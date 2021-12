Que los coches necesitan diferentes tipos de aceites y líquidos para funcionar correctamente no es una novedad. El líquido de la caja de cambios, el refrigerante y, uno de los más importantes, el aceite del motor, se cuentan entre algunos de ellos. Y que estos lubricantes se van gastando y es necesario controlar su nivel e ir reponiéndolos para asegurarnos de que el coche no sufre ningún avería seria, tampoco es una noticia nueva (aunque haya conductores que no lleven al día el mantenimiento de sus vehículos).

Además, controlar el nivel del aceite del motor de manera periódica puede acabar dándonos la clave para descubrir algún fallo en el coche. Por ejemplo, si debemos reponer el aceite de manera muy seguida y notamos que nuestro motor está consumiendo más lubricante que de normal, puede haber una avería detrás.

Los expertos de Ro-Des explican algunas de las causas más probables por las que el consumo de aceite del motor se esté disparando: