún» o «Sí, parece una tostadora. Por eso lo puedes comprar en Fnac» son algunos de ellos.

Cuesta 7.200€ y tiene 75 kilómetros de autonomía

El Citroën AMI no es un coche cualquiera, de hecho no se considera un coche como tal. Se trata de un cuadriciclo ligero para el que necesitarás tener un permiso AM (que se puede sacar a partir de los 15 años) o el permiso B de coche normal. Al tratarse de este tipo de vehículo tiene una velocidad máxima de 45 km/h, por lo que no podrás circular ni por autovía ni autopista.

Cuenta con varios modelos que van desde los 7.200€ a los 8560€, es 100% eléctrico y lo puedes cargar en 3 horas. Su autonomía es de 75 kilómetros, lo que lo convierte en un coche de ciudad o pueblo. Hemos comprobado que es ideal para distancias cortas: casa/trabajo por ejemplo.

Con 2,41 m de largo, 1,39 m de ancho y 1,52 m de alto, el AMI tiene un tamaño muy práctico para aparcar, ¡solo ocupa media plaza! Además su diámetro de giro de 7,20 m permite al AMI realizar cualquier maniobra en la ciudad facilitando así el aparcamiento en cualquier sitio.

Citroën AMI en las calles de Madrid Ignacio Díez Pérez

A la derecha del volante hay un espacio con una toma USB reservado para colocar el móvil. Así podrás controlar todas las aplicaciones y en el caso de llevar el GPS lo podrás consultar de manera segura. Cuenta solo con 2 plazas aunque el espacio interior es bastante grande, de hecho, puedes llevar una maleta en el espacio del copiloto.

Está claro que los medios de transporte están en continuo cambio, ¿y tú? ¿darías el paso hacia el coche 100% eléctrico y compacto?