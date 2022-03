¿Quién me cubre en caso de accidente con un patinete? Las ciudades españolas en las que es obligatorio tener seguro

Todos los vehículos a motor que circulen por las ciudades y carreteras españolas están obligados a tener un seguro que cubra, al menos, los daños a terceros. Esta condición sine qua non no se aplica, por ejemplo, a los patinetes eléctricos o bicicletas, ya que no entran dentro de la categoría de vehículos a motor.

Tras las varias normas y el paquete de medidas que regulan el uso y circulación de los VMP y la nueva publicación del manual de características técnicas que deben tener estos vehículos para estar considerados como tal, el tema de obligar a sus usuarios a contratar un seguro obligatorio ha seguido quedando postergado, a pesar de que muchas voces lo ven pertinente. Los datos de siniestralidad también corroboran esta necesidad: los últimos datos de Línea Directa muestran que, de los más de 800.000 patinetes vendidos en los últimos años, se han producido 1.300 accidentes con víctimas y al menos 16 fallecidos.

¿Qué sucede en caso de accidente con un patinete eléctrico y quién se encarga de asumir la reparación de los daños? El Colegio General de Mediadores de seguros considera que una parte de los accidentes sufridos en patinetes eléctricos "quedan cubiertos gracias al seguro del hogar, ya que acostumbran a tener una cobertura de responsabilidad civil", explican desde el despacho de abogados Sanahuja Miranda. Sin embargo, dada la tipología tan variada de este tipo de pólizas, es aconsejable el uso de un seguro especifico, advierten.

Qué ciudades lo exigen

En el caso de optar por una póliza específica para VMP, cuyos precios varían entre los 15 y los 80 euros, este tipo de seguros permitirán los gastos de los daños provocados no tengan que ser cubiertos en su totalidad por el propietario del vehículo de movilidad personal, añaden desde este despacho. Es decir, estas pólizas se centrar en la responsabilidad civil a terceros, aunque si se amplía el precio de la prima también entrarían reparaciones y cobertura de daños o robo del patinete.

Por el momento, la DGT se ha mostrado contraria a exigir el seguro obligatorio, pero ya hay algunas localidades españolas que lo incluyen en sus normativas municipales como requisito para poder circular con patinete eléctrico. Estas ciudades son Barcelona, Valencia, Palencia, Benidorm, Pozuelo de Alarcón o Mahón. Por otro lado, sí es obligatorio en ciudades como Madrid disponer de un seguro si el patinete se utiliza con fines laborales, como repartidor.

De todas formas, queda por ver si a lo largo de este 2022 la DGT cambia de parecer en este sentido ya que el debate sobre la obligatoriedad del seguro para VMP sigue sobre la mesa. Por el momento, el casco se convierte en un sistema de protección obligatorio para los usuarios de estos vehículos con las modificaciones de la ley de Tráfico.