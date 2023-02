El aire acondicionado y la calefacción del coche son dos elementos que mejoran, y mucho, el confort durante la conducción. Las semanas en las que más frío hace, como estos días que estamos viviendo, son los que más se agradece poder templar el interior de nuestro vehículo para luchar contra las bajas temperaturas del exterior.

Ya se sabe, de todas formas, que no hay que abusar del climatizador si no se quiere disparar el gasto de combustible o incluso afectar a la potencia del motor. Además, es importante llevar al día el mantenimiento de la calefacción del coche si no queremos que dee de funcionar en el momento más inesperado.

Cuidar del sistema de climatización del vehículo ayudará, al mismo tiempo a evitar malos olores. ¿Cuál es la principal razón por la que la calefacción del coche huele mal cuando la activamos? Desde talleres y empresas de cuidado del vehículo avisan que la razón puede ser la acumulación de moho y bacterias en los conductos de la calefacción y del aire acondicionado del coche.

Qué provoca el mal olor de la calefacción del coche

El propio sistema de funcionamiento del aire acondicionado o la calefacción del coche, en combinación con la temperatura y la humedad, puede hacer que esta segunda se quede estancada en los conductos. Esto crea el ecosistema perfecto para que hongos y bacterias se reproduzcan a sus anchas.

Además de provocar un mal olor desagradable, estos patógenos son perjudiciales para la salud, tanto que alargar la situación y retrasar la limpieza del aire acondicionado puede afectar a las vías respiratorias según avisó un estudio desarrollado por Airlife.

Cómo eliminar bacterias y hongos del climatizador

Para eliminar estas bacterias y, de paso, el mal olor del coche, lo aconsejable es someter el sistema de climatización a limpiezas periódicas. Hay que empezar limpiando las rejillas de todos los conductos por los que se reparte el aire en el habitáculo, para eliminar restos de polvo.

El siguiente paso es deshumedecer el coche: hay que poner la calefacción al máximo, con el motor encendido y con el aire acondicionado apagado, durante al menos cinco minutos. Durante este paso habrá que quedarse fuera del vehículo.

Para finalizar, habrá que usar un producto específico desinfectante para eliminar hongos y bacterias. En internet se pueden encontrar diferentes modelos y productos y, si no, siempre se puede acudir a un taller mecánico.

Recuerda, además, que hay que revisar los conductos del aire acondicionado para detectar fugas antes de que llegue el verano y que es importante seguir las instrucciones del fabricante en cuanto revisiones y cargas del aire.