¿Sabías que existen puertas contra los atascos en las carreteras? Así funcionan

Los atascos ya han sido protagonistas estos días, con el inicio del puente del Pilar, en las principales carreteras de entrada y salida de los grandes núcleos urbanos. La DGT advertía el fin de semana de retenciones en varias zonas del país, sobre todo en Madrid y en Barcelona, y pedía prudencia a la hora de circular por las principales autovías de estas áreas.

A nadie le gusta encontrarse en el medio de una retención, no solo por la pérdida de tiempo sino también por la sensación de encierro y de impotencia al no poder hacer nada y, literalmente, no poder ir ni para adelante ni para atrás. Pero para todo hay una solución y las carreteras no se diseñan de manera inamovible: cuentan con una vía de escape para poder aligerar el tráfico en circunstancias excepcionales.

Los pasos de mediana o tránsfer son accesos en las medianas que custodian las carreteras que permiten abrir los carriles de un sentido y de otro para intercambiarlos y redirigir el tráfico hacia un lado u otro dependiendo de la afluencia y el volumen de vehículos. Son una "interrupción de la separación física entre los dos sentidos de circulación de una carretera de calzadas separadas, que facilita la comunicación entre ambas en casos singulares y de emergencia", según establece la norma que los regula.

Además de para aligerar el tráfico, también son accesos utilizados en caso de accidente o de situaciones de emergencia, como las nevadas, ya que permiten que los vehículos de auxilio y asistencia lleguen al lugar en el que se les necesita más rápido. Igualmente, permiten restituir el tráfico de manera más inmediata.

Dónde se colocan y cómo funcionan

En autopistas y autovías se diseñan estos pasos a intervalos aproximados de dos kilómetros al igual que en carreteras de varios carriles en las que no hay conexión entre las calzadas. En túneles de más de 500 metros de longitud deben disponerse a 200 metros de los extremos, aproximadamente.

Para abrir una mediana, las autoridades colocarán un camión que señalice el cambio en la circulación y balizarán con conos todo el recorrido que habrá que realizar para ir de un carril al otro. Lo más aconsejable es reducir siempre la velocidad y seguir las indicaciones delos agentes que regulen el tráfico, además de extremar las precauciones y llevar las luces diurnas o de cruce encendidas.