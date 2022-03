El carné de conducir por puntos lleva ya 13 años en activo y representa un lado más de las sanciones de tráfico. Aunque en un principio la pérdida del saldo parezca mucho menos dolorosa que las multas económicas, la posibilidad de agotar el total de puntos y perder el derecho a conducir hasta que se recuperen ha hecho mella en los conductores, aunque no en todos.

La semana pasada, la Confederación Nacional de Autoescuela se reunió en una mesa de trabajo con, entre otras personalidades, Pere Navarro, director de la DGT, para comentar las novedades de que entrarán a formar parte de la ley de Tráfico el día 21 de este mes.

"El desencadenante de la reforma fue el permiso por puntos. No se entienden los resultados razonables en la política de la seguridad vial sin el permiso por puntos; era el momento actualizarlo. La última modificación se había hecho en 2009", explicó el director de la DGT, haciendo hincapié en el aumento de las sanciones no económicas sino de detracción de puntos que llegarán a finales del mes.

Misma multa, más pérdida de puntos

Lo que no aumenta en la nueva ley de Tráfico es la cuantía económica de las sanciones, porque como bien explicó Navarro, "los tiempos no lo aconsejan". Sí que se incluyen nuevas infracciones con sus respectivas sanciones, como aquellas relacionadas con el medioambiente, pero las multas de los hechos sancionables ya reflejados en la ley no se modifican.

Las infracciones sobre las que se ha querido incidir son aquellas más habituales entre los conductores: aumenta la pérdida de puntos por utilizar, manipular o sujeta teléfonos móviles o dispositivos electrónicos (una de las primeras causas de accidente), por no llevar el cinturón de seguridad, el casco o el SRI, no respetar a los ciclistas en los adelantamientos, entre otros.

Otro de los aspectos que salió a relucir en la reunión y sobre el que se quiso incidir fue el no respeto a las normas de tráfico: la siniestralidad se mantiene en unas ciertas cifras porque la normativa no se cumple. "El que no se pone el cinturón no es porque no lo sepa, es porque no le da la gana", expresó Pere Navarro.

Uno de cada cuatro fallecidos en un turismo no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Para concienciar a los conductores la DGT desarrolló una propuesta de cursos de sensibilización presenciales que no contó con el apoyo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, gracias a los cambios en la ley, ahora sí se tiene cobertura jurídica para llevarlos acabo.

Cursos de conducción segura y nada de formación para VMP y ciclistas

Así, una de las novedades además de las sanciones son los cursos de conducción segura y eficiente. Además de la recuperación de los puntos, estos cursos complementan la oferta y estarían enfocados a llegar a las empresas como una buena práctica de formación continua. Aquellos que superen los cursos se beneficiarán de dos puntos extra en su carné.

Por último, se celebró que en la ley de recoja la necesidad de incorporar más examinadores de tráfico al cuerpo ya existente, aunque es cierto que se echó de menos que los usuarios de VMP y ciclistas no tengan que someterse a cursos de formación vial para incorporarse al tráfico urbano de manera segura y responsable. Roberto Ramos, director de Formación de la Fundación CNAE, recordó que estos usuarios (ciclistas y los conductores de VMP) deben dejar de ser vistos como peatones sobre ruedas y "tienen que cumplir toda la normativa como conductores".